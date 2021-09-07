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Новини Політика України Е-декларації держслужбовців
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криптовалюта (91) біткоїн (19) електронне декларування (1016) НАЗК (1165) Держрегуляторна служба (21) Кучер Олексій (62)

Глава Держрегуляторної служби Кучер задекларував Bitcoin на 105 млн грн, наявність яких не зміг довести: це частий прийом для легалізації корупційних доходів, - журналіст Віннічук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава Держрегуляторної служби Кучер задекларував Bitcoin на 105 млн грн, наявність яких не зміг довести: це частий прийом для легалізації корупційних доходів, - журналіст Віннічук

У своїй декларації глава Державної регуляторної служби (ДРС) Олексій Кучер зазначив, що володіє Bitcoin у кількості 77 штук, які на момент набуття їх у власність коштували 13,1 млн грн (або $7,2 тис. за один Bitcoin). Дату придбання криптовалюти він не вказав, але з огляду на курс це був травень 2019 року. За курсом на 7 вересня 2021 року - це майже 106 млн грн.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив журналіст Юрій Віннічук, передає Цензор.НЕТ

"Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснило перевірку, під час якої декларант не зміг довести наявність у нього цього активу", - зазначив журналіст.

"Bitcoin має публічну адресу (Public Address), яка є відкритою і підтверджує належність певній особі. Голова ДРС не зміг надати публічну адресу криптовалюти", - сказано в повідомленні НАЗК.

Також читайте: НАЗК вимагає притягнути до відповідальності голову ДРС Кучера, який не зміг підтвердити володіння біткоїнами на 13 млн

"Невідоме і походження грошей, на які він купив "крипту". Як пише НАЗК, Кучеру та членам його сім'ї не вистачило б задекларованих доходів для придбання такої кількості криптовалюти (його дохід з 2001 по 2018 становив 131 тис. грн, дохід дружини в 2004-2018 - 64,5 тис. грн)", - зазначив Віннічук.

"НАЗК внесло припис Кабміну з вимогою провести службове розслідування і притягнути Кучера до дисциплінарної відповідальності", - додав він.

"Декларування неіснуючої криптовалюти – популярний прийом серед депутатів та чиновників. Раніше я розповідав, як депутати та чиновники задекларували біткоїнів на 80 млрд грн. Ймовірно, таким чином вони намагаються легалізувати сірі або корупційні доходи, а також закладають таку можливість на майбутнє, адже вартість криптовалют зростає протягом останніх років", - зазначає журналіст.

Читайте: НАЗК запрошує "слугу народу" Задорожнього для надання пояснень зв'язку з поданням недостовірних відомостей у декларації

"З серпня 2019 по грудень 2019 Кучер був народним депутатом від "Слуги народу", а потім рік – головою Харківської ОДА. Головою ДРС Кучера призначили в січні 2021 року. Через ДРС проходять регуляторні акти Кабміну, які вона може погодити або заблокувати. Тобто від рішення ДРС фактично залежить, чи буде ухвалена постанова Кабінету Міністрів. У теорії мета цього органу - не допускати прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, а також зменшувати втручання державних органів у підприємницьку діяльність. На практиці це інструмент прийняття вигідних і блокування невигідних рішень для конкретних чиновників та олігархів. Для прикладу, я розписував, як попередник Кучера збивав невигідні рішення олігарху Рінату Ахметову, зокрема рішення про підняття тарифів на перевезення пустих вагонів з-під руди та вугілля", - додав Віннічук.

Глава Держрегуляторної служби Кучер задекларував Bitcoin на 105 млн грн, наявність яких не зміг довести: це частий прийом для легалізації корупційних доходів, - журналіст Віннічук 01
Глава Держрегуляторної служби Кучер задекларував Bitcoin на 105 млн грн, наявність яких не зміг довести: це частий прийом для легалізації корупційних доходів, - журналіст Віннічук 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Глава Госрегуляторной службы Кучер задекларировал Bitcoin на 105 млн грн, наличие которых не смог доказать: это частый прием для легализации коррупционных доходов, - журналист Винничук - Цензор.НЕТ 4370 Боротьба з корупцією, по вазеленські.
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07.09.2021 16:02
+9
Эй, эй, ты там полегче на поворотах. Ты в курсе, что депутаты, судьи, госчиновники от этой шняги освобождены? 5% должна платить бабулька-пенсионерка, что сдаёт свою квартиру, а этот Кучер никому ничего не должен на совершенно законных основаниях.
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07.09.2021 16:03
+7
та там куда не плюнь...одна нищета безквартирная в декларациях ))))
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07.09.2021 16:02
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А если купил в 2010 битков за копейки, а щас это сотни миллионов, то все равно должен занести 5 % в офшер зебилу по заветам Данилы Гетмаца? Глава Госрегуляторной службы Кучер задекларировал Bitcoin на 105 млн грн, наличие которых не смог доказать: это частый прием для легализации коррупционных доходов, - журналист Винничук - Цензор.НЕТ 4041
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07.09.2021 15:50 Відповісти
Эй, эй, ты там полегче на поворотах. Ты в курсе, что депутаты, судьи, госчиновники от этой шняги освобождены? 5% должна платить бабулька-пенсионерка, что сдаёт свою квартиру, а этот Кучер никому ничего не должен на совершенно законных основаниях.
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07.09.2021 16:03 Відповісти
Глава Держрегуляторної служби Кучер задекларував Bitcoin на 105 млн грн, наявність яких не зміг довести: це частий прийом для легалізації корупційних доходів, - журналіст Віннічук - Цензор.НЕТ 2401
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07.09.2021 19:44 Відповісти
Это основная суть новых налогов от Зеленского. Депутаты и госчиновники могут декларировать ЛЮБУЮ СУММУ НАЛИЧНЫХ ИЛИ АКТИВОВ без уплаты налогов! Единственное условие-активы должны быть в наличии. Кучер прокололся, шо у него не было биткоинов, а если бы были, хоть миллион, хоть миллард-пожалуйста, без уплаты налогов!
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07.09.2021 21:29 Відповісти
Глава Держрегуляторної служби Кучер задекларував Bitcoin на 105 млн грн, наявність яких не зміг довести: це частий прийом для легалізації корупційних доходів, - журналіст Віннічук - Цензор.НЕТ 2962
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07.09.2021 19:50 Відповісти
(его доход с 2001 по 2018 составил 131 тыс. грн, доход жены в 2004-2018 - 64,5 тыс. грн)"Источник: https://censor.net/ru/n3286852

То есть за 17 лет 131 тысяча или в год 7 706 грн или 642 грн в месяц. Неужели до мая 2019 года никто не видел что он перебивается с хлеба на воду. Или никто не проверял его деклараций, доходов и налогов?
Или в статье корреспондент напорол ерунду?
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07.09.2021 17:34 Відповісти
для этого в Украине власть имущие и хотят легализовать эту аферу с биткоинами....
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07.09.2021 15:52 Відповісти
чувак жалование видеокартами получает...и счётчики дурит...
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07.09.2021 15:55 Відповісти
Хаха, эти твари придумали способ как легализовать любую сумму денег, покупаешь биткоины на ворованные деньги и говоришь что купил их когда они только появились и стоили 3 копейки, все деньги отмыты.
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07.09.2021 16:01 Відповісти
Этим идиотам невдомек, что в криптовалютах видна история платежей от начала времен. Даже если эти биткойны у него случайно и есть, случайно, потому что я не верю ни единому слову этого Кучера, то первая же транзакция с них покажет, когда именно он их покупал.
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07.09.2021 16:06 Відповісти
так и смысл крипты же как раз в анонимности, что не нужно ничего декларировать ) зачем такое лепить? унылое оно.
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07.09.2021 16:27 Відповісти
Глава Госрегуляторной службы Кучер задекларировал Bitcoin на 105 млн грн, наличие которых не смог доказать: это частый прием для легализации коррупционных доходов, - журналист Винничук - Цензор.НЕТ 666
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07.09.2021 16:01 Відповісти
В тему.
"Провал Зеленского в США прикрывают "сбитым летчиком" Порошенко"
https://www.youtube.com/watch?v=tD6GlAiaoXU
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07.09.2021 16:15 Відповісти
Глава Госрегуляторной службы Кучер задекларировал Bitcoin на 105 млн грн, наличие которых не смог доказать: это частый прием для легализации коррупционных доходов, - журналист Винничук - Цензор.НЕТ 4370 Боротьба з корупцією, по вазеленські.
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07.09.2021 16:02 Відповісти
Это новая шестая серия. Предыдущие 5 были такими же
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07.09.2021 16:10 Відповісти
та там куда не плюнь...одна нищета безквартирная в декларациях ))))
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07.09.2021 16:02 Відповісти
Ага,компенсации на съем жилья чуть ли не каждый клянчит.Прямо все такие бедные.Ну или простто (скорее всего) влом разбивать биткоины ради такой мелочи как лям-два гривен.
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07.09.2021 16:50 Відповісти
видео - Как зарождался лохотрон
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07.09.2021 16:06 Відповісти
Проблема у тому, що скоро уся країна буде вигадувати наявність у неї біткойнів.
В усякому разі влада робить кроки по детінізації прибутків. Не з благих звісно намірів, а від відчаю. МВФ кошти не дає, вимагає реформ які не влаштовують банду Зе, а бабло на розпил десь потрібно брати...
Коли сьогодні усі обурюються біткойнам цього чинуші, краще подумайте, як ви завтра самі будете пояснювати усю свою нерухомість, машини, бізнеси, вартістю понад 18 тисяч доларів ...
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07.09.2021 16:09 Відповісти
соррі, не 18к, а 14,8 к доларів США. Саме на цю суму ця влада вважає можливо набути активи у законний спосіб.
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07.09.2021 16:13 Відповісти
Влада буде грабувати.
Не скажу, що 73 % зеленодовбнів на це не заслужили.
Просто образливо за себе і за нормальних людей.
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07.09.2021 16:52 Відповісти
***
он тогда продал свой дом
продал картины и кров
и за все деньги купил
0,008 битков
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07.09.2021 16:14 Відповісти
Знов засмерділо жидівське болото.
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07.09.2021 16:16 Відповісти
У кандидата спрашивают:
- Почему вы решили баллотироваться?
- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, в коррупции и бездельи!
- И вы хотите со всем этим бороться?
- Зачем? Я хочу во всем этом участвовать!
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07.09.2021 16:16 Відповісти
"к дисциплинарной ответственности",Акуеть просто.... Глава Держрегуляторної служби Кучер задекларував Bitcoin на 105 млн грн, наявність яких не зміг довести: це частий прийом для легалізації корупційних доходів, - журналіст Віннічук - Цензор.НЕТ 6493
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07.09.2021 16:17 Відповісти
Происхождение чего не можешь доказать, нужно изымать или накладывать арест, пока не вспомнит)
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07.09.2021 16:22 Відповісти
Что то подобное было пока Конституционный суд не отменил.
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07.09.2021 16:24 Відповісти
В принципі реально! Півтора року назад біткоін коштував 7 к. Зараз 51 к.
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07.09.2021 16:23 Відповісти
Кінець епохи бідності™

Глава Держрегуляторної служби Кучер задекларував Bitcoin на 105 млн грн, наявність яких не зміг довести: це частий прийом для легалізації корупційних доходів, - журналіст Віннічук - Цензор.НЕТ 5764

Многие сегодня проснулись и узнали, что мама депутата ВР из "Слуги народа" Андрея Клочко смогла приобрести за последние два года:

- квартиру в Киеве в 200 квадратных метров;
- квартиру в Киеве в 65 квадратных метров;
- дом в коттеджном поселке с участком земли под Киевом - 150 квадратных метров;
- еще один земельный участок под Киевом на 24 сотки на территории другого строящегося коттеджного поселка;
- и такую мелочь, как Tesla Model X 2016 года выпуска.

Кто-то даже заподозрил, что Андрей Клочко таким образом пытается легализовать свои теневой доходы, которые у него появились после получения мандата.

Но депутат отверг такие нелепые подозрения просто сказав, что он не финансирует покупки своей мамы. И все конечно поверили. И даже НАБУ и НАЗК поверили. Если бы не поверили, то уже бы занимались доходами полученными нетрудовым или преступным путем.

Но не занимаются. Значит Андрей Клочко ни в чем не виноват, и к нему вопросов у этих двух органов нет. Так что не наговаривайте на него. Некоторые, даже заподозрили, что покупки мамы этого депутата связаны с тем, что он является Главой Комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления. Но я считаю, что вряд ли.

Скорее всего на улучшение финансового положения мамы нардепа повлияло то, что он является настоящим вице-президентом Всеукраинской Федерации Петанка. Ведь игра в петанк увеличивает удачливость и привлекает деньги. Но это не точно.

А все обвинения в коррупции из-за того, что Клочко Глава Комитета, который имеет отношение к ДАБИ, как известно к самому коррумпированному органу в строительном сегменте Украины, не имеет никакого отношения к концу эпохи бедности в одной депутатской семье и к резком улучшению благосостоянию мамы нардепа из партии Зеленского.

В конце-концов Клочко все же заместитель члена Постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО. И он же помнит, что именно коррупцию назвал Байден, как главную преграду для членства Украины в НАТО. Ну, не будет же он своими действиями мешать тому, что записано в Конституции Украины. Или будет?

Так что не мешайте своими подозрениями депутатам из "Слуги народа" поднимать качество своей жизни. А когда они они поднимут это качество для себя, то может найдут время и поработать на благо Украины.

А ещё надо, чтоб избиратели "Слуги народа" не забыли сказать спасибо величайшему политическому лидеру современности, который привёл в ВР всех этих своих слуг: насильника Иванисова, анал-табу Яременко, наркомана Юрченко, любителя ездить пьяным за рулём Трухина, лжеца и теневого лоббиста Арахамию, толпу корабельных сосен, ни в чем не виноватого Клочко и другой моносброд.

Браво, Володимир Зеленський! Вы все это делаете вместе!
Борислав Береза
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07.09.2021 16:23 Відповісти
Це в нього 1 біткоін. Просто сума в гривнях астрономічна
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07.09.2021 16:25 Відповісти
1 биток це 1.4 млн гривасиків.
може ця свиня і геній оракул який придбав за царя гороха биток, по 100 баксів, то таке.
але тут така справа ті хто їх має не вносить їх у декларації )
так само як ні один топ чинуша не тримає вдома енні суми в інвалюті, то просто "прикриття" бо живуть не на зарплату, вона для них так на каву та цигарки
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07.09.2021 16:43 Відповісти
новий олігарх. Але РНБО бубочки його таким не визнає
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07.09.2021 16:26 Відповісти
Ему Порошенко подкинул!😲
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07.09.2021 16:39 Відповісти
Дисциплинарной ответсвенности!!! Как это ужасно! Дрожи, вор, дрожи, тебя скоро накажут дисциплинарно!
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07.09.2021 16:45 Відповісти
Он эти несчастные 13 млн гривен на своей должности за пол-года отобьёт!
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07.09.2021 18:47 Відповісти
Почему это чепучило до сих пор не тюрьме?
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08.09.2021 01:50 Відповісти
 
 