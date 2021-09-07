Уперше в історії український винахід переміг у міжнародній техолімпіаді "Горизонт-2020"

Уперше в історії український винахід революційної системи енергозбереження "розумні жалюзі" переміг у міжнародній техолімпіаді "Горизонт-2020", отримавши фінансування в розмірі 1 мільйона євро.

Про це повідомляють на сторінці проєкту "Робимо українське", який група "Метінвест" підготувала до свого 15-річчя.

"Напевно, найкрутішою новиною для нас стало те, що ми перемогли у програмі "Горизонт-2020". По суті, це як Олімпійські ігри тільки в технологіях. Уперше в історії України ми представили винахід у Брюсселі. Ми отримали фінансування в розмірі 1 мільйон євро", - розповів винахідник, генеральний директор "SOLARGAPS" Євген Ерік.

Більш того, він повідомив, що українським проєктом "розумні жалюзі" також зацікавилися в Amazon, Tesla, Google, а NASA не тільки оснастили ними вікна свого офісу, а й запросили Євгена в університет сингулярності - програму, яка націлена на пошук людей, які здатні змінити майбутнє.

За його словами, вже сьогодні придуману ним технологію купують у всьому світі, а найближчим часом планується її монтаж в Індії на будівлі Tata Power у Мумбаї. Однак його основна мета - створити в Україні масштабне виробництво, яке повністю задовольнить попит і Європи, і США та Азії.

"І якщо ми говоримо про мегаполіси такі, як Нью-Йорк, Сінгапур і так далі, де дахів взагалі практично немає, то наше рішення з України може забезпечити енергією там цілі міста в майбутньому", - зазначив він.

Як повідомляється на сайті "Метінвесту", присвяченому 15-річчю компанії, металургійна галузь і гірнича справа є однією з ключових сфер економіки України. За останні 15 років компанія "Метінвест" заплатила 164 млрд грн податків і виготовила 142 млн тонн сталі. Також компанія за цей час інвестувала 10 млрд дол. у роботу своїх підприємств і 2,5 млрд грн - у розвиток українських міст. Усього на підприємствах "Метінвесту" працюють понад 80 тисяч співробітників.