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Новини Політика України
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Байден (2320) Зеленський (17415) США (14451) Квін Крістіна (110)

"Розмова була відвертою і чесною", - Квін розповіла про "хімію" між Байденом і Зеленським під час зустрічі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін оцінила результати зустрічі Джо Байдена і Володимира Зеленського у Вашингтоні 1 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода.

Дипломатка зазначила, що вважає успішними переговори двох президентів.

На питання, чи можна говорити про "хімію", що виникла між главами держав у Вашингтоні, Квін сказала: "Так, я це відчувала саме так! Ця розмова була відвертою і чесною, що мені дуже сподобалося. Обговорили саме ті проблеми, які цікавили обох президентів. Для цього необхідна впевненість і довіра. Це демонструє міцні хороші відносини. Тому, мені здалося, що енергія на зустрічі була доволі позитивною".

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Нагадаємо, Зеленський перебував у США з візитом із 31 серпня по 3 вересня, 1 вересня в нього була зустріч із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом у Вашингтоні, після цього він вирушив до Сан-Франциско (Каліфорнія), де зустрівся, зокрема, з представниками IT-галузі тощо.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
"Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 7090
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07.09.2021 14:14
+17
Какая химия? эта чтоле? "Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 4846
"Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 3238
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07.09.2021 14:00
+10
Хімія це почуття, любов між партнерами. І зеленський спав з байденом судячи по фото: "Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 5276
"Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 4395
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07.09.2021 14:04
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Какая химия? эта чтоле? "Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 4846
"Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 3238
показати весь коментар
07.09.2021 14:00 Відповісти
Це АраХімія
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07.09.2021 14:06 Відповісти
Разом з зе заберіть на...
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07.09.2021 14:21 Відповісти
так шо,агрохимия был между ними? "Розмова була відвертою і чесною", - Квін розповіла про "хімію" між Байденом і Зеленським під час зустрічі - Цензор.НЕТ 8019шо за тройничок?
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07.09.2021 15:02 Відповісти
сеанс химиотерапии клоуну пока впрок не пошел. Но пойдет. Будут ведь и другие сеансы.
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07.09.2021 14:00 Відповісти
Що таке "хімія" у двосторонній розмові? Можливо, я відстав від зеленого життя і не розумію жаргон зелених журналістів?
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07.09.2021 14:02 Відповісти
Це коли разом "хімку" варять
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07.09.2021 14:03 Відповісти
Хімія це почуття, любов між партнерами. І зеленський спав з байденом судячи по фото: "Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 5276
"Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 4395
показати весь коментар
07.09.2021 14:04 Відповісти
"Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 7090
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07.09.2021 14:14 Відповісти
Добре. А що тоді означають старі, добрі, нормальні українські слова "любов", "повага", "почуття"? Чому не вжито саме їх?
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07.09.2021 14:21 Відповісти
"Хімія" в цих двосторонніх розмовах)

Перед цим була "хімія" з Трампом)

"Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 9270
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07.09.2021 14:07 Відповісти
Химия в данном случае это когда от Вовы смердит пареной репой и ваЗЕлином.
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07.09.2021 14:12 Відповісти
"Поэтому, мне показалось, что энергия на встрече была довольно положительная"
_Какая ещё - нахер! - энергия, что за словоблудие! Положительная... там вообще переменный ток.
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07.09.2021 14:03 Відповісти
А про физику чего стали забывать ? ))
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07.09.2021 14:09 Відповісти
какая набуй химия, что за зеленый жаргон....
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07.09.2021 14:09 Відповісти
Ну, то что от Вовы при встрече пахло пареной репой наверное можно считать химией, но вонь была натуральная.
"Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 7321
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07.09.2021 14:10 Відповісти
Дайте более чоткую фотку Квин,ато не пойму-взд.... иль нет)....
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07.09.2021 14:14 Відповісти
ниче она про химию не говорила, это журналистка в вопрос ввернула...
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07.09.2021 14:14 Відповісти
Вы там попроще. Не заливайте зетипиллам а то они и так без мозгов. Они не знают ни физики не химии, ни логики ни мудрости.
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07.09.2021 14:16 Відповісти
Это всё лирика, судят всё по делам. Дел от нашего главстерха(любит подражать) пока нет.
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07.09.2021 14:17 Відповісти
Та да, один звездьож
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07.09.2021 14:24 Відповісти
вы задолбали этой химией . переходите уже на физику и географию "Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 595
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07.09.2021 14:23 Відповісти
Химия? Между двумя мужиками?? Один старый, другой дебил??? О чём это она?
Вот если б обсуждалась встреча того же Байдена с, например, президентом Словакии -- тут дааа, химия была бы уместна и естественна!
"Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 4150
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07.09.2021 14:27 Відповісти
Ух ти!Оце хімічка!Я б з нею досліди провів.Аш два!О!
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07.09.2021 15:15 Відповісти
Вспомнилась история про то,как Картер в Польшу приезжал...так неумелый переводчик перевел на польский:"Я уехал из США,чтоб жить у вас в Польше,у вас смешная конституция и у меня желание к каждому поляку"))))скандал был не хилый...
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07.09.2021 14:42 Відповісти
"Розмова була відвертою і чесною", - Квін розповіла про "хімію" між Байденом і Зеленським під час зустрічі - Цензор.НЕТ 6710
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07.09.2021 15:04 Відповісти
Дуже добре для України, та чомусь погано для любителів Петра.
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07.09.2021 15:53 Відповісти
Разговор мог быть честным только в случае, если ЗЕ молча слушал, как его вычитывают.

Если бы ЗЕ хоть раз открыл рот, то соврал бы.
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07.09.2021 17:31 Відповісти
откуда взялась эта "химия", это эта властоногая придумала, или это из оп придумка креативных самокатчиков...
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07.09.2021 20:26 Відповісти
доказательство того, что и на радио свобода нанимают дур. химия, мля...
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07.09.2021 20:29 Відповісти
 
 