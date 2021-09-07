До кінця тижня до Києва приїде старший радник з енергобезпеки США Хохштайн для обговорення проблематики "Північного потоку-2", - Зеркаль
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Старшій радник з питань енергетичної безпеки держсекретаря США Амос Хохштайн на цьому тижні відвідає Київ для обговорення проблематики газопроводу "Північний потік 2".
Про це повідомила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У кінці цього тижня ми продовжимо про це говорити в Києві, куди приїжджає Амос Хохштайн, робота якого спрямована на забезпечення енергетичної безпеки в Європі, і вирішення питань, пов'язаних з імплементацією досягнутої між президентом США і канцлером Німеччини домовленості", - сказала вона
Зеркаль нагадала, що Німеччина повинна сертифікувати оператора газопроводу 100% -ву "дочку" "Газпрому" Nord Stream 2 AG, а Європейська комісія - підтвердити сертифікацію.
"До кінця сертифікації газопровід не може запрацювати, але ми вже зараз бачимо, що в планах Росії запустити газопровід, не чекаючи всіх рішень про сертифікацію", - сказала вона.
У той же час Зеркаль зазначила, що у президента США Джо Байдена є необхідний інструментарій і повноваження для накладення санкцій.
Радник глави Міненерго України акцентувала увагу, що переклад Європи на постачання газу з РФ тільки через підконтрольні "Газпрому" магістралі - СП1, СП2 і "Турецький потік" значно погіршить енергобезпеку європейських країн.
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Суд в Дюссельдорфе решил, что на газопровод должны распространяться действующие правила ЕС: "Северный поток - 2" должен быть независимым от "Газпрома", - компания, которая транспортирует газ, должна продавать свои мощности третьим сторонам. Однако т.н. немецкий политолог Александр Рар, который за свои про-российские взгляды считается в Германии рупором Газпрома, усомнился в жизнеспособности решения суда в Дюссельдорфе не выводить газопровод «Северный поток - 2» из-под действия газовой директивы Евросоюза; от требований для «Северного потока - 2» откажутся в случае необходимости, к примеру, в условиях предстоящей холодной зимы. «Я вас уверяю, что в случае по-настоящему суровой зимы все забудут об этих директивах, пойдут на любой компромисс в отношении прокачки газа» - Александр Рар. « Эксперт" Александр Рар повторил старый нарратив Кремля о том, ГТС Украины устарела морально и физически и связанный с этим на риски в транспортировке природного газа по ГТС Украины. И «тогда оба "Северных потока" - первый и второй - станут для Европы спасением» ЕС, нуждающийся в больших объемах природного газа, начнет судорожно его закупать, несмотря на свои ограничения и рестрикции. Вот как откровенно о стратегии и тактики Кремля в ПРИНУЖДЕНИИ Европы к еще большей покорности. Часть тактических задач достигнута: снижение поставок природного газа в ЕС в сезон наполнения газовых хранилищ и, связанный с этим тактическим ходом Газпрома, стремительный рост цен, - дефицит газа для заполнения хранилищ привел к росту цен за 600 долларов США за 1000 м.куб.. Теперь осталась самая малость: «оказать братскую помощь Украине в организации» взрыва на ГТС Украины в самый оптимальный момент ? Северний поток 2 - «Быть или не быть… Достойно ль Смиряться под ударами судьбы, Иль надо оказать сопротивленье..(с)
И включатся мозги
Куда не влезем там и начинаются проблемы
Своего газа не хватает
Вот завтра россия упрется
И будет поставлят газа только столько
Сколько надо ес --что будем делать
А недопомтавку намгаза --компенсирует ценой
Что скажет ес ? Переходите на кизяки
Мы очень очень -- озабочены