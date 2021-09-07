Беленюк відкликав заяву щодо расистських образ у центрі Києва: для мене ситуація вичерпана
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Народний депутат України Жан Беленюк (фракція "Слуга народу") говорить, що сам відкликав заяву про расистські образи на його адресу, оскільки отримав вибачення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі агентству УНІАН.
Беленюк зазначив, що кримінальне провадження закрито.
"До мене звернулися люди, які входять в одну організацію, яка глобально є конструктивною, але деяка частина цих людей радикально налаштовані. Вони вибачилися, і для мене ситуація по суті вичерпана", - розповів Беленюк.
Він сказав, що сам відкликав заяву.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 13 серпня в центрі Києва група молодиків намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона в греко-римській боротьбі, народного депутата Жана Беленюка, вигукуючи в його бік расистські гасла.
Нацполіція щодо цього факту заявила, що встановлює обставини інциденту. Пізніше в НПУ повідомили, що дану подію внесено в ЄРДР за статтею 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.
Із заявами, що засуджують подібні випадки виступила політична партія "Слуга народу", а також президент України Володимир Зеленський.
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Тепер я стидаюся,але хочу запитати у вас,а що ви зробили для України, ну не враховуючи активного життя на Цензорі? Як ви просунули бренд "Україна" на світовій арені?