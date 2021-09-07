Арахамія обіцяє щодня виходити до журналістів у кулуари ВР: Не буде відчуття, що хтось вас обмежує

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія обіцяє щодня виходити в кулуари ВР до журналістів.

Так він прокоментував наявність обмежувачів для журналістів у кулуарах парламенту на другому поверсі, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я до вас готовий виходити, робитиму це щодня, і тоді у вас не буде відчуття, що хтось вас обмежує. Але, чесно кажучи, сьогодні з огляду на нові спалахи (COVID-19. - Ред.), можливо, це було передчасно. Але я розумію, чому так. Коли ми вас бачили на вулиці в холоді, то скаржилися спікеру, що потрібно вас якимось чином облаштувати", - зазначив нардеп.

За словами Арахамії, йому комфортно спілкуватися з журналістами у ВР у будь-якому форматі.

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