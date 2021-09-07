УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8022 відвідувача онлайн
Новини Політика України Новий Кабмін
18 517 164
ВР (11728) Кабмін (6260) Міноборони (5266) призначення (1019) відставка (1203) Арахамія (1000) Гусєв Юрій (66) Железняк Ярослав (390)

"Слуга народу" вже півтора місяця веде переговори з кандидатами в міністри: більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Представники "Слуги народу" вже півтора місяця активно ведуть переговори з потенційними кандидатами в міністри.

Про це розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради голова фракції СН Давид Арахамія, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, планується заміна трьох-чотирьох міністрів, але відмовився називати конкретні прізвища, завив, що вирішили не анонсувати наперед.

"Тому що це шкодить роботі того міністерства, про яке йдеться, оскільки на наступний день після публікації, що такий-то міністр іде, його ніхто не слухає і він не може виконувати свої обов'язки ... Не хочеться підставляти міністерство. Тому тримаємо інтригу", - пояснив нардеп.

Коментуючи інформацію про те, що глава "Укроборонпрому" Юрій Гусєв може очолити Міноборони Арахамія заявив: "А де ви взяли цю інформацію? Железняк сказав? Нехай тоді і каже звідки він це взяв. Я його вчора на ефірі запитав, де ти взяв цю інформацію? Він каже: ось хтось там, баба бабі сказала. Але немає такої інформації. Дивіться, він (Гусєв. - ред.) працює главою "Укробронпрому", там реально рекордні результати за кілька років. Зростає експорт. Зарплата виплачується співробітникам. Він на своєму місці, йому все подобається, а його весь час намагаються (кудись призначити. - ред.)".

Читайте також: Арахамія обіцяє щодня виходити до журналістів у кулуари ВР: Не буде відчуття, що хтось вас обмежує

"Ось зараз проходить активно, якась медіакампанія і на нього намагаються лити якийсь бруд. Зазвичай це пов'язано з тим, що всі розуміють - звільняється місце міністра і тоді всіх потенційних кандидатів починають змітати. Це неправильна стратегія. Ми тоді ніколи не знайдемо нормальних людей, тому що більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються йти в міністерства і продовжують займатися бізнесом. Кажуть: у мене все добре, у мене хороша репутація, мене в фейсбуці люди лайкають, не матюкають тощо. Як тільки стаю чиновником - на ранок я вже конкретно, так скажемо, погана людина. Тому багато людей не хочуть", - пояснив Арахамія.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+94
большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются

В єтой фразе прекрасно всё "Слуга народа" уже полтора месяца ведет переговоры с кандидатами в министры: большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9379"Слуга народа" уже полтора месяца ведет переговоры с кандидатами в министры: большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1119"Слуга народа" уже полтора месяца ведет переговоры с кандидатами в министры: большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1119
показати весь коментар
07.09.2021 15:17
+68
Никто из нормальных не хочет пачкаться об ЗЕкоманду...
показати весь коментар
07.09.2021 15:17
+45
"Слуга народа" уже полтора месяца ведет переговоры с кандидатами в министры: большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6392 арахамия скромен. В оригинале фраза звучит так:
".. большинство нормальных людей, которых мы хотим, сразу посылают нас накуй, мол, с долп*епами не работаем!" - пожаловался Арахамия
показати весь коментар
07.09.2021 15:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
нормальные отказываются,берите ненормальных)
показати весь коментар
07.09.2021 15:34 Відповісти
так они и берут весь мусор школа шутов

"Слуга народу" вже півтора місяця веде переговори з кандидатами в міністри: більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8083
показати весь коментар
07.09.2021 16:14 Відповісти
Все, кто отказались, вполне нормальные. Нельзя назвать нормальным того, кто соглашается работать в этой власти.
показати весь коментар
07.09.2021 15:36 Відповісти
Умные все отказались!
показати весь коментар
07.09.2021 15:41 Відповісти
На этот раз АраХАМия не брешет. Я уже постил на эту тему, какой нормальный специалист пойдет работать к этим ЗЕбанутым. Это как в говно упасть. В ЗЕленое. Не отмоешься до конца жизни, а когда эта ЗЕленая срань через 3 года разбежится, никакой работодатель на работу не возьмет.
показати весь коментар
07.09.2021 15:42 Відповісти
До конца жизни.
показати весь коментар
07.09.2021 17:18 Відповісти
Авторитарний режим, який смоктав дешеву нафту з Росії, є ідеалом Гетманцевих

"Слуга народа" уже полтора месяца ведет переговоры с кандидатами в министры: большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1931

І це в той час, коли реформи зроблені з 2014 року а також інтеграція в західні ринки, дозволили досягнути рівня Білорусі. А скоро ми їх і обженемо. А там і до Московії доберемося.

Ми вже не кажемо про рівень свободи та можливостей.

Нажаль багато наших співгромадян органічно хочуть у в'язницю народів. Та і грець б з ними. На курс країни вони вже не впливають. Чого не скажеш про внутрішньополітичні наративи. Адже вони нині впливають на фіскальну політику країни.... Ось в чому біда.
Останній Капіталіст
показати весь коментар
07.09.2021 15:43 Відповісти
из комментов:

Не знаю що це за хрін, але судячи з дичі що він насуває схоже що це якийсь державний діяч при Зеленському.

* * *
Это какой-то долбосуй, который не знает, что реальные зп в Беларуси по итогу правления Лукашенки в районе 100 долларов а пенсии в районе 50.
И за эти деньги народ еще лупят дубинками и садят на нары за листок на окне.

* * *
Я ще до війни казав таким гетьманцям, що не раз зустрічав білоруських будівельників в Україні, але жодного разу не чув, що наші їздять в Білорусь щось будувати. Будівельна галузь - важливий показник наявності грошей на ринку країни, тому для вираховування індексу Доу-Джонса використовують кількість виробленого цементу(!). Зараз в Дніпрі з'явились будівельники з Тоджикістону (Джамшуд і Равшан серед них), тобто, їм вигідніше працювать в Україні, ніж на расії, і це серйозний показник.

...
показати весь коментар
07.09.2021 15:47 Відповісти
придется прибегнуть к кадровому резерву "95 квартала" и к членам их семей. Лысый ждет .... )))
показати весь коментар
07.09.2021 15:49 Відповісти
с зелеными мерзавцами уже никто связываться не хочет, чтобы не мараться и не пачкать свою репутацию... днище рулит страной...
показати весь коментар
07.09.2021 15:55 Відповісти
Ларісу Івановну хаті Арахамія, а розумним людям впадло виконувати клоунські забаганки.
показати весь коментар
07.09.2021 16:00 Відповісти
"Слуга народу" вже півтора місяця веде переговори з кандидатами в міністри: більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4621
показати весь коментар
07.09.2021 16:02 Відповісти
Люди....нормальные - спасибо вам !! ))))
показати весь коментар
07.09.2021 16:06 Відповісти
лучше бы арахамия-грузин молчал.........
показати весь коментар
07.09.2021 16:12 Відповісти
та какой с него грузин?осетин-сепар "Слуга народу" вже півтора місяця веде переговори з кандидатами в міністри: більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2627.
показати весь коментар
07.09.2021 16:47 Відповісти
Абхаз
показати весь коментар
07.09.2021 17:30 Відповісти
Абхаз кашерний?
показати весь коментар
07.09.2021 18:01 Відповісти
Xитровылупленный
показати весь коментар
07.09.2021 18:02 Відповісти
нормальних 25% як показали вибори
показати весь коментар
07.09.2021 16:27 Відповісти
Що? Я чую від зебіла-клоуна правду стосовно того, що нормальні люди відмовляються йти в зелену владу слуг уродів? Рідкісний випадок...
показати весь коментар
07.09.2021 16:29 Відповісти
А ще ж лисий з 95-го, його чого ж не запрошуєте?
показати весь коментар
07.09.2021 16:41 Відповісти
Ну а кто с вами захочет сотрудничать ,вы лакеи ни чего не знаете и не умеете но хотите диктовать и поучать.
показати весь коментар
07.09.2021 16:48 Відповісти
Да уж хренушки, чтоб нормальный человек к вам пришёл...
показати весь коментар
07.09.2021 23:25 Відповісти
"Слуга народу" вже півтора місяця веде переговори з кандидатами в міністри: більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5058
показати весь коментар
07.09.2021 16:50 Відповісти
Кожен до своїх, за своє.
показати весь коментар
07.09.2021 18:02 Відповісти
От і що 3,14зданув цей дегенерат? - Заявив, що вже ніхто, з нормальних людей, не бажає з ними співпрацювати...
показати весь коментар
07.09.2021 17:04 Відповісти
Да потому, что они уже узнали за эти два года, кто они на самом деле есть эти "новые лица".
показати весь коментар
07.09.2021 23:28 Відповісти
большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются


Правда странно, что нормальные люди не хотят работать с подонками и долбо#бами ЗЕ-власти?
показати весь коментар
07.09.2021 17:25 Відповісти
Подивлюсь на його обличчя, матінко моя, до кого ж він звертається....
показати весь коментар
07.09.2021 23:57 Відповісти
диво дивноє, а 95 квартал забули, там всі зачекалися посад, чи вони не нормальні для вас, і на роялі бренькать вміють і голоми жопами світити в маркеті, чим не міністри
показати весь коментар
07.09.2021 17:43 Відповісти
Кошового-Лисого готують для плану "пріємнік", а ще а прем'єри.
показати весь коментар
07.09.2021 18:04 Відповісти
Зе
показати весь коментар
07.09.2021 18:05 Відповісти
"Ни что не терпит пустоты. Утечка мозгов из страны компенсируется приходом в неё жопы."

"Слуга народу" вже півтора місяця веде переговори з кандидатами в міністри: більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1559
показати весь коментар
07.09.2021 18:11 Відповісти
І зарослих облич.
показати весь коментар
08.09.2021 06:33 Відповісти
Эпоха правления императора Зе ... Будем внукам рассказывать:- Мы тогда жили
показати весь коментар
07.09.2021 18:21 Відповісти
МИ - це МИ вова?
показати весь коментар
07.09.2021 18:52 Відповісти
"Слуга народу" вже півтора місяця веде переговори з кандидатами в міністри: більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4873
показати весь коментар
07.09.2021 19:33 Відповісти
А кто из нормальных будет работать на слуг? Это опасно для здоровья.
показати весь коментар
07.09.2021 19:58 Відповісти
А с другой стороны, неужели из 73% избирателей ЗЕ! не нашлось пару-тройку нормальных??
показати весь коментар
07.09.2021 20:17 Відповісти
Так он же чётко сказал, что большинство из нормальных людей, никто не соглашается, ну, как сказать - дураков нет!
показати весь коментар
07.09.2021 23:38 Відповісти
Т. Е. Соглашаются дибилы
показати весь коментар
07.09.2021 20:23 Відповісти
Ну не хотят нормальные люди с зеленым дерьмом иметь что то общее.
показати весь коментар
07.09.2021 20:27 Відповісти
"СН" должны полным составом уйти в отставку потому, что там нет нормальных людей. И забрать с собой своего приЗЕ!дента
показати весь коментар
07.09.2021 22:19 Відповісти
І чого б це????
показати весь коментар
07.09.2021 22:20 Відповісти
Значит будут назначать своих "ненормальных". Куда то заведут они Украину.
показати весь коментар
07.09.2021 23:17 Відповісти
Да там почти все ненормальные, во главе с клоуном.
показати весь коментар
07.09.2021 23:41 Відповісти
так там все нормально з кандидатами. Ніхто не хоче заносити вперед, бо бабки візьмуть а потім охаять на весь світ. І всі друзі почнуть косо дивитись і говорити - все одно обмануть і бабки не вернуть. А А..я хай рейтинг підвищить у агенстві Рейтинг, може потягнуться. А простіше - ну хто хоче бути цапом відбувайлом за свої гроші. Навіть понтові йти не хочуть.
показати весь коментар
07.09.2021 23:22 Відповісти
Як "несподівано"!😂
Незабаром за вираз "слуга народа" - будуть бити в писок!
показати весь коментар
07.09.2021 23:32 Відповісти
"більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія". - Все правильно. Хто ж нормальний захоче працювати з такими д**ілами - як арахамія.
показати весь коментар
08.09.2021 00:26 Відповісти
Мене втішає, що відбір негідників і просто тупих веде саме Арахамія. Брехати не вміє. І не буде. Курс перебування в Битві екстрасенсів, зробив свою справу. Арахамія точно знає, що відповідальність є. Тому говорить по Фрейду. А ще більше втішає, що порядні і професіонали не йдуть. І не підуть. Цього року до школи у Польщі пішло в перший клас, більше половини українських діток. Тепер там вчаться і моїх 2 родичів
показати весь коментар
08.09.2021 04:29 Відповісти
На щастя в мене ніхто з знайомих не повязаний з цим "слугацьким падлом" і я навіть уявити не можу щоб якась порядна людина стала з ними співпрацювати. Це ж сором на все життя! На корумпованого хоча б можна вплинути компроматом, а на дурня лише ... дурістю.
показати весь коментар
08.09.2021 05:41 Відповісти
Ведут торги.
показати весь коментар
08.09.2021 06:38 Відповісти
"Мы тогда никогда не найдем нормальных людей, потому что большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются идти в министерства и продолжают заниматься бизнесом".Источник: https://censor.net/ru/n3286845
Зазвичай, політичні партії раніше ніколи "нє іскалі" міністрів, а надавали "нармальних людєй" кандидатами на посади . Ось до чого привела прикольна компанія виборів президента, а ті, хто голосував "па пріколу" не розуміють досі в яку прірву штовхнули країну своїми руками.
показати весь коментар
08.09.2021 07:19 Відповісти
Значит будут ненормальные.
показати весь коментар
08.09.2021 07:32 Відповісти
С президентами та же беда. "Слуга народу" вже півтора місяця веде переговори з кандидатами в міністри: більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3565
показати весь коментар
08.09.2021 07:45 Відповісти
А у наркопритоні шукав? "Слуга народу" вже півтора місяця веде переговори з кандидатами в міністри: більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9875
показати весь коментар
08.09.2021 08:22 Відповісти
Він тільки там і шукав.
показати весь коментар
08.09.2021 14:21 Відповісти
И чё это нормальные люди не хотят с вами работать? Непонятно "Слуга народу" вже півтора місяця веде переговори з кандидатами в міністри: більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4449
показати весь коментар
08.09.2021 08:29 Відповісти
большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются,

***
З вами на одному гектарі ніхто не сяде па па па па .......ть
показати весь коментар
08.09.2021 09:05 Відповісти
Ти свою "рожу" в зеркалі бачив? Хто нормальний з тобою співпрацювати буде???
показати весь коментар
08.09.2021 09:14 Відповісти
Тому вони набируть нових Арестовичей та афганських "біженців".
показати весь коментар
08.09.2021 14:20 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 