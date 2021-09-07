Рада хоче встановити нові правила держзамовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада має намір встановити нові правила розміщення державного або регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, науково-педагогічних кадрів на післядипломну освіту.
За відповідний законопроєкт №5467 у першому читанні проголосували 256 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як зазначила під час обговорення законопроєкту народний депутат Юлія Гришина (фракція "Слуга народу"), система державного та регіонального замовлень в Україні застаріла, не відповідає потребам економіки і вимагає кардинальних змін.
Законопроєкт встановлює порядок формування державного замовлення в розрізі освітніх, освітньо-професійних, освітньо-наукових, наукових ступенів, спеціальностей і професій з урахуванням середньострокового прогнозу потреби фахівців, науково-педагогічних кадрів на ринку праці на плановий рік і наступні за ним два роки, і обсяги видатків загального фонду державного бюджету на ці цілі.
Документ також визначає механізм спрямування бюджетних коштів для закладів вищої освіти приватної форми власності на оплату послуг з підготовки фахівців освіти з державного бюджету.
Законопроєкт пропонує також запровадити автоматичне адресне розміщення місць державного (регіонального) замовлення через єдину державну електронну базу з питань освіти між установами освіти шляхом надання абітурієнту рекомендацій на основі його конкурсного бала.
Будь ласка, зачекайте...
ямку под фундамент вырыли??? или как с облеснением - мульярд ямок уже захекались копать? )))
Аргументація - нестача 200 млн грн на зарплати.
При цьому, нагадаємо, команда Зеленського готова виділити величезні суми на створення Президентського універистету, зарплати в якому, за твердженням Шкардета, дорівнюватимуть $4 тис.
Слід наголосити, що урядова команда "Слуги народу" вважає за необхідне суттєво скоротити й вчителів середніх загальноосвітніх шкіл.
https://espreso.tv/tsey-neprodumaniy-krok-prizvede-do-katastrofi-za-rishennyam-shkarleta-rizko-***********-vikladachiv-u-vishakh
Напрасная трата денег. Если эти деньги направит на зарплаты готовых специалистов ...