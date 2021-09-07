УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11889 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
768 14
ВР (11728) журналістика (1610) ЗМІ (1242) Арахамія (1000)

Арахамія обіцяє щодня виходити до журналістів у кулуари ВР: Не буде відчуття, що хтось вас обмежує

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арахамія обіцяє щодня виходити до журналістів у кулуари ВР: Не буде відчуття, що хтось вас обмежує

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія обіцяє щодня виходити в кулуари ВР до журналістів.

Так він прокоментував наявність обмежувачів для журналістів у кулуарах парламенту на другому поверсі, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я до вас готовий виходити, робитиму це щодня, і тоді у вас не буде відчуття, що хтось вас обмежує. Але, чесно кажучи, сьогодні з огляду на нові спалахи (COVID-19. - Ред.), можливо, це було передчасно. Але я розумію, чому так. Коли ми вас бачили на вулиці в холоді, то скаржилися спікеру, що потрібно вас якимось чином облаштувати", - зазначив нардеп.

За словами Арахамії, йому комфортно спілкуватися з журналістами у ВР у будь-якому форматі.

Також дивіться: Для журналістів частково відкрили кулуари Ради: кількість пропусків обмежена, черга вишикувалася з 7 ранку. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
А зачем агрохимия нужен в кулуарах? Чтобы смотреть на таких как он, можно сходить и в зоопарк.
показати весь коментар
07.09.2021 14:54
+2
мысль попала в его череп и не смогла найти мозг. Брауна слушать и комментировать, это опускаться до его уровня ниже плинтуса. Особь вечно под действием психотропов.
показати весь коментар
07.09.2021 14:57
+1
ну зачем забрали обезьяну агрохимию из зоопарка?!! Такой талант пропадает!
показати весь коментар
07.09.2021 15:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А зачем агрохимия нужен в кулуарах? Чтобы смотреть на таких как он, можно сходить и в зоопарк.
показати весь коментар
07.09.2021 14:54 Відповісти
И адрес зоопарка нам известен. Киев, переулок Аскольдов.
показати весь коментар
07.09.2021 15:05 Відповісти
в зоопарке и цирке платить нужно а тут обезьянка бесплатная...
показати весь коментар
07.09.2021 15:07 Відповісти
мысль попала в его череп и не смогла найти мозг. Брауна слушать и комментировать, это опускаться до его уровня ниже плинтуса. Особь вечно под действием психотропов.
показати весь коментар
07.09.2021 14:57 Відповісти
Ну так и коммунистическая партия при совке постоянно отчитывалась на собраниях о том, что она сделала для страны и народа, какие громадные перспективы и все такое, только там правда была четко правильная и нужная информация, а кулуары и договорняки все были скрыты, точно тоже самое и зеленая власть хочет сделать, все неудобное закрыть и показывать своей вате только правильную картинку.
показати весь коментар
07.09.2021 15:00 Відповісти
абізяна кожний день.
показати весь коментар
07.09.2021 15:00 Відповісти
ну зачем забрали обезьяну агрохимию из зоопарка?!! Такой талант пропадает!
показати весь коментар
07.09.2021 15:00 Відповісти
Все, що вам потрібно, ми вам потім розповімо... Менше знаєте, краще спите..
показати весь коментар
07.09.2021 15:04 Відповісти
Балаган продолжается и этого ограниченного ни кто не будет ограничивать. А саммит безбарьерности он видимо посетил. Арахамия обещает каждый день выходить к журналистам в кулуары ВР: Не будет ощущения, что кто-то вас ограничивает - Цензор.НЕТ 3669
показати весь коментар
07.09.2021 15:05 Відповісти
Смысл? Что потом "нап...брехать" ?
Вот пример "трухина". видео с камер нет, это чмо не сделало экспертизу, пропало на пару дней. Простой вывод - лжецы, брехуны и кидалы. Странно представить себе аналогичную ситуацию в США или ЕС. Этого трухина давно бы выгнали пинками в зад, лишь только за попытку повлиять. Почему нельзя своим БАРАНАМ доходчиво раздуплить что можно и что нельзя? Неужели оно не могло тихо сидеть сзади и спокойно ехать с водителем? Нет.
Другой мудак в локдаун салюты лупасит.
Может проведете какие-то образовательные курсы? а то ощущение что каждый третий недоумок
Продолжайте в том же духе, закончите хуже паршенки. парашник тоже думал что он и его сатанинская-сектснсткая партия вечны. Итог - тупорылые лузеры.
показати весь коментар
07.09.2021 15:06 Відповісти
тяжки часы у верхних...

Арахамія обіцяє щодня виходити до журналістів у кулуари ВР: Не буде відчуття, що хтось вас обмежує - Цензор.НЕТ 7238
показати весь коментар
07.09.2021 15:11 Відповісти
Ооооо, тупой собачий рот закукарекал. Шо, деньги закончились?
показати весь коментар
07.09.2021 15:51 Відповісти
ЗЄ висєри DAVIDA DAUNa нікому не потрібні. Набагато цікавіша переписка "слуг" і їх мавп'яча поведінка.
показати весь коментар
07.09.2021 15:21 Відповісти
араХАМия, так тебя-же будут бить, как старое ведро. Не боишься?
показати весь коментар
07.09.2021 15:50 Відповісти
 
 