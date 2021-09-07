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ВР (11728) держбюджет (900) IT-індустрія (50) індустріальний парк (9)

Рада ухвалила закон про індустріальні парки: наступного року на його реалізацію буде потрібно щонайменше 2 млрд грн

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Рада ухвалила закон про індустріальні парки: наступного року на його реалізацію буде потрібно щонайменше 2 млрд грн

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про індустріальні парки №4416-1 у другому читанні.

Законопроєкт в цілому підтримали 290 народних депутатів за необхідних 226 голосах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з текстом законопроєкту до другого читання, в індустріальних парках зможуть розміщуватися такі об'єкти, як офіси керуючих компаній учасників індустріальних парків, фінансові, рекламні та маркетингові установи, освітні заклади, зокрема дошкільні, наукові парки, акселератори, інноваційні лабораторії, зали для конференцій, пожежні частини, складські приміщення та об'єкти логістичної інфраструктури, а також низка інших об'єктів.

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Законопроєкт також передбачає повну або часткову компенсацію відсоткової ставки за рахунок бюджету за кредитами на облаштування і ведення госпдіяльності в індустріальних парках для їх учасників. Окрім цього, передбачається фінансування на безповоротній основі облаштування індустріальних парків, забезпечення будівництва об'єктів суміжної інфраструктури - доріг, ліній зв'язку та інших комунікацій, необхідних для роботи таких парків. Законопроєкт також передбачає компенсацію витрат за рахунок державного і місцевих бюджетів на підключення і приєднання до інженерно-транспортних мереж.

Законопроєкт у редакції до другого читання передбачає також, що Кабінет Міністрів має у держбюджеті на 2022 рік виділити щонайменше 2 млрд грн для норм законопроєкту.

Як зазначено в проєкті закону, учасниками індпарків зможуть бути ІТ-компанії, підприємства переробної промисловості, переробки промислових та побутових відходів (крім поховання відходів), а також суб'єкти науково-технічної діяльності. Водночас на території таких парків не може бути розміщено виробництво підакцизних товарів, окрім виробництва автомобілів, мотоциклів, причепів та низки інших транспортних засобів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Распил распил!
Да здравствует распил!
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07.09.2021 14:25
+8
Зеленский возвел воровство в ранг закона. Раньше немного стеснялись, теперь стесняться больше нечего и некого.
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07.09.2021 14:34
+7
Добре, індустріальні парки - це добре, але чому за рахунок б'юджету?????!!! Можна було б пільгове оподаткування застосувати, кредити під низький відсоток, але чому на "безповоротній основі"? Це як, одні зароблятимуть бабло, а інші за це платитимуть? Де таке є у цивілізованої світі?
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07.09.2021 14:31
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Распил распил!
Да здравствует распил!
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07.09.2021 14:25 Відповісти
ДАЙОШ второй миллиард деревьев!!!
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07.09.2021 15:06 Відповісти
Мікола Азаров, теж ******** технопарки будувати
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07.09.2021 14:26 Відповісти
новая дыра для растаможки...
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07.09.2021 14:29 Відповісти
В очередь, сукины дети, разберитесь сперва с помойками, свалками и сортировкой мусора!
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07.09.2021 14:31 Відповісти
Добре, індустріальні парки - це добре, але чому за рахунок б'юджету?????!!! Можна було б пільгове оподаткування застосувати, кредити під низький відсоток, але чому на "безповоротній основі"? Це як, одні зароблятимуть бабло, а інші за це платитимуть? Де таке є у цивілізованої світі?
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07.09.2021 14:31 Відповісти
Кажется, еще на заре своего президентства г-н зеленский сообщил, что "он в стратегию не умеет"...
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07.09.2021 14:43 Відповісти
Зеленский возвел воровство в ранг закона. Раньше немного стеснялись, теперь стесняться больше нечего и некого.
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07.09.2021 14:34 Відповісти
По пути Януковича уже не идут,уже бегут!
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07.09.2021 14:35 Відповісти
это все туфта - нужен закон о зонировании, о назнечении земельных участков, что на них можно делать/строить а что нет
жилые зоны отдельно а бизнес объекты отдельно
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07.09.2021 14:35 Відповісти
закон о зонировании(классификации) принят в 2010 году. В Украине около 130 классификации целевого назначения земель.
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07.09.2021 14:42 Відповісти
З нашими судами зони легко міняються. Головне, правильно занести.
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07.09.2021 14:43 Відповісти
Не верю.
В компенсацию капитальных затрат на инженерку и подключения - не верю!
Да это и нереально.
Или мозги вынесут проверками.
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07.09.2021 14:38 Відповісти
Сам по себе индустриальный парк имеет доходность исключительно от сдачи в аренду производственных площадей.
Доходность там ниже плинтуса. И окупаемость лет 10-20 даже с дешевыми деньгами.
Но играть с зеленой шоблой в игры с компенсацией затрат - себе дороже.
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07.09.2021 14:40 Відповісти
Деньги возьмут у... Правильно! У учителей и врачей!!! Рада приняла закон об индустриальных парках: в следующем году на его реализацию потребуется не менее 2 млрд грн - Цензор.НЕТ 7038
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07.09.2021 14:41 Відповісти
Шо, знову ковбасні цеха повідкривають для контрафакту та гидоти?
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07.09.2021 14:41 Відповісти
"В каждой области -- новый завод"
(с) самизнаетектосказал
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07.09.2021 14:45 Відповісти
Шота я не понимаю.
Технопарк должен приносить государству прибыль. Он для этого создается. А тут речь о расходах. Какого?
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07.09.2021 14:50 Відповісти
Украсть 2 млрд из бюджета на индустриальных парках - очередной кейс зе-мародеров по грабежу страны.
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07.09.2021 14:52 Відповісти
Страна, в которой только офисы и нет промышленного производства обречена
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07.09.2021 14:53 Відповісти
Вот как только вопрос касается денег - 2 МЛРД грн. - просто в черную дыру , так сразу собирается практически конституционное большинство ...
И они все вместе - буквально плечем к плечу !
****** , а у нас для армии / учителей / пенсионеров ( список просто нескончаем ) точно уже все есть ?
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07.09.2021 14:59 Відповісти
Старый зольдат, то не распил - то прачечная. по заветам дедушки кучмы - еще при нем начинали.
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07.09.2021 14:59 Відповісти
Еще одна пробоина в бюджете,не забудьте про наглядовы рады для этих парков,ну и мовных инспекторов,пусть инспектируют там.
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07.09.2021 15:04 Відповісти
частниками индпарков смогут быть ИТ-компании, предприятия перерабатывающей промышленности, переработки промышленных и бытовых отходов (кроме захоронения отходов),Источник: https://censor.net/ru/n3286826

вже бачу як задроти наввипередки мчать до офісу з капучіно, який побудовано поряд з сміттєсортувальною станцією
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07.09.2021 15:05 Відповісти
Два с половиной года ничерта не делают, жрут и с"ут за мои бабки
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07.09.2021 15:19 Відповісти
 
 