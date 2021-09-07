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Новини За кордоном
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Меркель у Бундестазі застерегла від коаліції з проросійською партією після виборів: "Не все одно, хто керує цією країною"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Меркель у Бундестазі застерегла від коаліції з проросійською партією після виборів:

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 7 вересня на, ймовірно, останньому засіданні Бундестагу перед виборами 26 вересня охарактеризувала майбутні парламентські вибори у ФРН як вибір напрямку розвитку країни й агітувала за свого однопартійця Арміна Лашета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Водночас канцлерка застерегла щодо можливого союзу Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та Зелених з Лівою партією. "Не все одно, хто керує цією країною", - наголосила Меркель.

Це - особливі вибори, "адже це рішення щодо напрямку розвитку нашої країни в найважчі часи", зауважила канцлерка. За її словами, громадяни мають вибір між двома варіантами: урядом СДПН та Зелених, "який приймає підтримку Лівої партії або принаймні не виключає її", або урядом на чолі ХДС/ХСС з Лашетом як канцлером.

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"Найкращий шлях для нашої країни - це федеральний уряд на чолі з ХДС/ХСС та з Арміном Лашетом на посаді федерального канцлера", - заявила Меркель. Такий уряд забезпечить стабільність та надійність, і "це саме те, що потрібно Німеччині", впевнена канцлерка.

Нагадаємо, що вибори до Бундестагу відбудуться 26 вересня. Довгий час лідером електоральних симпатій був консервативний блок ХДС/ХСС, проте останнім часом в лідери виборчих перегонів, згідно з даними опитувань, вирвалася Соціал-демократична партія Німеччини. Кандидат у канцлери від цієї політсили, чинний міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz) поки не виключив можливого альянсу з Лівою партією, яка, зокрема, відома своєю проросійською позицією.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Бабуля, закрой фонтан. Ты и так столько дерьма в Мире наворотила. С Монблан. Твоя перспектива сардельками торговать.
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07.09.2021 15:23
+10
Боюсь себе представить, что имеет в виду меркельша по поводу пророссийскости другой партии, если она сама с вальдемаром чуть ли не взасос целуется.
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07.09.2021 15:25
+6
Не все равно, а какая разница!!! Меркель в Бундестаге предостерегла от коалиции с пророссийской партией после выборов: "Не все равно, кто управляет этой страной" - Цензор.НЕТ 8630
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07.09.2021 15:22
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Не все равно, а какая разница!!! Меркель в Бундестаге предостерегла от коалиции с пророссийской партией после выборов: "Не все равно, кто управляет этой страной" - Цензор.НЕТ 8630
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07.09.2021 15:22 Відповісти
Какая разница, кто пойдет работать в Газпром после должности канцлера ФРГ Меркель в Бундестаге предостерегла от коалиции с пророссийской партией после выборов: "Не все равно, кто управляет этой страной" - Цензор.НЕТ 4571 Меркель в Бундестаге предостерегла от коалиции с пророссийской партией после выборов: "Не все равно, кто управляет этой страной" - Цензор.НЕТ 9608
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07.09.2021 15:28 Відповісти
Бабуля, закрой фонтан. Ты и так столько дерьма в Мире наворотила. С Монблан. Твоя перспектива сардельками торговать.
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07.09.2021 15:23 Відповісти
ей поф, у нее пенсия 15 тысяч евриков + надбавка от газприма Меркель в Бундестаге предостерегла от коалиции с пророссийской партией после выборов: "Не все равно, кто управляет этой страной" - Цензор.НЕТ 3660
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07.09.2021 15:26 Відповісти
Ей не поф, путлер не отпустит старую комсомолку из под своего влияния. Вон как уже верещит про опасность левых. Думает что так станет примером неподкупности.
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07.09.2021 16:02 Відповісти
Ой ли. У КГБэшников вход рупь а выход два..если не больше. Да гробовой доски будет лоббировать. Никуда не денется. Те кто плотно присел на гэбнявый крючек, так просто не соскакивают.
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07.09.2021 20:50 Відповісти
Ее перспектива должна быть на зоне за потакание и финансирование мирового терроризма.
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07.09.2021 15:26 Відповісти
Боюсь себе представить, что имеет в виду меркельша по поводу пророссийскости другой партии, если она сама с вальдемаром чуть ли не взасос целуется.
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07.09.2021 15:25 Відповісти
Это примерно так, но до тех пор пока в рядах СДПГ вращается шрёдер, всосанный кремлём полностью, альтернативы ХДС/ХСС не вижу!
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07.09.2021 15:37 Відповісти
Ну да, вращается он в кругах СДПГ, но строительство СП-2 почему-то продвигалось при активном содействии ХДС/ХСС.
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07.09.2021 15:56 Відповісти
Меркель не продвигала СП-2, она ему не препятствовала - это разные вещи. Согласен, что в этом была её большая ошибка.
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07.09.2021 16:20 Відповісти
Да, позиционировалось это, как коммерческий проект. Но с другой стороны здесь просвечивает и политическая подоплека. Особенно после уступки Байдена по СП-2 в обмен на объединённые ходы против Китая.
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07.09.2021 16:59 Відповісти
Да ладно, не продвигала. А кто верещал не закрывая рот даже во сне про СП-2 и бундесинтересах аж анус хлюпал от сквозняка? Клара Целкин?
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07.09.2021 20:43 Відповісти
Относительно хлюпаний ничего сказать не могу, а то, что на неё давило бизнес-лобби это факт.
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07.09.2021 21:49 Відповісти
Очень хочется Германии после второй мировой войны стать главной в Европе . Готова даже на сделку с сатаной(куйло) пойти.
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07.09.2021 18:48 Відповісти
Да они и так на пару с Францией погоду в ЕС делают. Брюссель лишь формальность. Только вот ведущие партии у них уже близки к издыханию, программно и идеологически они на уровне 70-80-х. А апгрейд они делать судя по всему не собираются.
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07.09.2021 19:05 Відповісти
Головне, щоб Меркель стала членом директорів "Газпрому", як її папірєднік Шрьодер. Меркель в Бундестаге предостерегла от коалиции с пророссийской партией после выборов: "Не все равно, кто управляет этой страной" - Цензор.НЕТ 2031
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07.09.2021 15:25 Відповісти
Ловко пенсионерка стрелы перевела. ))
Самая промокшанским блоком как раз и является ХДС/ХСС. И у Лашета шансы стать канцлером не очень реальны.
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07.09.2021 15:27 Відповісти
Но тогда канцлером будет из СПД - филиала "Единой России".
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07.09.2021 15:57 Відповісти
Нужно признать, что Шольц от Лашета недалеко ушёл. По сути одного поля ягоды.
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07.09.2021 16:09 Відповісти
Германия наверно единственная западная страна, где к власти еще не пришли левые. Но все впереди.
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07.09.2021 15:32 Відповісти
ХДС/ХСС только позиционируют себя правоцентристами, а по сути и делу самые настоящие леваки.
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07.09.2021 15:46 Відповісти
У Путина сейчас 25% (SPD) + 11% (AfD) + 6% (Linke).
Это даже не ж...па, а полная ж...па - это настоящая "Единая Россия" в Бундестаге.
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07.09.2021 15:55 Відповісти
Лашет тоже к нему неровно дышит, так что ХДС в той же корзине.
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07.09.2021 15:59 Відповісти
бабка пытается поднять рейтинг партии,а получается с трудом поднять жопу....
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07.09.2021 16:08 Відповісти
Дело не в стране.Меркель смотрит на мир глазами всего лишь человека. Мир намного многограннее. МЫ ЗДЕСЬ НЕ ОДНИ!!!! И это надо понимать. надо понимать, что нас планомерно и целенаправленно уничтожают Надо смотреть и видеть полную картину с "множеством связей", как говорят маленькие зеленые. Большинство же видит то, что привычно. Все привязываются к образу.
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07.09.2021 16:24 Відповісти
И ни одной правой партии за Великую Германию ? левацкий мусор , и зеленое лайно - Деградировала Германия . больше мигрантов и ветер вместо электричества .
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07.09.2021 18:45 Відповісти
 
 