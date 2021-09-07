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У ЄС закликали Росію до негайного звільнення заарештованих кримських татар в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

У ЄС закликали Росію до негайного звільнення заарештованих кримських татар в окупованому Криму

Європейський Союз засуджує обшуки і незаконний арешт п'ятьох лідерів кримських татар в окупованому Криму і закликає РФ до їх негайного звільнення.

Відповідну заяву представника Зовнішньої дипломатичної служби поширено у вівторок у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європейський Союз вважає затримання політично мотивованими і незаконними відповідно до міжнародного права. ЄС не визнає застосування російського законодавства в Криму і Севастополі та очікує, що всі незаконно затримані українці будуть негайно звільнені", - йдеться в заяві.

У ЄС констатували, що кримські татари "як і раніше стають мішенями в Криму". "Європейський Союз закликає Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним правом і припинити порушення прав людини жителів Криму, про що також було заявлено 23 серпня 2021 року в спільній заяві Саміту Міжнародної Кримської платформи", - наголошується в заяві.

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У Брюсселі ще раз запевнили, що Європейський Союз "непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

"ЄС не визнає і не визнаватиме незаконної анексії Кримського півострова Росією", - наголошують у заяві.

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального.

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Да ну . Как-то не логично . Nord Stream 2 - ваша европейская "ценность" . Путло - товарищ .
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07.09.2021 18:38 Відповісти
Вже не смішно.
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07.09.2021 18:39 Відповісти
це - скільки завгодно!
головне, не виключайте расісю з ПАРЄ, бо внесків не буде
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07.09.2021 18:40 Відповісти
ну нарешті розродилися гості Кримської Платформи , а вова шо?
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07.09.2021 18:41 Відповісти
Наверное, мне тоже придется призвать. Выше верно написали: это уже даже не смешно. Короче, я тоже призвал- освободить!

Таки приятно, когда ты, который Никто, становишься равен не только Всему ЕС, а даже США!!! В ЕС призвали Россию к немедленному освобождению арестованных крымских татар в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2838 А что, не так? Именно так, если оценить результаты призыва.
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07.09.2021 18:43 Відповісти
Ага… расея аж бігом побігла виконувати ! На що о це тупє бла бла бла ??Для кого цей посил ??
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07.09.2021 18:49 Відповісти
Они в тайгу уехалисс, благословение на большую войну получать.....
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07.09.2021 19:36 Відповісти
Вкотре закликали - вкотре послали.......... У ЄС закликали Росію до негайного звільнення заарештованих кримських татар в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 302
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07.09.2021 19:41 Відповісти
Присяжный заседатель

Когда РФ развалится на 20 стран, то у каждой из 20-ти новоэрефий появится ещё 19 недружественных стран.
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07.09.2021 20:19 Відповісти
 
 