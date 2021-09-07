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самогубство (489) Павлов Костянтин (28)

Основні версії загибелі мера Кривого Рогу Павлова - самогубство і доведення до самогубства, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Основні версії загибелі мера Кривого Рогу Павлова - самогубство і доведення до самогубства, - Нацполіція

Костянтин Павлов загинув після одного пострілу, здійсненого з близької відстані.

Про це представники Нацполіції повідомили сьогодні на брифінгу щодо ходу розслідування обставин смерті мера Кривого Рогу, інформує Цензор.НЕТ.

"Біля тіла Павлова були зброя і гільза. Після огляду місця події стало зрозуміло, що постріл був здійснений із близької відстані... Спочатку відпрацьовувалися три основні версії загибелі Павлова - умисне вбивство, необережне поводження зі зброєю і самогубство", - наголошують правоохоронці.

Також у ході брифінгу було зазначено, що камери відеоспостереження не зафіксували жодних сторонніх осіб у будинку Павлова в момент пострілу. За даними правоохоронців, вдалося також встановити приблизний час пострілу - 06.45 15 серпня.

Проведено також слідчий експеримент, який засвідчив, що смерть настала після одного пострілу.

"Допитані близько 180 осіб із числа його родичів, знайомих і колег по роботі, у яких може бути інформація щодо мотивів самогубства", - уточнив заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастырский о гибели мэра Кривого Рога Павлова: Предварительно говорим о самоубийстве, обнаружены серьезные злоупотребления в бюджете города

"Головне слідче управління за результатами даних, отриманих у ході досудового розслідування... спростувало версію скоєння умисного вбивства або інсценування вбивства", - сказав Батюк.

У зв'язку з цим, як зазначив Батюк, основними версіями загибелі мера є самогубство, вчинене з мотивів, пов'язаних із його особистим життям або його перебуванням на посаді міського голови, або доведення до самогубства.

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Мером Кривого Рогу Павлов став у листопаді 2020 року. Він обраний від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він пройшов до другого туру після того, як Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру.
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Топ коментарі
+11
вилкула с шайкой трусите...при чём тут родственники и знакомые?
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07.09.2021 17:05
+7
все дело в бабле, что-то не поделили и или сам со страху или прибили
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07.09.2021 17:04
+7
странное самоубийство возле входной двери
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07.09.2021 17:27
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все дело в бабле, что-то не поделили и или сам со страху или прибили
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07.09.2021 17:04 Відповісти
мне всегда было странно, когда тот кто дал в долг требует возврата в такой форме, что доводит до самоубийства.
Какой в этом практический смысл? ну, теперь доволен? человека нет - долг он теперь ТОЧНО не отдаст.
Глупо ужасно.
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07.09.2021 22:34 Відповісти
практический смысл простой: другие должники будут бояться Основні версії загибелі мера Кривого Рогу Павлова - самогубство і доведення до самогубства, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6372
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08.09.2021 12:17 Відповісти
вилкула с шайкой трусите...при чём тут родственники и знакомые?
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07.09.2021 17:05 Відповісти
Мотив, связанным с его нахождением на должности городского головы.
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07.09.2021 17:17 Відповісти
При чем тут тогда смонтированный фильм?
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07.09.2021 17:18 Відповісти
странное самоубийство возле входной двери
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07.09.2021 17:27 Відповісти
Иногда у нас самоубийцы с первого выстрела не могут застрелиться.
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07.09.2021 17:53 Відповісти
И следами насилия на лице, как Кирпа.
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07.09.2021 22:50 Відповісти
это только в кино пиф-паф- и ты уже на небесах. В жизни человек часто умирает не сразу. Может пройти несколько шагов в любую сторону, если попал в передние доли черепа - еще дрыгаться будет несколько минут.
Всяко бывает.
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07.09.2021 22:35 Відповісти
Просто ремесло ликвидатора освоить не могут некоторые ребята )))
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07.09.2021 22:51 Відповісти
Если бы это был заказ - киллер должен бы упокоить жертву последним контрольным выстрелом. А этого нет.
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08.09.2021 07:51 Відповісти
в кино
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08.09.2021 09:30 Відповісти
в жизни тоже так. А высший пилотаж - нож. Чтоб наверняка.
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08.09.2021 21:10 Відповісти
Та и пох! Меньше говно чище воздух!
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07.09.2021 18:16 Відповісти
ты это себе на могиле напиши вместо эпитафии. очень хорошо тебя характеризует.
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07.09.2021 22:36 Відповісти
Не верю! Все кто знал куда воровали деньги Семенюк и Чечетов убились один прыгнул с окна вторая пальцем ноги выстрелила с ружья! И Кирпа по себе шмалял с пистолета а Кравченко себя дострелил! А черновол? Может и голову гонгадзе сам себе отрезал?
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07.09.2021 18:23 Відповісти
Наши мусара и убийство Кеннеди списали бы на самоубийство.
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07.09.2021 21:15 Відповісти
Ну вполне мог и "свариться" хотя, на на тощего невротика он не похож. Случайно стреляются, либо по нелепости либо по тупости. Ну и не всегда можно получить ожидаемое, даже после выстрела в голову. Так что, ожидание смерти, хуже самой смерти.
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07.09.2021 22:06 Відповісти
Явное самоубийство из автомата )))
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07.09.2021 22:49 Відповісти
Та кто то из этой шайки, сами его и грохнули, а валят на самоубийство.
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07.09.2021 23:53 Відповісти
...камеры видеонаблюдения не зафиксировали каких-либи посторонних лиц у дома Павлова в момент выстрела...
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А эти же самые камеры не зафиксировали выстрел из ружья именно Павловым?
А то получается, что камеры видели ВСЕ, кроме момента самого выстрела. Странно.
Источник: https://censor.net/ru/n3286876
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08.09.2021 00:05 Відповісти
Ставлю на "самоубийство по неосторожности")))
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08.09.2021 02:26 Відповісти
Самоубийство прицельным выстрелом со ста метров должно быть записано в книгу Рекордов Гинеса.
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08.09.2021 02:49 Відповісти
Мгу. Самогобство. На виході. А пальці собі не поламав? ну як отой міністр овоща? Кажете НАБУ перевірить. Вірю. Перевірить. А хто перевірить НАБУ... А хто перевірить ревізора що прперевірить НАБУ.. Поки що цідять комарів.
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08.09.2021 04:34 Відповісти
Кошка, кошка главный свидетель!
Призовите наконец экстрасенсов, они точно скажут и покажут Основні версії загибелі мера Кривого Рогу Павлова - самогубство і доведення до самогубства, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2869
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08.09.2021 09:16 Відповісти
 
 