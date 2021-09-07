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У нас немає підстав відправляти законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У нас немає підстав відправляти законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії, -

У комітеті Ради з питань фінансів, податкової та митної політики вважають, що немає підстав відправляти на експертизу Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію, який парламент прийняв за основу 1 липня.

Про це в кулуарах Ради повідомив журналістам голова комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Він заявив, що не бачить жодних перепон і перешкод, які б завадили народним депутатам ухвалити цей законопроєкт у другому читанні та в цілому.

"Не маю жодних перепон, перешкод, пояснень для депутата чому йому не голосувати за закон про деолігархізацію. Не можна на ефірах, на виборах, політичних заходах хаяти та ганьбити олігархів, а потім проголосувати проти. Це лукавство дуже велике чи шизофренія", — заявив Гетманцев.

Він також додав, що здивований позицією омбудсменки Людмили Денісової, яка висловила стурбованість щодо цього проєкту закону. Напередодні Денісова заявила про те, що цей документ може суперечити Конституції та порушувати права людини, а відтак не має бути підтриманим в Раді. Вона закликала парламентарів направити законопроєкт на розгляд Венеціанської комісії до розгляду у другому читанні. Відповідного листа омбудсменка направила голові ВР Дмитру Разумкову 2 вересня.

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"У контексті того, що попри велику кількість законопроєктів, які стосуються прав громадян та розглядаються верховною радою, вона звернула увагу тільки на той законопроєкт, який стосується ну максимум 30-40 громадян нашої держави... Але це також є позиція. Так само як і позиція ВР дослухатися до цього висновку чи не дослухатися. Рішення буде приймати комітет, голова верховної ради. Але я вважаю, що у нас немає підстав відправляти цей законопроєкт до венеціанської комісії", — наголосив Гетманцев.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Никакого отношения к борьбе с олигархами это не имеет. Потому и нет оснований…
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07.09.2021 15:11
+16
Ага. Там этот бред сразу пошлют на три буквы. Зачем зазря позориться?
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07.09.2021 15:11
+16
Т.е. то что эта писуля от ЗЕлёного поца идёт против и даже совершенно не соответствует КОНСТИТУЦИИ, этого поца не смущает.
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07.09.2021 15:12
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т.е. ты требуешь чтобы вся страна жила по "закону", где один клован будет определять кто олигарх, а кто - нет?))
Замечу, не Конституция и Законы Украины, не мировые нормативы права, а хотелки клована по принципу: всем неугодным - тюрьма, а своим друзьям - списание долгов и деньги из бюджета))
А когда Порох станет президентом - ему тоже можно будет так поступать, ась?))
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07.09.2021 16:24 Відповісти
и поэтому ты ссышься что Венецианская комиссия проверит закон на соответствие мировым правовым нормам, Конституции украины?) Браво! У нас немає підстав відправляти законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9003
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07.09.2021 16:25 Відповісти
или ты снова будешь орать как в рашке - "у нас другие реалии, на Западе нипанимают что у нас особый, рузький путь " ?У нас немає підстав відправляти законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4140
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07.09.2021 16:21 Відповісти
зебил, повторю твой, уровня кацапов, идиотизм, от которого несёт истерикой:
Ап Чхи ed4f41e2
Независимая европейская комиссия настолько далека от украинских реалий, что их мнение никого не интересует
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07.09.2021 16:27 Відповісти
ууу, какая истерика у зебилов началась.. даже тупого "Ап Чхи ed4f41e2" из нафталина достали У нас немає підстав відправляти законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3014
а всё почему.. зебилов ткнули мордой в их идиотизм и нарушение законов украины.. в частности - в нарушение Конституции Украины))
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07.09.2021 16:33 Відповісти
браво! именно в мае 2019 года тебя и тебе подобных вовка-шмаркля ткнул мордой, когда менее чем через сутки произнес: "я никому и ничего не должен! Эти идиоты сами себе напридумывали мои "обещания" У нас немає підстав відправляти законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4089
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07.09.2021 16:37 Відповісти
беги уж, подмойся,. подоляк все рано тебе не заплатить за истерики и идиотизм твоих постовУ нас немає підстав відправляти законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1512
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07.09.2021 16:45 Відповісти
Венеційська комісія, по-твоєму, - теж порохоботи? У нас немає підстав відправляти законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3480

Господи, ти хоча б коми для початку навчився розставляти! Чому зеботи поголовно такі неграмотні? Можна узнати,яке в тебе утворення?
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07.09.2021 15:35 Відповісти
У нас нет оснований отправлять законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 7350

Ну, якщо гетьмацев сказав, ...

Нардеп Гетманцев записал на мать почти все имущество мать.
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07.09.2021 15:23 Відповісти
p;jpuj
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07.09.2021 15:26 Відповісти
Так чкго Ві так заерзали на стуле сидалищнім нервом У нас немає підстав відправляти законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3060
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07.09.2021 16:18 Відповісти
этот слуга уродов торопиться быть подвешен на корабельную сосну.
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07.09.2021 16:35 Відповісти
И по этому у вас и того закона по существу нет ,это так просто какая то филькина грамота.
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07.09.2021 16:51 Відповісти
Это закон о дальнейше олигархизации страны. Потому его посылать в Венецианскую комиссию под названием деолигархизации никак нельзя.
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07.09.2021 20:39 Відповісти
НЕТ НИКАКОГО ОСНОВАНИЯ ИСКАТЬ В ГОЛОВЕ гетманцева - МОЗГ.... ЕГО ТАМ АПРИОРИ НЕ БЫЛО.....
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07.09.2021 21:22 Відповісти
Просто сците... Тому що венеціанська комісія з говном змішає цей, так званий, законопроект...
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07.09.2021 22:28 Відповісти
Оце смердюче лайно - агент Московії, приставлений як і Єрмак і Демченко наглядати за " найвеличнішим", і впроваджувати закони, які нищать економіку України і сприяють відтоку українців за кордон, є автором 5600, який ця зелена плісінь буде проштовхувати в цій сесії ВР
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07.09.2021 23:27 Відповісти
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