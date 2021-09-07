Рада ухвалила закон про індустріальні парки: наступного року на його реалізацію буде потрібно щонайменше 2 млрд грн
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Верховна Рада ухвалила законопроєкт про індустріальні парки №4416-1 у другому читанні.
Законопроєкт в цілому підтримали 290 народних депутатів за необхідних 226 голосах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно з текстом законопроєкту до другого читання, в індустріальних парках зможуть розміщуватися такі об'єкти, як офіси керуючих компаній учасників індустріальних парків, фінансові, рекламні та маркетингові установи, освітні заклади, зокрема дошкільні, наукові парки, акселератори, інноваційні лабораторії, зали для конференцій, пожежні частини, складські приміщення та об'єкти логістичної інфраструктури, а також низка інших об'єктів.
Законопроєкт також передбачає повну або часткову компенсацію відсоткової ставки за рахунок бюджету за кредитами на облаштування і ведення госпдіяльності в індустріальних парках для їх учасників. Окрім цього, передбачається фінансування на безповоротній основі облаштування індустріальних парків, забезпечення будівництва об'єктів суміжної інфраструктури - доріг, ліній зв'язку та інших комунікацій, необхідних для роботи таких парків. Законопроєкт також передбачає компенсацію витрат за рахунок державного і місцевих бюджетів на підключення і приєднання до інженерно-транспортних мереж.
Законопроєкт у редакції до другого читання передбачає також, що Кабінет Міністрів має у держбюджеті на 2022 рік виділити щонайменше 2 млрд грн для норм законопроєкту.
Як зазначено в проєкті закону, учасниками індпарків зможуть бути ІТ-компанії, підприємства переробної промисловості, переробки промислових та побутових відходів (крім поховання відходів), а також суб'єкти науково-технічної діяльності. Водночас на території таких парків не може бути розміщено виробництво підакцизних товарів, окрім виробництва автомобілів, мотоциклів, причепів та низки інших транспортних засобів.
Будь ласка, зачекайте...
Да здравствует распил!
жилые зоны отдельно а бизнес объекты отдельно
В компенсацию капитальных затрат на инженерку и подключения - не верю!
Да это и нереально.
Или мозги вынесут проверками.
Доходность там ниже плинтуса. И окупаемость лет 10-20 даже с дешевыми деньгами.
Но играть с зеленой шоблой в игры с компенсацией затрат - себе дороже.
(с) самизнаетектосказал
Технопарк должен приносить государству прибыль. Он для этого создается. А тут речь о расходах. Какого?
И они все вместе - буквально плечем к плечу !
****** , а у нас для армии / учителей / пенсионеров ( список просто нескончаем ) точно уже все есть ?
вже бачу як задроти наввипередки мчать до офісу з капучіно, який побудовано поряд з сміттєсортувальною станцією