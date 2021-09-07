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Уперше в історії український винахід переміг у міжнародній техолімпіаді "Горизонт-2020"

Новини Цензор.НЕТ Економіка Технології

Уперше в історії український винахід переміг у міжнародній техолімпіаді

Уперше в історії український винахід революційної системи енергозбереження "розумні жалюзі" переміг у міжнародній техолімпіаді "Горизонт-2020", отримавши фінансування в розмірі 1 мільйона євро.

Про це повідомляють на сторінці проєкту "Робимо українське", який група "Метінвест" підготувала до свого 15-річчя.

"Напевно, найкрутішою новиною для нас стало те, що ми перемогли у програмі "Горизонт-2020". По суті, це як Олімпійські ігри тільки в технологіях. Уперше в історії України ми представили винахід у Брюсселі. Ми отримали фінансування в розмірі 1 мільйон євро", - розповів винахідник, генеральний директор "SOLARGAPS" Євген Ерік.

Більш того, він повідомив, що українським проєктом "розумні жалюзі" також зацікавилися в Amazon, Tesla, Google, а NASA не тільки оснастили ними вікна свого офісу, а й запросили Євгена в університет сингулярності - програму, яка націлена на пошук людей, які здатні змінити майбутнє.

За його словами, вже сьогодні придуману ним технологію купують у всьому світі, а найближчим часом планується її монтаж в Індії на будівлі Tata Power у Мумбаї. Однак його основна мета - створити в Україні масштабне виробництво, яке повністю задовольнить попит і Європи, і США та Азії.

"І якщо ми говоримо про мегаполіси такі, як Нью-Йорк, Сінгапур і так далі, де дахів взагалі практично немає, то наше рішення з України може забезпечити енергією там цілі міста в майбутньому", - зазначив він.

Як повідомляється на сайті "Метінвесту", присвяченому 15-річчю компанії, металургійна галузь і гірнича справа є однією з ключових сфер економіки України. За останні 15 років компанія "Метінвест" заплатила 164 млрд грн податків і виготовила 142 млн тонн сталі. Також компанія за цей час інвестувала 10 млрд дол. у роботу своїх підприємств і 2,5 млрд грн - у розвиток українських міст. Усього на підприємствах "Метінвесту" працюють понад 80 тисяч співробітників.
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Топ коментарі
+9
Это скрытая реклама "Метинвеста"?
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07.09.2021 17:40
+6
За эту рацуху максимум 100 грн премии. Типа очков для лошади. Почти Нобелевское открытие
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07.09.2021 17:50
+6
Солнечные панели на жалюзях. Если это лучшее изобретение, боюсь даже представить что там было на последних местах.
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07.09.2021 17:58
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Это скрытая реклама "Метинвеста"?
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07.09.2021 17:40 Відповісти
Последний абзац точно оплачен.

А вот про украинские жалюзи, которые НАСА уже везде себе ставит, и являются мечтой каждого жителя Нью-Йорка - это еще бабка надвое гадала.
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07.09.2021 17:48 Відповісти
У нас много гениальных людей и изобретений. Только в стране их талант никому не нужен. вло они и уежзают в самые разные страны, где их ценят и уважают.
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07.09.2021 17:41 Відповісти
Значит по факту не у нас.
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07.09.2021 17:45 Відповісти
За эту рацуху максимум 100 грн премии. Типа очков для лошади. Почти Нобелевское открытие
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07.09.2021 17:50 Відповісти
сейчас, зебил вернётся из США и откроет какую нибудь Долину изобретателей
где будут скапливаться идеи украинцев
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07.09.2021 17:53 Відповісти
Та ні, на чекає Велика Діслендізація. Вофка і Лєнка були в діснейленді.
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07.09.2021 18:14 Відповісти
Солнечные панели на жалюзях. Если это лучшее изобретение, боюсь даже представить что там было на последних местах.
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07.09.2021 17:58 Відповісти
Техническое решение вижу, но изобретений не вижу, хоч в око стрель. Шо солнечные батареи, шо жалюзи изобрели давно и без помощи нашего кулибина. Разместить одно на другом - это не изобретение.
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07.09.2021 18:11 Відповісти
Ну , стаття явно - реклама "Метінвеста" - тим більше , що не перша на Ценсорі Уперше в історії український винахід переміг у міжнародній техолімпіаді "Горизонт-2020" - Цензор.НЕТ 2008
Ну і основне - не поясняє суті !
А справа у тому - що ці жалюзі-сонячні батареї - автоматично повертаються з рухом сонця !
Таким чином вони :
1 - забезпечують захист приміщень від попадання прямих сонячних променів - і не має потреби у кожній кімнаті комусь слідкувати та регулювати "шнурочками" ...
2 - за рахунок націлення на пряме сонячне світло - забезпечують максимальну ефективність сонячних батарей ...
Додому - у кожну квартиру - дорого і не ефективно Уперше в історії український винахід переміг у міжнародній техолімпіаді "Горизонт-2020" - Цензор.НЕТ 703
Та коли у компаній офіси з тисячами працівників - сотні кімнат , ще більше вікон - так , вклав бабки (у кого вони є) і забув - ней працює автоматика - а люди ней не паряться - важливішими справами переймаються .
Тому - заинтересовались в Amazon, Tesla, Google, а NASA - теж не дураки Уперше в історії український винахід переміг у міжнародній техолімпіаді "Горизонт-2020" - Цензор.НЕТ 8675
Тому - финансирование в размере 1 миллион евро. Источник: https://censor.net/ru/n3286886
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08.09.2021 00:04 Відповісти
200 долларов всегда 200 долларов
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07.09.2021 18:46 Відповісти
а если солнечную батарею прицепить на панаму...а если на крышу авто...а если к воздушному змею...
в общем изобретений намечается немало...
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07.09.2021 19:29 Відповісти
Можно еще чугунную батарею на голову прицепить...
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08.09.2021 10:49 Відповісти
даааа.... это вам не мэрсэдэс, управляемый силой мысли
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07.09.2021 20:42 Відповісти
Горизонт 2020 у 2021 році.
Назад в будущєє))
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07.09.2021 21:48 Відповісти
 
 