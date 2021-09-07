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Арахамія обіцяє щодня виходити до журналістів у кулуари ВР: Не буде відчуття, що хтось вас обмежує
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія обіцяє щодня виходити в кулуари ВР до журналістів.
Так він прокоментував наявність обмежувачів для журналістів у кулуарах парламенту на другому поверсі, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я до вас готовий виходити, робитиму це щодня, і тоді у вас не буде відчуття, що хтось вас обмежує. Але, чесно кажучи, сьогодні з огляду на нові спалахи (COVID-19. - Ред.), можливо, це було передчасно. Але я розумію, чому так. Коли ми вас бачили на вулиці в холоді, то скаржилися спікеру, що потрібно вас якимось чином облаштувати", - зазначив нардеп.
За словами Арахамії, йому комфортно спілкуватися з журналістами у ВР у будь-якому форматі.
Топ коментарі
+8 Garry Grant
показати весь коментар07.09.2021 14:54
+2 Фродо Странник
показати весь коментар07.09.2021 14:57
+1 Super Gut
показати весь коментар07.09.2021 15:00
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Будь ласка, зачекайте...
Вот пример "трухина". видео с камер нет, это чмо не сделало экспертизу, пропало на пару дней. Простой вывод - лжецы, брехуны и кидалы. Странно представить себе аналогичную ситуацию в США или ЕС. Этого трухина давно бы выгнали пинками в зад, лишь только за попытку повлиять. Почему нельзя своим БАРАНАМ доходчиво раздуплить что можно и что нельзя? Неужели оно не могло тихо сидеть сзади и спокойно ехать с водителем? Нет.
Другой мудак в локдаун салюты лупасит.
Может проведете какие-то образовательные курсы? а то ощущение что каждый третий недоумок
Продолжайте в том же духе, закончите хуже паршенки. парашник тоже думал что он и его сатанинская-сектснсткая партия вечны. Итог - тупорылые лузеры.