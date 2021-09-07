У 2021 році народжуваність в Україні може досягти найнижчого рівня за останні 30 років. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Показники народжуваності в 2021 році можуть досягти найнижчих позначок у порівнянні з попередніми роками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Опендатабот".
132 595 дітей народилося в першому півріччі 2021 року. Це на 5% менше, ніж у першому півріччі 2020-го, коли було 139 134 новонароджених, і на 11,5% менше, ніж у першому півріччі 2019-го, коли їх було 149 549.
За середніми щомісячними цифрами легко простежити, як кожен місяць зменшується народжуваність. У 2019 році щомісяця в середньому народжувалося 25,7 тисячі немовлят, у 2020-му — 24,5 тисячі, у першій половині 2021-го — 22 тис. новонароджених.
"За даними Держстату, останній раз приріст населення спостерігався в Україні ще за часів СРСР — в 1990-му році; з тих пір воно тільки зменшується.
Найгірша народжуваність за останні 30 років була зафіксована в 2020-му — 293 457 немовлят. І судячи з поточної динаміки, 2021 рік готується перекрити цей антирекорд", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що за пів року в Україні померли 349 041 особа. Таким чином, загальний спад чисельності населення становить 216 446 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Єдине зло яке шкодить україні і має бути видушено - це тобі подібні москалі.
Згадай себе в дитинстві.
Чи займалися тобою 24 години да добу 18 років.
Аж ніяк ні.
А потім зверни увагу на те що роми та москалі дітьми не займаються взагалі. А посередній батько - десь раз, два рази на тиждень по годині.
Якщо ти будеш займатися з своєю дитиною одну годину на день то в порівнянні з основною масою вона буде виглядати вундеркіндом. І для цього не треба талант.
А от бажання - інша справа.
Народжувати до 33 років варто лише самиці предки якої мали життєву стратегію ховрахів. Просто тому що в 20 років у такої самиці буде перший сідий волос, в 40 вона вже буде недітородною а в 50 помре. І чим раніше вона буде народжувати тим коротшим буде вік її нащадків.
А ти - самець.
Для тебе оптимальна стратегія - це сколотити до 40-50 років статок, щоб потім завести дітей або з дітородною у 40-50 років самицею стратегії слонів (Просто тому що потомство здоровішим буде). Або з значно молодшою за тебе самицею (Просто тому що приємніше).
Чоловік який заводить дітей до 33 років - це ол*г*френ.
Москалi просто подождут.
"Долой вредные гендерные стереотипы"
У которого своё видение демографических процессов.
Навіть за умови 0х витрат на вагітність та пологи, ви маєте ту дитину кудись з пологового будинку забрати - а куди? На орендовану квартиру, рента якої складає у пересічної сім'ї під 50% доходу, чи до батьків - щоб через чвари, які рано чи пізно виникнуть, розбігтися вже за рік-два?
Нехай і далі пєнсіонєрам будемо дотувати комуналку на одну з 2-3 квартир які вони зуміли аккумулювати в часи приватизації, і здають за скажені бабки. Ще більш скажені гроші молода сім'я має викласти за голу бетонну коробку в новобудові, одразу, або під кредит 25% річних.