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ВМС (1179) моряки (896) США (14451)

П'ятий екіпаж українських військових моряків прибув до США для підготовки до експлуатації патрульних катерів типу "Island". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Черговий екіпаж українських ВМС, який готується для служби на патрульному катері типу "Island", прибув у Балтімор, штат Меріленд, США для проходження навчання з управління та експлуатації судна.

В аеропорту українських моряків зустріли співробітники посольства України в США і представники української діаспори, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку посольства у Фейсбук.

Пятий екіпаж українських військових моряків прибув до США для підготовки до експлуатації патрульних катерів типу Island 01

Екіпаж буде безпосередньо навчатися на патрульному катері, на якому закінчуються ремонтно-відновлювальні роботи, і проходить планова підготовка та технічне обслуговування до передачі ВМС ЗС України цього року.

Це вже п'ятий український екіпаж, який буде проходити навчання на території США.

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У 2021 році США в рамках підтримки України в сфері безпеки й оборони передадуть три катери типу "Island". Зараз ці катери проходять у США технічне обслуговування і доозброєння.
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Топ коментарі
+10
Мечта есть такая. Встаешь утром, открываешь инет, читаешь новости, а там открытым текстом черным по белому: украинские летчики прибыли из США после переподготовки на F-15.
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07.09.2021 16:55
+7
Это же не простая шаланда, а военный катер с вооружением, что плохого если наши на месте всё опробуют?
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07.09.2021 16:56
+7
ты тупой ?
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07.09.2021 17:57
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а в одесской вышке не научат катером управлять?
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07.09.2021 16:51 Відповісти
Это же не простая шаланда, а военный катер с вооружением, что плохого если наши на месте всё опробуют?
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07.09.2021 16:56 Відповісти
весь экипаж будет учиться стрелять из 25мм пушки?
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07.09.2021 17:11 Відповісти
ты тупой ?
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07.09.2021 17:57 Відповісти
по крайней мере, сам себя не лайкаю
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07.09.2021 18:08 Відповісти
Мечта есть такая. Встаешь утром, открываешь инет, читаешь новости, а там открытым текстом черным по белому: украинские летчики прибыли из США после переподготовки на F-15.
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07.09.2021 16:55 Відповісти
На F-15 и прибыли..)
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07.09.2021 17:18 Відповісти
Вот умеете вы настроение поднять! Пятый экипаж украинских военных моряков прибыл в США для подготовки к эксплуатации патрульных катеров типа "Island" - Цензор.НЕТ 8574
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07.09.2021 17:30 Відповісти
Потрібно вже зараз також відправити моряків на стажування на корветах Ада турецького флоту.І коли добудують корабель то буде готовий екіпаж а краще два.
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07.09.2021 17:14 Відповісти
Желательно лучших,которые уже служат, возможно тех которые были на артиллерийских катерах и прошли кацапский плен.
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08.09.2021 00:05 Відповісти
 
 