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Термін зберігання понад 4 млн доз вакцин від COVID-19 закінчується цього року, їх утилізують, якщо не вдасться використати, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Термін зберігання понад 4 млн доз вакцин від COVID-19 закінчується цього року, їх утилізують, якщо не вдасться використати, - Кузін

В Україні станом на 5 вересня зберігаються майже 10 мільйонів доз різних вакцин проти коронавірусного захворювання. У деяких із них термін придатності закінчується в жовтні.

Про це в коментарі hromadske розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у всіх вакцин від COVID-19 відносно невеликий термін придатності, тільки в CoronaVac термін придатності близько двох років.

Кузін зазначає, що на рівні областей зберігаються понад три мільйони доз вакцини AstraZeneca. За його словами, у деяких партій цього препарату термін придатності закінчується в жовтні, листопаді та грудні.

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Також в областях зберігаються близько 1,1 мільйона доз Comirnaty (Pfizer) - із них у декількох тисяч термін придатності закінчується в листопаді-грудні.

Кузін сподівається, що вакцину вдасться використовувати в повному обсязі, якщо ж ні - то дози утилізують.

"В Україні діє система фармаконагляду, яка не дозволяє використовувати вакцину після завершення терміну придатності", - зазначив санлікар.

Щоб максимально ефективно використовувати вакцини, міністерство використовує кілька методів, розповів санлікар. Один із них - перерозподіл між областями.

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"Ми бачимо, що деякі області використовують ту чи іншу вакцину набагато ефективніше, наприклад, Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Запорізька області", - говорить Кузін.

Другий метод: МОЗ рекомендує використовувати AstraZeneca з мінімальним інтервалом між першим і другим щепленням, тобто з інтервалом у 4 тижні, який вказаний в інструкції. Раніше МОЗ рекомендувало інтервал у 12 тижнів, посилаючись на велику ефективність.

Завдяки зменшенню інтервалу, за словами санлікаря, перед осіннім спалахом захворюваності більше людей зможуть вакцинуватися.

"Ми окремо розглядали результати наукових досліджень, багато країн світу використовували саме такий підхід через циркуляцію штаму "Дельта". З приводу ефективності, то відбувається незначне зниження ефективності, але з огляду на користь вакцинації, щоб запобігти поширенню штаму "Дельта", то цей ризик зниження ефективності вакцини є відносно невеликим", - пояснив Кузін.

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Він додав, що міністерство активно розповідає як про AstraZeneca, так і про інші вакцини. Але каже, що додатково заохочувати вакцинуватися саме цим препаратом МОЗ не буде, оскільки всі вакцини в Україні ефективні.

"Вакцинація проводиться, щоб захистити населення від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації і смертей. Тому якось прицільно мотивувати щепитися тою чи іншою вакциною МОЗ не має наміру. Ми просто закликаємо людей вакцинуватися перед новим спалахом", - запевнив Кузін.
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Топ коментарі
+5
Для кого рассказ ? Наши лечатся граблями по лбу .
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07.09.2021 19:07
+4
Можете выбрасывать однозначно . Все старые вакцины уже неэффективны . Третий и четвертый варант уже впаривают .
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07.09.2021 19:04
+4
степешке весь ковишит вколите
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07.09.2021 19:05
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Народ тупит . Однозначно .
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07.09.2021 19:01 Відповісти
Коли я писав, що в Україну завозять вакц...еее експериментальні препарати у яких вже збігає термін зберігання, то мені не вірили. Ось вам підтвердження. Так само вже багато інфи з офіційних і наукових джерел, що всі ці типу вакцини неефективні. Але штрикнуті ніколи не признаються у своїй дурні.
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07.09.2021 21:17 Відповісти
Зелені "зебіли" - по іншому не назвеш.
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07.09.2021 19:01 Відповісти
Чого це дебіли? Вони на цих вакцинах непоганий гешефт підняли.
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07.09.2021 22:40 Відповісти
Укололся Пфайзером, и жена тоже. Вторая доза была 20 августа, пока полёт нормальный. На всякий случай попили аспирин, для расжижения крови.
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07.09.2021 19:01 Відповісти
Файзером ? Файзер обьявил о третей и четвертой дозе ибо первые две уже не эфективны .
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07.09.2021 19:06 Відповісти
Хе-хе. Это ты с вашим скотомицином спутник-вектор перепутал, лапоть Срок хранения более 4 млн доз вакцин от COVID-19 истекает в этом году, их утилизируют, если не удастся использовать, - Кузин - Цензор.НЕТ 9029
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07.09.2021 19:25 Відповісти
Для кого рассказ ? Наши лечатся граблями по лбу .
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07.09.2021 19:07 Відповісти
А вам заплатили за участь у екскрименті? Жодна вакцина ще не пройла всі випробування та не допущена до використання в установленному порядку. Бажаю вам вижити. )))
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07.09.2021 21:13 Відповісти
Умрут в течении 5 лет...
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07.09.2021 21:42 Відповісти
Мне пофиг, у меня третья стадия рака.
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09.09.2021 03:02 Відповісти
Можете выбрасывать однозначно . Все старые вакцины уже неэффективны . Третий и четвертый варант уже впаривают .
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07.09.2021 19:04 Відповісти
Что-то не видал, чтобы спикер верховной рады предупредил депутатов, о том, что, непривитые будут уволены с работы . Можно же только в Ивано-Франковске угрожать простым людям и учителям. Если эти 450 умников не прививаются, то лично, Я эту хрень себе колоть не буду, спасибо.
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07.09.2021 19:22 Відповісти
А они привитые Срок хранения более 4 млн доз вакцин от COVID-19 истекает в этом году, их утилизируют, если не удастся использовать, - Кузин - Цензор.НЕТ 4344
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07.09.2021 19:26 Відповісти
Физраствором? Термін зберігання понад 4 млн доз вакцин від COVID-19 закінчується цього року, їх утилізують, якщо не вдасться використати, - Кузін - Цензор.НЕТ 5410
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07.09.2021 22:41 Відповісти
Они таки сволочи, но они ж не идиоты. Файзером.
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07.09.2021 22:42 Відповісти
Откуда у Вас такая инфа? Вы при их вакцинации присутствовали? Термін зберігання понад 4 млн доз вакцин від COVID-19 закінчується цього року, їх утилізують, якщо не вдасться використати, - Кузін - Цензор.НЕТ 8698
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07.09.2021 22:48 Відповісти
А ВР вакцинировали Файзером. Это не секрет. Даже объява прямо в вестибюле висела. Они шли, как "организованная группа", согласно этому мероприятию: https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv
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07.09.2021 23:16 Відповісти
Ну на заборе тоже много чего написано, а за ним просто дрова лежат. Термін зберігання понад 4 млн доз вакцин від COVID-19 закінчується цього року, їх утилізують, якщо не вдасться використати, - Кузін - Цензор.НЕТ 4007
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07.09.2021 23:24 Відповісти
У каждого свои источники информации. Любишь читать на заборе - читай на заборе Термін зберігання понад 4 млн доз вакцин від COVID-19 закінчується цього року, їх утилізують, якщо не вдасться використати, - Кузін - Цензор.НЕТ 8301
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07.09.2021 23:26 Відповісти
Все равно все вакцины подарены- выбросят и не вспомнят
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07.09.2021 23:45 Відповісти
степешке весь ковишит вколите
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07.09.2021 19:05 Відповісти
У автора материала, наверное, пятёрочка по математике в школе была.
"Кузин отмечает, что на уровне областей хранятся более трех миллионов доз вакцины AstraZeneca. По его словам, у некоторых партий этого препарата срок годности истекает в октябре, ноябре и декабре."
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07.09.2021 19:13 Відповісти
Ну то нехай видадуть по 500 грн за одну вакцинацію і утилізовувати не прийдеться за гроші. Дебіли, *****! Срок хранения более 4 млн доз вакцин от COVID-19 истекает в этом году, их утилизируют, если не удастся использовать, - Кузин - Цензор.НЕТ 1077
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07.09.2021 19:18 Відповісти
Давали безплатно квитки на матчі Шахтаря і на концерт 24 серпня (це 200-250 грн), але тільки якщо колотися індійською чи китайською вакциною... Бо вони нафіг нікому не треба, а за Пфайзером і Модерною - в чергах стоять!
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07.09.2021 19:26 Відповісти
Ви перебільшуєте. В нас на роботі записували на вакцинацію тими ж "файзером" і "модерною". Бажаючих було обмаль. А коли побачили як медики привезли цю вакцину у звичайній валізці - дехто із записаних також відмовився.
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07.09.2021 19:37 Відповісти
вакцинувався з дружиною (лікує ковід) короноваком. той хто вакцинувався пфайзером . попадає в лікарню. оскільки умови зберігання пфайзеру дуже жорсткі Термін зберігання понад 4 млн доз вакцин від COVID-19 закінчується цього року, їх утилізують, якщо не вдасться використати, - Кузін - Цензор.НЕТ 8359
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08.09.2021 09:54 Відповісти
І враховуючи те що їх вже брали протермінованими........
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07.09.2021 19:34 Відповісти
Вопрос только один. Это такая организация вакцинирования, или нежелание населения вакцинироваться в принципе.
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07.09.2021 19:58 Відповісти
Второе. Украинцы в массе своей помирковани и раховыти. Ну и традиционно не верят своим керманычам.
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07.09.2021 22:44 Відповісти
Центр Инфекционных Заболеваний США (CDC) провел исследование донорской крови на наличие антител. Результат: летальность вируса завышена в разы... Это и так было понятно, проект глобалисты раскручивали все мировые СМИ, а смертность в странах не выходила за пределы обычных годовых показателей, даже ниже была, инфу закрыли, теперь нигде не найти нельзя, кругом одни страшилки.(с)
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07.09.2021 19:59 Відповісти
Це може означати, шо ми живемо з цим вірусом все своє життя. Решта - накручування людей до паніки і неможливість отримати медичну допомогу, як раніше. Результат бачимо, і він не остаточний.
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07.09.2021 20:28 Відповісти
Бергамо - фейк?
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07.09.2021 21:29 Відповісти
Сказки Монахова - фейк.
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07.09.2021 21:43 Відповісти
Тести - фуфло.
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07.09.2021 22:05 Відповісти
фейк-не фейк мы узнаем немного попозже .. достоверной инфы нет ни у кого..
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07.09.2021 22:43 Відповісти
Так перебейте дату на упаковке и все дела.Какая разница чем это стадо колоть,в самом деле!
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07.09.2021 20:03 Відповісти
Маниакальное желание уколоть весь мир! Похоже на сговор! ВИЧ не интересует, онкология , сердечные, голодание млнов, малярия и т.д. не колышут! А от короны прям спасти человечество хотят....
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07.09.2021 21:46 Відповісти
Ну зачем так сразу "всё человечество!". Вон в Афгане у талибов его (ковида) вааще нет и ничего, их спасать не нужно. Нет телека, интернета - нет ковида, это как с насекомым шмель, по законам физики он летать не должен, но он про это не знает и потому летает.
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07.09.2021 22:01 Відповісти
Лукашенко тоже хотел сделать вид что ковида нет и шо? Чуть с трона не скинули, до сих пор покоя масоны не дают...
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07.09.2021 22:17 Відповісти
Нехай дякує, шо взагалі живий залишився, бо був би, як танзанійський президент.
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08.09.2021 13:49 Відповісти
Правильно. Ковид автоматов талибанских боится. Потому и нет.
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07.09.2021 22:46 Відповісти
Найбільш ймовірно, що такої кількості доз вакцин не має і не було й близько, а є вони лише на папері і так само будуть ніби-то утилізовані, а от ніби-то витрачені на них кошти успішно осядуть на офшорних рахунках "слуг" помноживши заявлену кількість на вартість кожної дози отримуємо дуже солідну суму на яку платників податків вкотре кинула "зелена" погань.
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07.09.2021 22:06 Відповісти
 
 