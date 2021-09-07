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Генконсул Павлюк про ДТП з громадянами України в Польщі: Водій був тверезим, найімовірніше, заснув за кермом

Новини Цензор.НЕТ Події

Генконсул Павлюк про ДТП з громадянами України в Польщі: Водій був тверезим, найімовірніше, заснув за кермом

Генконсул України в Любліні Василь Павлюк назвав можливу причину аварії, в якій постраждали семеро українців. За його словами, водій мікроавтобуса міг заснути за кермом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це дипломат розповів в ефірі "Україна 24".

Він вказав, що двоє українців госпіталізовані з важкими травмами. Одному з них знадобилася операція на хребті. При цьому він зазначив, що інших українців у лікарні відвідають дипломати.

Крім того, Павлюк зазначив, що водій був тверезим.

"Він, напевно, заснув - швидше за все. Це було під ранок, він їхав за вантажівкою позаду", - підсумував консул.

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Як раніше повідомлялося, в Польщі в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали семеро українців. Аварія сталася у вівторок вранці, 7 вересня, поблизу міста Люблін за участю мікроавтобуса, в якому з України до Польщі подорожували вісім чоловік.

Всіх постраждалих оперативно розмістили в госпіталі SPSK4 в Любліні.

Для надання консульського супроводу, а також можливої ​​допомоги постраждалим, в лікарню виїхав черговий консул.

Встановлюються контакти з родичами.

Автор: Анастасія Потіха
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Как минимум третий заснувший только за этот год.
Видимо водилы за полвареника смены по 16 часов баранку крутят.
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07.09.2021 14:40 Відповісти
так і є.
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07.09.2021 15:03 Відповісти
По европейским дорогам стрёмно ездить. Они в основном ровные и хорошие. Ни тебе ям ни колдобин. Едешь и только лёгкое убаюкивающее шуршание колёс. Это очень сильно вгоняет в сон. Я сам замечал и многие знакомые жаловались.
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07.09.2021 14:48 Відповісти
це вже відмічають водії, що їдуть в України новими відремонтованими трасами. так ось для чого потрібні ями!!!
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07.09.2021 15:04 Відповісти
Микроавтобус???? Сто проц ..маленькие зеленые!...Попали в нитку. Водители совсем не при чем. В подавляющем большинстве случаев, они даже не могут объяснить как это произошло. Канечно, начинают ссылаться на разное, уснул, отвлекли, нук каждый хочет спастись.

Это абсолютно типичные аварии, обязательно фура и очень желательно автобусы, микроавтобусы, в идеале с детьми, очень востребованно сильно заполненные. Это первоочередные цели.....
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07.09.2021 14:57 Відповісти
що таке попасти в нитку?
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07.09.2021 15:05 Відповісти
Ну...я не лектор по гравитационной динамике. Ищите литературу, смотрите на мир ОТКРЫТЫМИ глазами.
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07.09.2021 16:12 Відповісти
сон опаснее, чем пянь Генконсул Павлюк про ДТП з громадянами України в Польщі: Водій був тверезим, найімовірніше, заснув за кермом - Цензор.НЕТ 4800
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07.09.2021 15:49 Відповісти
Скоро вообще будет ездить автобусами опастно .все водители нормальные в Европе работают
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07.09.2021 16:20 Відповісти
 
 