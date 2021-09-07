ЗМІ повідомляють про наявність у МВС відео, яке однозначно доводить провину "слуги народу" Трухіна

ЗМІ повідомили, що відео з місця ДТП зі "слугою народу" Олександром Трухіним однозначно свідчить про те, що за кермом машини, яка потрапила в ДТП, був безпосередньо нардеп.

За днаими ZN.UA, Нацполіція має у своєму розпорядженні запис поведінки депутата Трухіна, пов'язаний із ДТП, передає Цензор.НЕТ.

"За свідченням наших джерел у МВС, цей запис однозначно свідчить про те, що за кермом машини, яка потрапила в ДТП, був безпосередньо Олександр", - пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відео з місця ДТП із Трухіним має бути оприлюднене після закінчення розслідування, - "слуга народу" Кравчук

"Більш того, як стверджують джерела, поводився він щодо представників поліції, які прибули на місце аварії, досить агресивно. Цитата: "Олександр Трухін був у гостях у губернатора Полтавської області й на зворотному шляху сів за кермо в дуже святковому настрої, змістивши водія, саме на Бориспільській трасі", - йдеться в матеріалі.

"Чи з'явиться цей запис у справі, переданій у ДБР - питання до президента України Володимира Зеленського, який пильно патронує це розслідування", - цікавиться видання.

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що влада приховує відео ДТП, яке скоїв п'яний "слуга народу" Трухін.

"Цензор.НЕТ за допомогою наших джерел ознайомився з відеозаписами камер спостереження на бориспільській трасі, які зафіксували пересування автомобіля Ауді А8 АЕ 1046 ОК. За кермом машини перебував народний депутат "слуга народу" Олександр Трухін. Відео пересування машини з Трухіним за кермом і відео події не опубліковані. Ми вимагаємо офіційної публікації записів, без неї об'єктивно оцінити цю історію неможливо", - розповів раніше Бутусов.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".