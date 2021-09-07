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Нацполіція про загибель мера Кривого Рогу: алкоголю чи наркотиків у крові Павлова не виявлено

Новини Цензор.НЕТ Події

Нацполіція про загибель мера Кривого Рогу: алкоголю чи наркотиків у крові Павлова не виявлено

Судово-медична експертиза не виявила алкоголю або наркотичних речовин у крові мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Отже, в момент скоєння фатального пострілу він був тверезий.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк, інформує Цензор.НЕТ.

"У крові Павлова ніяких спиртів, а також якихось наркотичних засобів виявлено не було", - зазначив він.

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Батюк також уточнив, що були допитані люди, які активно в ЗМІ та соцмережах заявляли про те, що Павлов був убитий. При цьому вони не змогли навести ніяких аргументів, які доводять озвучену ними версію.

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Мером Кривого Рогу Павлов став у листопаді 2020 року. Він обраний від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він пройшов до другого туру після того, як Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру.
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Топ коментарі
+4



tZE inform

@tZEinform

·2 ч

Монастырский о убийств Павлова "Главная версия - самоубийство" Ну да. 1. Отсутствие ожога на месте входа пули, т.е. стреляли с расстояния. 2. Положение тела лицом вниз, а должен по версии на спине.
3 Орудие убийства без отпечатков Павлова, брошенное уже в лужу натекшей крови, т.е. минут через пять после убийства Все это так же свидетельствует о самоубийстве, как "15% совпадение походки" в деле Шеремета.
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07.09.2021 17:20
+3
Та якось пох.
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07.09.2021 17:23
+3
Абы те п...дары так смерть каждого солдата расследовали.
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07.09.2021 19:11
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tZE inform

@tZEinform

·2 ч

Монастырский о убийств Павлова "Главная версия - самоубийство" Ну да. 1. Отсутствие ожога на месте входа пули, т.е. стреляли с расстояния. 2. Положение тела лицом вниз, а должен по версии на спине.
3 Орудие убийства без отпечатков Павлова, брошенное уже в лужу натекшей крови, т.е. минут через пять после убийства Все это так же свидетельствует о самоубийстве, как "15% совпадение походки" в деле Шеремета.
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07.09.2021 17:20 Відповісти
так а відео підрехтоване? там же видно, що рухався, потім перестав
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07.09.2021 17:21 Відповісти
от якби бухнув то нічого б і не було.
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07.09.2021 17:20 Відповісти
нэвжэ дзундру заморывся чэкаты?
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07.09.2021 17:23 Відповісти
Та якось пох.
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07.09.2021 17:23 Відповісти
та да +
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07.09.2021 17:30 Відповісти
Это под Юзика какого-нибудь кресло мэра так освобождают? Нацполиция о гибели мэра Кривого Рога: алкоголя или наркотиков в крови Павлова не выявлено - Цензор.НЕТ 8379
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07.09.2021 17:35 Відповісти
а мозги были Нацполиция о гибели мэра Кривого Рога: алкоголя или наркотиков в крови Павлова не выявлено - Цензор.НЕТ 1015
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07.09.2021 17:40 Відповісти
і це все, що нарили за 2 тижня
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07.09.2021 17:46 Відповісти
С ружья самоубиваться опасно! Может и голову оторвать на х..!
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07.09.2021 18:47 Відповісти
Абы те п...дары так смерть каждого солдата расследовали.
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07.09.2021 19:11 Відповісти
А мозги обнаружили?
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07.09.2021 20:11 Відповісти
Самогубство кацапа має нас турбувати? Як на мене, то нехай самовбиваються масово!
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08.09.2021 02:36 Відповісти
 
 