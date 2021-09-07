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Відео з місця ДТП із Трухіним має бути оприлюднене після закінчення розслідування, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Відео з місця ДТП із Трухіним має бути оприлюднене після закінчення розслідування, -

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що після проведення розслідування щодо ДТП з нардепом "СН" Олександром Трухіним має бути оприлюднено відео з місця аварії.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо звинувачувати людину до того, як закінчиться слідство. Це неправильно", - зазначила нардепка.

Кравчук спростувала інформацію про те, що фракція уникала питань про цю ДТП, оскільки і її лідер Давид Арахамія, і його перший заступник Олександр Корнієнко коментували цю тему.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Трухін про ДТП: Я себе не вважаю винуватим. Я не був п'яним. ВIДЕО

Нардепка звернула увагу, що і сам Трухін вийшов сьогодні до журналістів.

"Слуга народу" впевнена, що потрібно "не на словах вирішувати", хто в чому винен, а дочекатися офіційних результатів розслідування ДБР.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Как это всё смердит тупыми отмазками для накосячившей мрази. Дело похоронят-очередной зелёный скот будет гулять как ни в чём не бывало. Дно.
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07.09.2021 14:49
+4
А какой закон запрещает обнародовать фрагмент сейчас? Где видно водителя за рулем.
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07.09.2021 14:53
+4
Відео має бути опубліковане негайно, це публічна інформація до якої мають мати доступ всі громадяни України! Трухін має йти під суд і сідати в тюрму за ДТП скоєне в стані алкогольного сп'яніння.
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07.09.2021 16:02
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Говорили же, не пей виски когда садишься за руль.
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07.09.2021 14:47 Відповісти
Відео має бути опубліковане негайно, це публічна інформація до якої мають мати доступ всі громадяни України! Трухін має йти під суд і сідати в тюрму за ДТП скоєне в стані алкогольного сп'яніння.
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07.09.2021 16:02 Відповісти
Тайна тайная.....дебилоиды воровитые трускавецкие.
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07.09.2021 14:47 Відповісти
Да там на трассе в рамках "безопасного города" стоит хренова куча камер высокого разрешения. Нужно просто показать изображение с камер . И все !
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07.09.2021 14:55 Відповісти
видео с НЕВИНОВАТЫМ трухиным должно Видео с места ДТП с Трухиным должно быть обнародовано после окончания расследования, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7842 быть обнародовано
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07.09.2021 14:48 Відповісти
Как это всё смердит тупыми отмазками для накосячившей мрази. Дело похоронят-очередной зелёный скот будет гулять как ни в чём не бывало. Дно.
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07.09.2021 14:49 Відповісти
Киношники постановщики Квартал 95 его ещё не скомпоновали....сыроват материал.
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07.09.2021 14:50 Відповісти
пока нет официальных результатов расследования ГБР., но есть запротоколированный факт ДТП "служивый" должен прекратить "служить" до тех пор ,пока не будет официальных результатов расследования ГБР.
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07.09.2021 14:52 Відповісти
А какой закон запрещает обнародовать фрагмент сейчас? Где видно водителя за рулем.
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07.09.2021 14:53 Відповісти
В Украине надо чтоб расследовали не ГБР а ФБР, судили суды из вне, а зти суки сидели в гуаннтамо.
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07.09.2021 14:53 Відповісти
Так мы не доверяем расследованию,вы же явно пытаетесь отмазать этого хитрого гонщика.
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07.09.2021 15:08 Відповісти
девушка, а толку..- якшо йому продуть трубочку менты позорно постеснялись...???, и на обязательное при дтп с терпилами не отвезли...???- дуркуешь... а ышо й депутанка...(((
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08.09.2021 01:11 Відповісти
 
 