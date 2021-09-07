Війська РФ від початку доби двічі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська з початку доби на Донбасі двічі відкривали вогонь, втрат серед особового складу українських воїнів немає.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"У напрямку населеного пункту Залізне російські найманці обстріляли позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу населеного пункту Зайцеве окупанти застосували стрілецьку зброю.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь. Про факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Водночас піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 4 гектари території, передали на знищення 154 вибухонебезпечних предмети і повністю відновили 9 пошкоджених будинків.
Будь ласка, зачекайте...
Мфй любий Солдате, пишу я до тебе
З подякой від щирого серця,
Що маю сьогодні я мирнеє небо,
Й надію, що лихо минеться.
Ти зараз на Сході - мене захищаєш,
Щоб мирним у мене був сон,
І те, що молюсь я за тебе - не знаєш,
На це не потрібно ікон.
Я просто у Небо звертаюсь до Бога,
Щоб він тебе крізь боронив,
Безпечною всюди була щоб дорога
І стало на все тобі сил.
Щоб ти повернувся вцілілим, благаю,
Молюся за тебе щодня,
І хоч особисто тебе я не знаю,
Ми всі українці - рідня!