Українська делегація бойкотувала виступ спікера Ради Федерації РФ Матвієнко на Всесвітній конференції голів парламентів, - Кондратюк. ФОТО
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Українська делегація свідомо залишила зал засідань 5-ї Всесвітньої конференції голів парламентів під час виступу голови Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.
"Наша делегація не була присутня в залі під час виступу голови Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко на 5-й Всесвітній конференції голів парламентів, яка проходить у Відні. Ми прийняли свідоме рішення проігнорувати пропагандистський виступ представниці країни-агресора. Росія повинна забратися з Криму і з Донбасу, перестати нас вбивати, повернути заручників. Нам нема чого їх слухати, як і спілкуватися на рівні парламентів", - заявила Кондратюк.
Топ коментарі
+21 Igor Kalyuzhny
показати весь коментар07.09.2021 16:56
+18 Zelya Vsyo
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+16 Игорь Васечкин f37cf7d2
показати весь коментар07.09.2021 16:49
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Нет у нашей делегации фантазии и смекалки !
Кто такая Матвиенко? Правильно: Валька - пол стакана!
Налили бы этой алкоголичке стакан перед выступлением... и выступление прошло бы на ура!
С песнями и русским матом.....
Творить специальный лозунг о ничтожеимеющехся совестью россиянах - дурное и неблагородное дело. Невзоров подтвердит.
старая фуйловская ш люха
До речі, про смерть Жданова у 1948 році. і справу лікарів. Жданов лікувався в санаторії під Москвою, і завжди ховав "родимую" в бачку унітаза. і регулярно приймав "на грудь" Знаменита лікарка Томашук приїхала до нього знімати кардіограму. Жданов хлебнув до її приїзду, вона унюхала і вчинила скандал з охороною. Славетні лікарі до неї поставили діагноз, який розходився з реальним. Томашук "послали", вона написала скаргу і передала Поскрьобишеву і згадала там про алкоголь. Той недовго думаючи передав її МГБ Абакумову свому, корифану по "бабах". Жданов помер, діагноз Томашук підтвердився а про скаргу забули. в через 4 роки випадково знайшли. І понеслась ..... з косою. Правда сама Томашук працювала лікарем кардіологом до 1965 року. А ******* "парацельси" до цього часу рахують Томашук зрадницею
По комсомольской и партийной лестнице она так поднималась) Бухала с нужными людьми)))
Вот здесь замечательный "ростовой" портрет Маргариты Симоньян:
https://www.reddit.com/r/liberta/comments/bz545l/%D0%B0%D0%BB%D1%91%D1%88%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD/