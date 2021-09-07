Конкурс на чотирьох членів наглядової ради "Нафтогазу" повинен бути оголошений протягом тижня, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив протягом тижня оголосити конкурс із відбору чотирьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Про це Шмигаль повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Дав доручення першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економіки України Любченко О. М. протягом тижня в установленому порядку забезпечити оголошення конкурсу з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні.

За словами голови уряду, НАК "Нафтогаз України" повинен отримати наглядову раду, члени якої повинні бути обрані відповідно до стандартів ОЕСР прозорим і конкурентним способом.

"Конкурс повинен закінчитися в листопаді 2021 із тим, щоб у нового складу наглядової ради було достатньо часу визначитися з вимогами до кандидата на посаду голови правління і провести конкурс на його обрання не пізніше ніж до 1 травня 2022 року", - наголосив Шмигаль.

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