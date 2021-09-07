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Більшість шкіл можуть закрити з понеділка в Івано-Франківську через невакцинованих педагогів, - мер Марцінків

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Більшість шкіл можуть закрити з понеділка в Івано-Франківську через невакцинованих педагогів, - мер Марцінків

В Івано-Франківську є ймовірність, що більшість шкіл із понеділка перейдуть на дистанційну форму навчання через низьке охоплення вакцинацією серед педагогів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив у відеозверненні.

"Прошу вчителів, директорів шкіл докласти максимум зусиль, щоб таких шкіл, які подолали рубіж вакцинації в 80%, до п'ятниці було більше. Є висока ймовірність того, що з понеділка ми перейдемо в "жовту зону" епіднебезпеки, і тоді всі школи можуть бути закриті, крім п'яти навчальних закладів, де цю межу вакцинації подолали", - наголосив він.

Марцінків сподівається, що Кабмін прислухається до звернення голів громад і зменшить цей поріг до 50%.

За його словами, понад 80% співробітників вакциновані в Івано-Франківській школі №3, приватній школі "Перша ластівка", навчальні заклади в селах Радча, Драгомирчани та Узин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мер Івано-Франківська Марцінків заборонив виплачувати невакцинованим матеріальну допомогу на лікування COVID-19
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Топ коментарі
+6
ну почему по всем.. про одного мэрина импицила.. шоп, таксказать, страна знала и видела, кого выбирают
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07.09.2021 18:06
+5
В Америке дельта штатом заболели 25% вакцинированных граждан, что-то пошло не так. А эти торопятся напарить это дерьмо, ведь на кону очень большие деньги.
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07.09.2021 19:26
+4
цензор, ти зібрався по кожній області на вчителів давити, щоб щирнулись? давай одну статтю по всім областям! а то як мозг ложечкою.
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07.09.2021 18:02
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И это правильно.
Образованый человек не будет голосовать ни за зебилов, ни за свободу.
Школы надо закрыть нахрен вообще.
Тупым рабам наука вредит .
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07.09.2021 17:55 Відповісти
ух ты как распетушился
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07.09.2021 18:33 Відповісти
Так вакцинируйте. Не можете - идите лесом. Какая же вы власть, если не в состоянии обеспечить противоэпидемические мероприятия в городе?
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07.09.2021 17:56 Відповісти
цензор, ти зібрався по кожній області на вчителів давити, щоб щирнулись? давай одну статтю по всім областям! а то як мозг ложечкою.
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07.09.2021 18:02 Відповісти
ну почему по всем.. про одного мэрина импицила.. шоп, таксказать, страна знала и видела, кого выбирают
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07.09.2021 18:06 Відповісти
вони щойно почали із Сум!
https://censor.net/ua/news/3286839/z_nastupnogo_tyjnya_budut_zakryti_shkoly_i_dytsadky_sumschyny_v_yakyh_vaktsynovano_menshe_80_personalu
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07.09.2021 18:12 Відповісти
Коронобесов не избирать
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07.09.2021 18:25 Відповісти
...проста МЕТА - знищити Вчителів і лікарів ... Станіславці КОГО Ви вибрали ? ..
https://www.facebook.com/stasys.buitkus/videos/1169271513550031
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07.09.2021 18:36 Відповісти
Так во всем мире- не привился- cиди дома! Никто ж тебя не заставляет.
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07.09.2021 18:41 Відповісти
Більшість шкіл можуть закрити з понеділка в Івано-Франківську через невакцинованих педагогів, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 2082
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07.09.2021 18:45 Відповісти
В Америке дельта штатом заболели 25% вакцинированных граждан, что-то пошло не так. А эти торопятся напарить это дерьмо, ведь на кону очень большие деньги.
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07.09.2021 19:26 Відповісти
Не боится от родителей пи..юлей отхватить эдакий князь удельного княжества
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07.09.2021 20:47 Відповісти
 
 