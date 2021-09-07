УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11889 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
3 029 115
дитячий садок (321) карантин (16095) Сумська область (2199) школа (1824) COVID-19 (18064) Живицький Дмитро (465) коронавірус (16711)

З наступного тижня будуть закриті школи і дитсадки Сумщини, в яких вакциновано менше 80% персоналу, - голова ОДА

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

З наступного тижня будуть закриті школи і дитсадки Сумщини, в яких вакциновано менше 80% персоналу, - голова ОДА

З наступного тижня більшість шкіл і дитячих садів у Сумській області можуть бути закриті на карантин і перейти на віддалене навчання.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на карантин закриють навчальні заклади, в яких мінімум 80% працівників не щеплені хоча б першою дозою вакцини.

"Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Уже сьогодні перевищені показники за рівнем госпіталізації у деяких регіонах України. Хворіють діти! З кожним днем ми спостерігаємо все більшу кількість хворих на СОVID-19 і на Сумщині. При переході у "жовту" зону карантину, школа, у якій провакциновано менше 80% працівників, переходить до навчання в онлайн-режимі. До "жовтої зони" наша Сумщина може потрапити уже наступного понеділка!", - зазначив Живицький.

"Ми не можемо допустити тотального локдауну, переповнених лікарень і смертей в області!", - додав глава ОДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Менш 60% працівників сфери освіти вакциновані від коронавірусу, - МОЗ

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
т.е. ограничивают в конституционном праве на образование!
показати весь коментар
07.09.2021 15:06
+5
п.1 ст. 29 Закона Украины "Об образовании":

1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;

Родители, а не кто-либо еще.
показати весь коментар
07.09.2021 15:08
+5
Капец. Это какой-то сюр. Закрывать школы не потому, что ухудшилась эпидемиологическая ситуация, а потому что 80% учителей не вакцинировались. Театр абсурда.
показати весь коментар
07.09.2021 15:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я же говорю. Уже обсуждали. Не вижу смысла продолжать обсуждение на этой ветке. Ма в разных реалиях живем. У меня свое понятие ситуации. У Вас свое. И пример на счет пуль в данном случае не подходит. В данном случае можно сказать как раз статистически мало пуль. Иначе говоря не столь важно как разлетались капли у учителя сколь важно как воспринималась инфекция отдельно взятым учеником. Потому как в данном случае абсолютно не учитывается иммунитет учеников, их физиологические особенности. Слишком т.с. вылизанная картина получается. Что-то типа сферического коня в идеальном вакууме. Т.е. предполагается изначально что ученики представляют собой среднестатистического невакцинированного человека с одинаковым набором хронических заболеваний, одинаковой физиологией, одинаковым иммунитетом и состоянием здоровья на момент инфицирования. Т.с. идеальный испытуемый. Таких даже в тепличных лабораторных условиях подобрать не удастся.
показати весь коментар
07.09.2021 21:57 Відповісти
Что значит "Потому как в данном случае абсолютно не учитывается иммунитет учеников, их физиологические особенности." ? Проведено тестирование и у учеников показанных расным цветом на рисунке тест показал заражение ковидом.
показати весь коментар
07.09.2021 23:16 Відповісти
Все. Надоело спорить. Больше по этой теме писать не буду.
показати весь коментар
07.09.2021 23:25 Відповісти
В чём разница между вакцинированным и не вакцинированным учителем, снявшим маску и заразившим детей? Зараза будет более спокойной и приятной от вакцинированного учителя?
показати весь коментар
07.09.2021 16:35 Відповісти
Вакцинированные реже заражаются и они остаются заразными примерно 7 дней, а непривитые - 13-14.
показати весь коментар
07.09.2021 16:55 Відповісти
Кто придумал такую статистику?
показати весь коментар
07.09.2021 17:34 Відповісти
З наступного тижня будуть закриті школи і дитсадки Сумщини, в яких вакциновано менше 80% персоналу, - голова ОДА - Цензор.НЕТ 5899
≤24 Ct - високе вірусне навантаження (гостра фаза захворювання);
<24 - ≤30 Ct - середнє вірусне навантаження; (початок одужання, незаразний)
>30 Ct - низьке вірусне навантаження (одужання або, можливо, початок захворювання, незаразний)З наступного тижня будуть закриті школи і дитсадки Сумщини, в яких вакциновано менше 80% персоналу, - голова ОДА - Цензор.НЕТ 5953З наступного тижня будуть закриті школи і дитсадки Сумщини, в яких вакциновано менше 80% персоналу, - голова ОДА - Цензор.НЕТ 5953
показати весь коментар
07.09.2021 18:16 Відповісти
Статистику не придумывают, а собирают.
https://publichealthinsider.com/2021/09/03/new-data-dashboard-tracks-covid-19-risk-for-unvaccinated-people-compared-to-vaccinated-people/

З наступного тижня будуть закриті школи і дитсадки Сумщини, в яких вакциновано менше 80% персоналу, - голова ОДА - Цензор.НЕТ 2821
показати весь коментар
07.09.2021 17:50 Відповісти
Почему не озвучили количество закрывающихся и остающихся работать?
Военная тайна?
показати весь коментар
07.09.2021 15:46 Відповісти
Тебя интересуют военные тайны? С какой целью интересуешься?
показати весь коментар
07.09.2021 15:48 Відповісти
шукай на місцевих сайтах. і то якщо інфа звідти, а не від Києва.
показати весь коментар
07.09.2021 15:49 Відповісти
І знов - турбота про групи ризику: повісять малечу на шиї бабусям, в кого вони ще чомусь вижили в такій пандемії. До речі, альтернативи дитсадкам в дошкільній освіті немає, а вона входить в загальну систему навчання. Ще варіант - підпільні заклади. Отже, виживуть найбагатші або найсильніші.
показати весь коментар
07.09.2021 16:32 Відповісти
а еще неделю назад министр шмарклет рассказывал, что никакого дистанционного обучения не будет. кто врет?
показати весь коментар
07.09.2021 21:17 Відповісти
Графики статистика,а истинна в масштабном *********!!!Поначалу вакцина год имуну давала,потом пол года,а по факту как и от гриппа на пару месяцев,смысл какой ее колоть?
показати весь коментар
07.09.2021 22:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 