Більшість шкіл можуть закрити з понеділка в Івано-Франківську через невакцинованих педагогів, - мер Марцінків

В Івано-Франківську є ймовірність, що більшість шкіл із понеділка перейдуть на дистанційну форму навчання через низьке охоплення вакцинацією серед педагогів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив у відеозверненні.

"Прошу вчителів, директорів шкіл докласти максимум зусиль, щоб таких шкіл, які подолали рубіж вакцинації в 80%, до п'ятниці було більше. Є висока ймовірність того, що з понеділка ми перейдемо в "жовту зону" епіднебезпеки, і тоді всі школи можуть бути закриті, крім п'яти навчальних закладів, де цю межу вакцинації подолали", - наголосив він.

Марцінків сподівається, що Кабмін прислухається до звернення голів громад і зменшить цей поріг до 50%.

За його словами, понад 80% співробітників вакциновані в Івано-Франківській школі №3, приватній школі "Перша ластівка", навчальні заклади в селах Радча, Драгомирчани та Узин.

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