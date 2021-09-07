Конкурс на чотирьох членів наглядової ради "Нафтогазу" повинен бути оголошений протягом тижня, - Шмигаль
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив протягом тижня оголосити конкурс із відбору чотирьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".
Про це Шмигаль повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Дав доручення першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економіки України Любченко О. М. протягом тижня в установленому порядку забезпечити оголошення конкурсу з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні.
За словами голови уряду, НАК "Нафтогаз України" повинен отримати наглядову раду, члени якої повинні бути обрані відповідно до стандартів ОЕСР прозорим і конкурентним способом.
"Конкурс повинен закінчитися в листопаді 2021 із тим, щоб у нового складу наглядової ради було достатньо часу визначитися з вимогами до кандидата на посаду голови правління і провести конкурс на його обрання не пізніше ніж до 1 травня 2022 року", - наголосив Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Времена СССР и КПСС...
На бульвар привезли бочку кваса. Продавец отцепляет ее, готовится торговать.
- Сколько стоит вся бочка? - спрашивает мужик.
- Ну, считай: двести литров, по тридцать копеек кружка. Сто двадцать рублей.
- Вот тебе деньги, иди отдыхай, развлекайся. Вечером придешь за пустой
бочкой.
- Хорошо!
Продавец уходит. Мужик разворачивает плакат "Квас бесплатно".
Народ сначала удивился. Потом стали подходить. Потом очередь образовалась.
Потом длинная очередь. Потом толпа. Мат, крики. Кто без очереди лезет,
кому-то не досталось. Драка началась.. Поножовщина.
Милиция приехала. Толпу разогнали. Зачинщиков - в кутузку. Мужика туда же.
Начинают его прессовать:
- С какой целью спровоцировал драку?
- В мыслях не имел!
- Незаконной торговлей занимался?
- Бесплатно людей квасом угощал. Есть свидетели.
- Значит, квас ворованный!
- На свои кровные купил. Имею право.
- Может ты псих?
- Нормальный. У меня и справка есть.
- Ладно, мужик. мы тебя отпустим. Только скажи, зачем ты это сделал? Зачем
свои деньги тратил? В чем фишка?
- Ладно, так и быть, скажу. Человек я уже не молодой. До коммунизма точно
не доживу. А так хотелось посмотреть, как оно будет... При коммунизме... - любимый анекдот М.А..Суслова.