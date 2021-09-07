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Новини Політика України П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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ДТП (4209) МВС (2877) цензура (325) Трухін (153)

ЗМІ повідомляють про наявність у МВС відео, яке однозначно доводить провину "слуги народу" Трухіна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЗМІ повідомляють про наявність у МВС відео, яке однозначно доводить провину

ЗМІ повідомили, що відео з місця ДТП зі "слугою народу" Олександром Трухіним однозначно свідчить про те, що за кермом машини, яка потрапила в ДТП, був безпосередньо нардеп.

За днаими ZN.UA, Нацполіція має у своєму розпорядженні запис поведінки депутата Трухіна, пов'язаний із ДТП, передає Цензор.НЕТ.

"За свідченням наших джерел у МВС, цей запис однозначно свідчить про те, що за кермом машини, яка потрапила в ДТП, був безпосередньо Олександр", - пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відео з місця ДТП із Трухіним має бути оприлюднене після закінчення розслідування, - "слуга народу" Кравчук

"Більш того, як стверджують джерела, поводився він щодо представників поліції, які прибули на місце аварії, досить агресивно. Цитата: "Олександр Трухін був у гостях у губернатора Полтавської області й на зворотному шляху сів за кермо в дуже святковому настрої, змістивши водія, саме на Бориспільській трасі", - йдеться в матеріалі.

"Чи з'явиться цей запис у справі, переданій у ДБР - питання до президента України Володимира Зеленського, який пильно патронує це розслідування", - цікавиться видання.

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що влада приховує відео ДТП, яке скоїв п'яний "слуга народу" Трухін.

"Цензор.НЕТ  за допомогою наших джерел ознайомився з відеозаписами камер спостереження на бориспільській трасі, які зафіксували пересування автомобіля Ауді А8 АЕ 1046 ОК. За кермом машини перебував народний депутат "слуга народу" Олександр Трухін. Відео пересування машини з Трухіним за кермом і відео події не опубліковані. Ми вимагаємо офіційної публікації записів, без неї об'єктивно оцінити цю історію неможливо", - розповів раніше Бутусов.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
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Топ коментарі
+25
Земрази хуже рыгов!
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07.09.2021 17:07
+13
Лучше спрячьте свое видео, пока СБУ не пришла с обыском или менты тупо герыча грамм пять в хату не подкинули. Ну прибухнул чувак немножко, ну начудил. Так он же не со зла, он на службу спешил. Он же НАРОДУ служит, слуга народа, ****...
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07.09.2021 17:05
+12
Всі вони кремлівські гниди !!!)))
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07.09.2021 17:46
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информация прозвучала на правах рекламы . что бы Трухин брал деньги и приезжал СМИ сообщают о наличии у МВД видео, однозначно доказывающего вину "слуги народа" Трухина - Цензор.НЕТ 7301
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07.09.2021 16:59 Відповісти
Вова, ты же обещал.....
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07.09.2021 17:03 Відповісти
Вова нікому нічого не винен ,крапка !!!!)))
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07.09.2021 17:45 Відповісти
Лучше спрячьте свое видео, пока СБУ не пришла с обыском или менты тупо герыча грамм пять в хату не подкинули. Ну прибухнул чувак немножко, ну начудил. Так он же не со зла, он на службу спешил. Он же НАРОДУ служит, слуга народа, ****...
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07.09.2021 17:05 Відповісти
Скорее всего не прибухнул
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07.09.2021 20:49 Відповісти
Земрази хуже рыгов!
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07.09.2021 17:07 Відповісти
Всі вони кремлівські гниди !!!)))
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07.09.2021 17:46 Відповісти
Признают , что у него гепатит и всё на этом кончится.
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07.09.2021 17:12 Відповісти
Да хрен им в оппу, а не гепатит...
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11.10.2021 23:24 Відповісти
был в гостях у губернатора Полтавской области. значит там есть свидетели как оно бухало
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07.09.2021 17:21 Відповісти
Ага. Щас. Губернатор Полтавской области поведает,что они бегали с трухиным кросс 15 км и в процессе тот рассказывал,что у него аллергия к алкоголю с детства.
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07.09.2021 17:39 Відповісти
Это поклёп естественно. Пока гнилое гбр не докажет невиновность трухина,его виновным признавать нельзя. А полицейским-выговор как всегда. Нагрудные камеры не включили. Ура зеле!
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07.09.2021 17:37 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! Закони пишуть для наріда ,на слуг народа закони не розповсюджуються!!!)))
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07.09.2021 17:44 Відповісти
СМИ публикуют, борзописцы и провокаторы - киздят.
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07.09.2021 18:07 Відповісти
А стадо мовчить ,бо благоденствує)))!
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07.09.2021 19:09 Відповісти
ДОКАЗАТИ ХТО БУВ ЗА КЕРМОМ НЕ СКЛАДНО, ТІЛЬКИ ТРЕБА ЦЬОГО ПРАГНУТИ . УЖЕ ЗАРАЗ ВИДНО , ЩО ПОЛІЦІЯ ПРАГНЕ ПРОТИЛЕЖНОГО.
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07.09.2021 20:09 Відповісти
Полиция не является независимой структурой) Ее управляет из офиса бубочки) И вот желания нет именно у него)))
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07.09.2021 23:14 Відповісти
Рукожопы))) На ровном месте себе геморрой заработали)))
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07.09.2021 23:11 Відповісти
Отказался от сдачи анализов-- априори пьян или под наркотой.
Любого зебила73 сразу бы по 130й запустили.
Но это кумир зебилов, ему можно все.
А в реале гнилое аморальное отвратное чмо...
Но ооочень богатое за деньги зебилов...
Сколько там за этот сброд зелёный голосовать собирается? 25%?
Неужели в моей Украине столько дол...ов.
Неужели ребенка нужно отправлять за границу от этих зомби73.
Какая-то безнадёга((
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07.09.2021 23:15 Відповісти
Зеленые уроды-реальная угроза жизни и безопасности украинцев и гостей наше страны!
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08.09.2021 01:49 Відповісти
Где эти гниды взялись на наши головы, чтоб им пусто было.
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11.10.2021 23:29 Відповісти
До сих пор неизвестно, кто был за рулем? Панове,сработали при таком ударе подушки,на них остались "сопли" этого чма и другие биоматериалы, собрать их не составило бы труда,ну если есть желание,а его,видимо, нет и стало бы ясно,кто был за рулем.Это первое,а второе-в машине были пассажиры, они видели этого "героя" за рулем, хотя это субъективные показания, которые легко замнут, но "сопли"-это объективные доказательства, но их явно игнорируют. Вот,как то так,панове украинцы.
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13.12.2021 17:10 Відповісти
 
 