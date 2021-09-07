У нас немає підстав відправляти законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії, - "слуга народу" Гетманцев

У комітеті Ради з питань фінансів, податкової та митної політики вважають, що немає підстав відправляти на експертизу Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію, який парламент прийняв за основу 1 липня.

Про це в кулуарах Ради повідомив журналістам голова комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Він заявив, що не бачить жодних перепон і перешкод, які б завадили народним депутатам ухвалити цей законопроєкт у другому читанні та в цілому.

"Не маю жодних перепон, перешкод, пояснень для депутата чому йому не голосувати за закон про деолігархізацію. Не можна на ефірах, на виборах, політичних заходах хаяти та ганьбити олігархів, а потім проголосувати проти. Це лукавство дуже велике чи шизофренія", — заявив Гетманцев.

Він також додав, що здивований позицією омбудсменки Людмили Денісової, яка висловила стурбованість щодо цього проєкту закону. Напередодні Денісова заявила про те, що цей документ може суперечити Конституції та порушувати права людини, а відтак не має бути підтриманим в Раді. Вона закликала парламентарів направити законопроєкт на розгляд Венеціанської комісії до розгляду у другому читанні. Відповідного листа омбудсменка направила голові ВР Дмитру Разумкову 2 вересня.

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"У контексті того, що попри велику кількість законопроєктів, які стосуються прав громадян та розглядаються верховною радою, вона звернула увагу тільки на той законопроєкт, який стосується ну максимум 30-40 громадян нашої держави... Але це також є позиція. Так само як і позиція ВР дослухатися до цього висновку чи не дослухатися. Рішення буде приймати комітет, голова верховної ради. Але я вважаю, що у нас немає підстав відправляти цей законопроєкт до венеціанської комісії", — наголосив Гетманцев.