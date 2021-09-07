Термін зберігання понад 4 млн доз вакцин від COVID-19 закінчується цього року, їх утилізують, якщо не вдасться використати, - Кузін

В Україні станом на 5 вересня зберігаються майже 10 мільйонів доз різних вакцин проти коронавірусного захворювання. У деяких із них термін придатності закінчується в жовтні.

Про це в коментарі hromadske розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у всіх вакцин від COVID-19 відносно невеликий термін придатності, тільки в CoronaVac термін придатності близько двох років.

Кузін зазначає, що на рівні областей зберігаються понад три мільйони доз вакцини AstraZeneca. За його словами, у деяких партій цього препарату термін придатності закінчується в жовтні, листопаді та грудні.

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Також в областях зберігаються близько 1,1 мільйона доз Comirnaty (Pfizer) - із них у декількох тисяч термін придатності закінчується в листопаді-грудні.

Кузін сподівається, що вакцину вдасться використовувати в повному обсязі, якщо ж ні - то дози утилізують.

"В Україні діє система фармаконагляду, яка не дозволяє використовувати вакцину після завершення терміну придатності", - зазначив санлікар.

Щоб максимально ефективно використовувати вакцини, міністерство використовує кілька методів, розповів санлікар. Один із них - перерозподіл між областями.

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"Ми бачимо, що деякі області використовують ту чи іншу вакцину набагато ефективніше, наприклад, Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Запорізька області", - говорить Кузін.

Другий метод: МОЗ рекомендує використовувати AstraZeneca з мінімальним інтервалом між першим і другим щепленням, тобто з інтервалом у 4 тижні, який вказаний в інструкції. Раніше МОЗ рекомендувало інтервал у 12 тижнів, посилаючись на велику ефективність.

Завдяки зменшенню інтервалу, за словами санлікаря, перед осіннім спалахом захворюваності більше людей зможуть вакцинуватися.

"Ми окремо розглядали результати наукових досліджень, багато країн світу використовували саме такий підхід через циркуляцію штаму "Дельта". З приводу ефективності, то відбувається незначне зниження ефективності, але з огляду на користь вакцинації, щоб запобігти поширенню штаму "Дельта", то цей ризик зниження ефективності вакцини є відносно невеликим", - пояснив Кузін.

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Він додав, що міністерство активно розповідає як про AstraZeneca, так і про інші вакцини. Але каже, що додатково заохочувати вакцинуватися саме цим препаратом МОЗ не буде, оскільки всі вакцини в Україні ефективні.

"Вакцинація проводиться, щоб захистити населення від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації і смертей. Тому якось прицільно мотивувати щепитися тою чи іншою вакциною МОЗ не має наміру. Ми просто закликаємо людей вакцинуватися перед новим спалахом", - запевнив Кузін.