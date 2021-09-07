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ВР (11728) освіта (1042) вища освіта (142) Гришина Юлія (38)

Рада хоче встановити нові правила держзамовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада хоче встановити нові правила держзамовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах

Верховна Рада має намір встановити нові правила розміщення державного або регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, науково-педагогічних кадрів на післядипломну освіту.

За відповідний законопроєкт №5467 у першому читанні проголосували 256 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначила під час обговорення законопроєкту народний депутат Юлія Гришина (фракція "Слуга народу"), система державного та регіонального замовлень в Україні застаріла, не відповідає потребам економіки і вимагає кардинальних змін.

Законопроєкт встановлює порядок формування державного замовлення в розрізі освітніх, освітньо-професійних, освітньо-наукових, наукових ступенів, спеціальностей і професій з урахуванням середньострокового прогнозу потреби фахівців, науково-педагогічних кадрів на ринку праці на плановий рік і наступні за ним два роки, і обсяги видатків загального фонду державного бюджету на ці цілі.

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Документ також визначає механізм спрямування бюджетних коштів для закладів вищої освіти приватної форми власності на оплату послуг з підготовки фахівців освіти з державного бюджету.

Законопроєкт пропонує також запровадити автоматичне адресне розміщення місць державного (регіонального) замовлення через єдину державну електронну базу з питань освіти між установами освіти шляхом надання абітурієнту рекомендацій на основі його конкурсного бала.

Автор: Анастасія Потіха
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подготовительные трускавецкие курсы обов'язательные...шо тут думать,яки нах новые правила?
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07.09.2021 16:06 Відповісти
шо там с ВУЗом преЗЕдента?
ямку под фундамент вырыли??? или как с облеснением - мульярд ямок уже захекались копать? )))
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07.09.2021 16:09 Відповісти
На початку нового навчального року у вищих навчальних закладах різних українських міст звільняють велику кількість викладачів та інших співробітників або ж переводять їх на півставки.

Аргументація - нестача 200 млн грн на зарплати.

При цьому, нагадаємо, команда Зеленського готова виділити величезні суми на створення Президентського універистету, зарплати в якому, за твердженням Шкардета, дорівнюватимуть $4 тис.

Слід наголосити, що урядова команда "Слуги народу" вважає за необхідне суттєво скоротити й вчителів середніх загальноосвітніх шкіл.

https://espreso.tv/tsey-neprodumaniy-krok-prizvede-do-katastrofi-za-rishennyam-shkarleta-rizko-***********-vikladachiv-u-vishakh
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07.09.2021 18:06 Відповісти
Зелёная бумажка в зачётке... как решала все вопросы, так и будет решать.
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07.09.2021 16:14 Відповісти
Пора отменять госзаказ.
Напрасная трата денег. Если эти деньги направит на зарплаты готовых специалистов ...
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07.09.2021 17:19 Відповісти
 
 