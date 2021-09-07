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Новини За кордоном
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Білорусь (5966) ПАРЄ (806) вирок (897) репресії (1609) Колесникова Марія (34)

Білоруські опозиціонери Колесникова і Знак мають бути негайно звільнені. Вироки абсолютно безпідставні, - ПАРЄ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білоруські опозиціонери Колесникова і Знак мають бути негайно звільнені. Вироки абсолютно безпідставні, - ПАРЄ

У ПАРЄ засудили обвинувальні вироки, винесені білоруським опозиціонерам Марії Колесниковій і Максиму Знаку і вимагають негайно їх звільнити.

Про це йдеться в заяві президента ПАРЄ Ріка Дамса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я був шокований, дізнавшись, що лідери білоруської опозиції Марія Колесникова та Максим Знак були засуджені до тривалих термінів ув'язнення за так званими звинуваченнями у змові", - заявив Дамс.

У ПАРЄ вимагають звільнення білоруських опозиціонерів.

"Ці вироки абсолютно безпідставні, і обидві ці мужні особи, які не більше, ніж захищали основні права людини у своїй країні, мають бути звільнені негайно", - сказав президент ПАРЄ.

Дамс наголосив, що вирок було винесено лише через кілька днів після того, як Марія Колесникова була внесена до переліку кандидатів на премію імені Вацлава Гавела з прав людини 2021 року.

Також читайте: Вироки білоруським опозиціонерам Колесниковій і Знаку засудили США та Німеччина, ЄС вимагає терміново їх звільнити

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 6 вересня 2021 року, Мінський обласний суд засудив опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака до 11 і 10 років позбавлення волі відповідно.

З критикою вироку вже виступали ЄС і Велика Британія, а також держсекретар США Ентоні Блінкен.

Автор: Наталя Джума
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Протасевич тоже должен был быть немедленно освобождён. И как?
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07.09.2021 14:44 Відповісти
ось до чого сьогоднішні висери гебнявого провокатора Гетманцева
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07.09.2021 14:48 Відповісти
Кому должни? Білоруські опозиціонери Колесникова і Знак мають бути негайно звільнені. Вироки абсолютно безпідставні, - ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7794
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07.09.2021 15:24 Відповісти
ПАСЕ такое серьезное в этом своем заявлении. Я смотрю,бульба-диктатор рванул освобождать.
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07.09.2021 16:29 Відповісти
 
 