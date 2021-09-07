З наступного тижня будуть закриті школи і дитсадки Сумщини, в яких вакциновано менше 80% персоналу, - голова ОДА

З наступного тижня більшість шкіл і дитячих садів у Сумській області можуть бути закриті на карантин і перейти на віддалене навчання.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на карантин закриють навчальні заклади, в яких мінімум 80% працівників не щеплені хоча б першою дозою вакцини.

"Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Уже сьогодні перевищені показники за рівнем госпіталізації у деяких регіонах України. Хворіють діти! З кожним днем ми спостерігаємо все більшу кількість хворих на СОVID-19 і на Сумщині. При переході у "жовту" зону карантину, школа, у якій провакциновано менше 80% працівників, переходить до навчання в онлайн-режимі. До "жовтої зони" наша Сумщина може потрапити уже наступного понеділка!", - зазначив Живицький.

"Ми не можемо допустити тотального локдауну, переповнених лікарень і смертей в області!", - додав глава ОДА.

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