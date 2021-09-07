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Новини Політика України
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ВР (11728) СБУ (10016) реформи (2316) Верещук (605)

Законопроєкт про реформу СБУ повністю готовий до розгляду в Раді, - "слуга народу" Верещук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт про реформу СБУ повністю готовий до розгляду в Раді, -

Верховна Рада може у вересні поточного року почати розгляд законопроєкту №3196-д про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалень організаційно-правових основ діяльності СБУ.

Про це повідомила член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми підготували його, він повністю готовий до розгляду в залі. Я сподіваюся, що у вересні ми знайдемо час і натхнення почати його розглядати", - сказала Верещук журналістам у кулуарах парламенту у вівторок.

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Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла цей законопроєкт у першому читанні 28 січня.
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Топ коментарі
+5
Ответсвенная особь за этот "документ" Марьяна Безмозглая....И этим всё сказано. Пипец остаткам спецов......
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07.09.2021 16:20
+5
верещук на все руки мастак...а еще ж и на зонте пикирует))) талантище! )))
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07.09.2021 16:23
+3
Верещук два часа прическу новую делала....В министры Обороны собирается.
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07.09.2021 16:21
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Ответсвенная особь за этот "документ" Марьяна Безмозглая....И этим всё сказано. Пипец остаткам спецов......
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07.09.2021 16:20 Відповісти
у фсбшников новые перспективы...
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07.09.2021 16:21 Відповісти
Верещук два часа прическу новую делала....В министры Обороны собирается.
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07.09.2021 16:21 Відповісти
верещук на все руки мастак...а еще ж и на зонте пикирует))) талантище! )))
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07.09.2021 16:23 Відповісти
Там все таланты уровня свадебного фотографа, продавца ламината и безработного !
А этой черноротой еще и зонтик дали ......
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07.09.2021 16:29 Відповісти
при чем без ума и без фантазии (разве она не могла предположить что будет по-идиотски выглядеть на том зонте на подъемном кране??)))))
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07.09.2021 16:31 Відповісти
та яка фантазия у шавки медведчуковской...лехаим головного мозга...
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07.09.2021 16:42 Відповісти
Короче, ликвидация СБУ на очереди. Лично Козырь руководит или из москвы спеца вызывали? Законопроект о реформе СБУ полностью готов к рассмотрению в Раде, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 7965
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07.09.2021 16:30 Відповісти
Спецы уже давно у нас работают, а при зелёных пошли на повышение....
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07.09.2021 16:44 Відповісти
А толку? Відновляться рішенням нереформованого суду.
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07.09.2021 17:12 Відповісти
Можно сразу в топку.

СН нихрена не сделала толкового для Украины. Только для себя.
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07.09.2021 17:22 Відповісти
Проект написала нардеп Безугла,якій тільки вчора пояснили,як розшифровується СБУ...
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07.09.2021 17:37 Відповісти
с 1го января все профи спецы СБУ пойдут охранниками в АТБ, останутся только скомарохи с 95го квартала которыми будут управлять кураторы ФСБ
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08.09.2021 12:00 Відповісти
 
 