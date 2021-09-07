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Рішення про спецоперацію розвідників у Кабулі прийняли за один день, - голова ГУР МО Буданов

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Рішення про спецоперацію розвідників у Кабулі прийняли за один день, - голова ГУР МО Буданов

Рішення про проведення спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України щодо евакуації з Кабула групи журналістів та афганських перекладачів, які співпрацювали із західними країнами, а також їхніх сімей, було прийнято українською владою за один день.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив голова ГУР МО Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для нашого спецпідрозділу Головного управління розвідки - це, в принципі, типове завдання. Там, де багато підрозділів світу не наважуються на щось, тому що це підвищені ризики, у нас бачення зовсім інше. Тому це і є запорукою того, що нам вдалося евакуювати ту групу журналістів, про яку так багато зараз говорять у пресі", - наголосивв Буданов.

Він додав, що українські розвідники готові проводити спецоперації в будь-якій точці світу, якщо буде прийнято відповідне рішення.

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"Нам не потрібен нічий дозвіл або щось таке. Приймається рішення, і воно буде виконано... Це рішення (про проведення спецоперації в Кабулі. - ред.) було прийнято дуже швидко, за один день", - резюмував Буданов.

Як повідомлялося, українські розвідники на офіційне прохання Канади евакуювали з Кабула 19 афганців, які співпрацювали з канадськими силами в Афганістані. Співробітники ГУР МО покинули безпечну територію кабульського аеропорту, увійшли в захоплене талібами місто і вивели звідти групу перекладачів із сім'ями.

Провести зазначену операцію змогли тільки українські розвідники, військовослужбовці Канади, США і Катару не змогли евакуювати афганців із міста.

Також читайте: Україна зробить усе необхідне для евакуації з Афганістану українських громадян, які там залишаються, - Єрмак

Перекладачів доставили в Україну, далі вони мають намір вирушити до Канади.
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Топ коментарі
+8
В 14-иу не було кому робити. А от коли за 100 м від позицій 3 дні помирав морпіх, - Зеленський чомусь забив на нього болт...
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07.09.2021 19:20
+5
Операция по вагнеровцам готовилась месяцами, а слита Янелохом Луке и }{уйлу за 1 день.
Умеет ведь, когда хочет... Решение о спецоперации разведчиков в Кабуле приняли за один день, - глава ГУР МО Буданов - Цензор.НЕТ 8009
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07.09.2021 19:17
+4
и кого там надо было эвакуировать,в феврале-марте 2014?янучару шоле?
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07.09.2021 19:47
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А хтось реально забздів точно так зробити в лютому-березні 2014 року...
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07.09.2021 18:59 Відповісти
В 14-иу не було кому робити. А от коли за 100 м від позицій 3 дні помирав морпіх, - Зеленський чомусь забив на нього болт...
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07.09.2021 19:20 Відповісти
Вообще-то было кому. 3, 8, 73 и кое-кто ещё были в Крыму во время его оккупации. Но...
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07.09.2021 19:25 Відповісти
Вони всі відмовлялися стріляти у братній народ, бо вони всі були місцевими кримчанами.
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07.09.2021 20:28 Відповісти
зеленые человечки были им братним народом?! Рішення про спецоперацію розвідників у Кабулі прийняли за один день, - голова ГУР МО Буданов - Цензор.НЕТ 8539
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07.09.2021 21:17 Відповісти
Так, саме вони. Адже більше половини так званих "морпіхів" лишилися там служити москалям. І багато інших.
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07.09.2021 22:22 Відповісти
Вообще-то конкретно им не было такого приказа. Кировоградцы, хмельничане, очаковские и многие другие вовсе не из Крыма.
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08.09.2021 21:04 Відповісти
Какой приказ нужен военнослужащему в случае захвата его части вооруженными людьми? Не пиши глупости. Ему ПО УСТАВУ положено стрелять при захвате твоей части. Они отказывались стрелять.
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09.09.2021 19:50 Відповісти
Похоже вы безгранично далеки от военного дела. Иначе бы знали, что упомянутый выше спецназ прибыл в АРК для выполнения спецзадач. Их ппд никто не захватывал.
Так то да, ГУиКС прямо предписывает открывать огонь в случае нападения на режимный объект.
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10.09.2021 01:14 Відповісти
В одній тільки СБУ в лютому 2014 р. налічувалось понад 20 тис. озброєних штатною зброєю і автоматами військовослужбовців із відпрацьованою мобготовністю 2 години.
Про те, що вони "не готові були стріляти" не треба говорити - усі вони лишились на службі після березня 2014 р., крім тих, що стали зрадниками за фактом окупації.
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08.09.2021 11:09 Відповісти
и кого там надо было эвакуировать,в феврале-марте 2014?янучару шоле?
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07.09.2021 19:47 Відповісти
Точно. А шо там з вагнергейтом? У мене вже прокисли попкорн та пепсікола, ніяк кіна не дочекаюсь. )))
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07.09.2021 19:44 Відповісти
Я вселяку локшину ,в т.ч. "вагнергейт", не вживаю !!!)))
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07.09.2021 19:49 Відповісти
Операция по вагнеровцам готовилась месяцами, а слита Янелохом Луке и }{уйлу за 1 день.
Умеет ведь, когда хочет... Решение о спецоперации разведчиков в Кабуле приняли за один день, - глава ГУР МО Буданов - Цензор.НЕТ 8009
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07.09.2021 19:17 Відповісти
Ви в Україні хоч одну операцію проведіть, для чого нам в Кабулі.
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07.09.2021 19:24 Відповісти
Яку?? Рейдерську чи кришувати ???Льогко !!!)))
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07.09.2021 19:31 Відповісти
Те, що спецоперація пройшла успішно - честь і хвала. А от те, що рішення приймали цілий день - дуже бентежить. За цей час можливо захопити цілу країну. Так що нашим військовим керівникам нема чим вихвалятися.
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07.09.2021 19:45 Відповісти
ВОТ ТАК И ПУТИНА НАКАЗАТЬ МОЖНО, ТОЛЬКО БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ БОЙЦОВ !!! ЧТОБЫ КГБЭШНИКИ НЕ ПРОНЮХАЛИ !)
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07.09.2021 20:54 Відповісти
а можно провести операцию по устранению *****, а лучше вместе с ним и все кремльблёвской верхушки? Рішення про спецоперацію розвідників у Кабулі прийняли за один день, - голова ГУР МО Буданов - Цензор.НЕТ 8560
думаю население Украины (которое не-73%) скинулось бы в размере своей годовой зарплаты Рішення про спецоперацію розвідників у Кабулі прийняли за один день, - голова ГУР МО Буданов - Цензор.НЕТ 8560
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07.09.2021 21:20 Відповісти
лучше синица в Кабуле, чем журавль...
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07.09.2021 22:42 Відповісти
Все удалось, потому что у главзебила не спрашивали разрешение на операцию и потому что он не взял ее под "личный контроль", а то бы вышло, как с Журавлем и вагнеровцами...
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07.09.2021 22:53 Відповісти
Нет. Просто пообещали привезти опиума на пробу. Наркоман за дозу родную маму продаст.
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08.09.2021 00:45 Відповісти
две весчи, которые любят тишину - финансы и разведка... а когда рукойводители свистят в свисток - это уже дебилизм...
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08.09.2021 05:26 Відповісти
Та кто лавэ дал ,того и в самолет посадили. Мгновенно принятое решение.
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08.09.2021 08:42 Відповісти
А провести цю операцію дали кацапські спецслужби і замість половини цивільних впихнули своїх агентів, а ніші радіють і вбивають в мізки громадян про свій успіх. Як там "вагнерівці"?
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08.09.2021 09:00 Відповісти
 
 