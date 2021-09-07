Генконсул Павлюк про ДТП з громадянами України в Польщі: Водій був тверезим, найімовірніше, заснув за кермом
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Генконсул України в Любліні Василь Павлюк назвав можливу причину аварії, в якій постраждали семеро українців. За його словами, водій мікроавтобуса міг заснути за кермом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це дипломат розповів в ефірі "Україна 24".
Він вказав, що двоє українців госпіталізовані з важкими травмами. Одному з них знадобилася операція на хребті. При цьому він зазначив, що інших українців у лікарні відвідають дипломати.
Крім того, Павлюк зазначив, що водій був тверезим.
"Він, напевно, заснув - швидше за все. Це було під ранок, він їхав за вантажівкою позаду", - підсумував консул.
Як раніше повідомлялося, в Польщі в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали семеро українців. Аварія сталася у вівторок вранці, 7 вересня, поблизу міста Люблін за участю мікроавтобуса, в якому з України до Польщі подорожували вісім чоловік.
Всіх постраждалих оперативно розмістили в госпіталі SPSK4 в Любліні.
Для надання консульського супроводу, а також можливої допомоги постраждалим, в лікарню виїхав черговий консул.
Встановлюються контакти з родичами.
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Видимо водилы за полвареника смены по 16 часов баранку крутят.
Это абсолютно типичные аварии, обязательно фура и очень желательно автобусы, микроавтобусы, в идеале с детьми, очень востребованно сильно заполненные. Это первоочередные цели.....