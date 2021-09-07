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Беленюк відкликав заяву щодо расистських образ у центрі Києва: для мене ситуація вичерпана

Новини Цензор.НЕТ Події

Беленюк відкликав заяву щодо расистських образ у центрі Києва: для мене ситуація вичерпана

Народний депутат України Жан Беленюк (фракція "Слуга народу") говорить, що сам відкликав заяву про расистські образи на його адресу, оскільки отримав вибачення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі агентству УНІАН.

Беленюк зазначив, що кримінальне провадження закрито.

"До мене звернулися люди, які входять в одну організацію, яка глобально є конструктивною, але деяка частина цих людей радикально налаштовані. Вони вибачилися, і для мене ситуація по суті вичерпана", - розповів Беленюк.

Він сказав, що сам відкликав заяву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 13 серпня в центрі Києва група молодиків намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона в греко-римській боротьбі, народного депутата Жана Беленюка, вигукуючи в його бік расистські гасла.

Нацполіція щодо цього факту заявила, що встановлює обставини інциденту. Пізніше в НПУ повідомили, що дану подію внесено в ЄРДР за статтею 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.

Із заявами, що засуджують подібні випадки виступила політична партія "Слуга народу", а також президент України Володимир Зеленський.
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Топ коментарі
+13
а был ли мальчик?
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07.09.2021 16:36
+12
Как? Президент же наличный контроль взял!!! А вообще, это еще одно доказательство того, что история выдумана от начала до конца.
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07.09.2021 16:45
+6
))))не звизди ,менты закрыли "так як немає складу злочину"-зекретины напридумыаают фейков,а потом не знают ,как их "закрыть"
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07.09.2021 17:15
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а был ли мальчик?
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07.09.2021 16:36 Відповісти
пора жану почынаты осэлэдэць козацькый видрощуваты...
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07.09.2021 16:39 Відповісти
поскольку получил извинения ... Беленюк отозвал заявление по расистским оскорблениям в центре Киева: Для меня ситуация исчерпана - Цензор.НЕТ 4780попробували би не дати ....

Беленюк отозвал заявление по расистским оскорблениям в центре Киева: Для меня ситуация исчерпана - Цензор.НЕТ 733
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07.09.2021 16:42 Відповісти
и шо было бы?
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07.09.2021 16:45 Відповісти
От того пацанчика в красном купальнике расспросишь
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07.09.2021 17:19 Відповісти
Жан-не обращай внимания на дебилов...
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07.09.2021 16:43 Відповісти
Верховная Рада приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма в Украине. Жизнь показала что должен быть аналогичный закон и для таких как Беленюк.
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07.09.2021 16:43 Відповісти
Скільки прожив і тільки тепер образився треба бути вище всього цього
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07.09.2021 16:44 Відповісти
Как? Президент же наличный контроль взял!!! А вообще, это еще одно доказательство того, что история выдумана от начала до конца.
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07.09.2021 16:45 Відповісти
Пріпіzдєнт разом з сабакяном знайшов "терористів" котрі підірвали білоруського журналіста. Він же ж клован-піськорояльний музикант.
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07.09.2021 17:17 Відповісти
))))не звизди ,менты закрыли "так як немає складу злочину"-зекретины напридумыаают фейков,а потом не знают ,как их "закрыть"
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07.09.2021 17:15 Відповісти
Наверное паспорта наРФии показали, а он их любит. Вот и все извинения.
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07.09.2021 17:37 Відповісти
Беленюк відізвав заяву,довівши що у всякому випадку по розуму і гідності він стоїть вище...
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07.09.2021 17:42 Відповісти
Черный Беленюк больший украинец и больше сделал для Украины чем многие белве патриоты в вышиванапх.
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07.09.2021 17:43 Відповісти
Стидаюсь спитати,а шо він зробив для України?
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07.09.2021 18:01 Відповісти
Ну хоча б, дякуючи його перемогам світ багаторазово чув гімн України, бачив як піднімається прапор України ,багато хто в світі взагалі дякуючи його перемогам дізнався що є така країна як Україна.
Тепер я стидаюся,але хочу запитати у вас,а що ви зробили для України, ну не враховуючи активного життя на Цензорі? Як ви просунули бренд "Україна" на світовій арені?
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07.09.2021 19:00 Відповісти
Та ти шо?Гімн України?Багато разів?Завдяки йому дізналися про Україну?Та ***** собі!Шо бідна Україна робила б без цього ундервуда?Куди тим сотням поколінь і мільонам українців,які просто працюють,а коли треба захищають Батьківщину і вмирають за неї.Ти ж грьобане екзальтоване падло не знаєш прізвища людини,яка спекла для тебе сьогодні хлібину?Та не хлєбать-копать,****,самі корисні для суспільства захребетники - професійні спіртосмени і півуни ротом.Ти,морда з ганчірок,знаєш скільки разів завдяки Майклу Фелпсу виконувався гімн США?І уяви, ніхто з ним в штатах не носиться як з писаною торбою.Можеш подивитися скільки разів звучав Гімн України завдяки Яні Клочковій.Але ти про неї напевне навіть не чув.Та і свого Беленюка через років 5 ти завбудеш.
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07.09.2021 19:30 Відповісти
Ти не відповів, окрім висерів на Цензорі,яка ще від тебе користь країні?
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07.09.2021 19:40 Відповісти
Така сама,як і від інших громадян України,імен яких,ти,гнида, не знаєш.Тих,які побудували тобі житло,провели світло,воду тощо.Щоб ти,мудило,жив як людина,а не як худоба.Тих,які зробили все,чим ти користуєшся кожної секунди.Тих,які захищали тебе кожної хвилини твого ********** життя.
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07.09.2021 20:06 Відповісти
популізма Джона Кеннеді начиталися , ...
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07.09.2021 21:46 Відповісти
Ото молчи и не отсвечивай, морда хромовая.
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07.09.2021 18:03 Відповісти
йому прсто невдобно за свою ЗЕБЄДЕБвладу , на ******* 5-го Президента діло не впроваджують ...
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07.09.2021 18:31 Відповісти
СТОПУДОВО , ЦЕ ПРОВОКАЦІЯ , ІНСЦЕНІРОВКА, ШОУ. БЕЛЕНЮК І ЗЕ МАЮТЬ ЦЕ РОЗУМІТИ , але приймають чомусь це як реальні дії , а не інсценіровку. ЧОМУ???? МОже це -їх сценарій ?? Чи ще чийсь сценарій ??
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07.09.2021 20:17 Відповісти
Терпила !
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07.09.2021 21:42 Відповісти
 
 