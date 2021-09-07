П'ятий екіпаж українських військових моряків прибув до США для підготовки до експлуатації патрульних катерів типу "Island". ФОТО
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Черговий екіпаж українських ВМС, який готується для служби на патрульному катері типу "Island", прибув у Балтімор, штат Меріленд, США для проходження навчання з управління та експлуатації судна.
В аеропорту українських моряків зустріли співробітники посольства України в США і представники української діаспори, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку посольства у Фейсбук.
Екіпаж буде безпосередньо навчатися на патрульному катері, на якому закінчуються ремонтно-відновлювальні роботи, і проходить планова підготовка та технічне обслуговування до передачі ВМС ЗС України цього року.
Це вже п'ятий український екіпаж, який буде проходити навчання на території США.
У 2021 році США в рамках підтримки України в сфері безпеки й оборони передадуть три катери типу "Island". Зараз ці катери проходять у США технічне обслуговування і доозброєння.
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