"Слуга народу" вже півтора місяця веде переговори з кандидатами в міністри: більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Представники "Слуги народу" вже півтора місяця активно ведуть переговори з потенційними кандидатами в міністри.
Про це розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради голова фракції СН Давид Арахамія, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, планується заміна трьох-чотирьох міністрів, але відмовився називати конкретні прізвища, завив, що вирішили не анонсувати наперед.
"Тому що це шкодить роботі того міністерства, про яке йдеться, оскільки на наступний день після публікації, що такий-то міністр іде, його ніхто не слухає і він не може виконувати свої обов'язки ... Не хочеться підставляти міністерство. Тому тримаємо інтригу", - пояснив нардеп.
Коментуючи інформацію про те, що глава "Укроборонпрому" Юрій Гусєв може очолити Міноборони Арахамія заявив: "А де ви взяли цю інформацію? Железняк сказав? Нехай тоді і каже звідки він це взяв. Я його вчора на ефірі запитав, де ти взяв цю інформацію? Він каже: ось хтось там, баба бабі сказала. Але немає такої інформації. Дивіться, він (Гусєв. - ред.) працює главою "Укробронпрому", там реально рекордні результати за кілька років. Зростає експорт. Зарплата виплачується співробітникам. Він на своєму місці, йому все подобається, а його весь час намагаються (кудись призначити. - ред.)".
"Ось зараз проходить активно, якась медіакампанія і на нього намагаються лити якийсь бруд. Зазвичай це пов'язано з тим, що всі розуміють - звільняється місце міністра і тоді всіх потенційних кандидатів починають змітати. Це неправильна стратегія. Ми тоді ніколи не знайдемо нормальних людей, тому що більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються йти в міністерства і продовжують займатися бізнесом. Кажуть: у мене все добре, у мене хороша репутація, мене в фейсбуці люди лайкають, не матюкають тощо. Як тільки стаю чиновником - на ранок я вже конкретно, так скажемо, погана людина. Тому багато людей не хочуть", - пояснив Арахамія.
Будь ласка, зачекайте...
І це в той час, коли реформи зроблені з 2014 року а також інтеграція в західні ринки, дозволили досягнути рівня Білорусі. А скоро ми їх і обженемо. А там і до Московії доберемося.
Ми вже не кажемо про рівень свободи та можливостей.
Нажаль багато наших співгромадян органічно хочуть у в'язницю народів. Та і грець б з ними. На курс країни вони вже не впливають. Чого не скажеш про внутрішньополітичні наративи. Адже вони нині впливають на фіскальну політику країни.... Ось в чому біда.
Останній Капіталіст
Не знаю що це за хрін, але судячи з дичі що він насуває схоже що це якийсь державний діяч при Зеленському.
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Это какой-то долбосуй, который не знает, что реальные зп в Беларуси по итогу правления Лукашенки в районе 100 долларов а пенсии в районе 50.
И за эти деньги народ еще лупят дубинками и садят на нары за листок на окне.
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Я ще до війни казав таким гетьманцям, що не раз зустрічав білоруських будівельників в Україні, але жодного разу не чув, що наші їздять в Білорусь щось будувати. Будівельна галузь - важливий показник наявності грошей на ринку країни, тому для вираховування індексу Доу-Джонса використовують кількість виробленого цементу(!). Зараз в Дніпрі з'явились будівельники з Тоджикістону (Джамшуд і Равшан серед них), тобто, їм вигідніше працювать в Україні, ніж на расії, і це серйозний показник.
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Правда странно, что нормальные люди не хотят работать с подонками и долбо#бами ЗЕ-власти?
Незабаром за вираз "слуга народа" - будуть бити в писок!
Зазвичай, політичні партії раніше ніколи "нє іскалі" міністрів, а надавали "нармальних людєй" кандидатами на посади . Ось до чого привела прикольна компанія виборів президента, а ті, хто голосував "па пріколу" не розуміють досі в яку прірву штовхнули країну своїми руками.
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З вами на одному гектарі ніхто не сяде па па па па .......ть