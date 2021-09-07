Рішення про спецоперацію розвідників у Кабулі прийняли за один день, - голова ГУР МО Буданов
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Рішення про проведення спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України щодо евакуації з Кабула групи журналістів та афганських перекладачів, які співпрацювали із західними країнами, а також їхніх сімей, було прийнято українською владою за один день.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив голова ГУР МО Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Для нашого спецпідрозділу Головного управління розвідки - це, в принципі, типове завдання. Там, де багато підрозділів світу не наважуються на щось, тому що це підвищені ризики, у нас бачення зовсім інше. Тому це і є запорукою того, що нам вдалося евакуювати ту групу журналістів, про яку так багато зараз говорять у пресі", - наголосивв Буданов.
Він додав, що українські розвідники готові проводити спецоперації в будь-якій точці світу, якщо буде прийнято відповідне рішення.
"Нам не потрібен нічий дозвіл або щось таке. Приймається рішення, і воно буде виконано... Це рішення (про проведення спецоперації в Кабулі. - ред.) було прийнято дуже швидко, за один день", - резюмував Буданов.
Як повідомлялося, українські розвідники на офіційне прохання Канади евакуювали з Кабула 19 афганців, які співпрацювали з канадськими силами в Афганістані. Співробітники ГУР МО покинули безпечну територію кабульського аеропорту, увійшли в захоплене талібами місто і вивели звідти групу перекладачів із сім'ями.
Провести зазначену операцію змогли тільки українські розвідники, військовослужбовці Канади, США і Катару не змогли евакуювати афганців із міста.
Перекладачів доставили в Україну, далі вони мають намір вирушити до Канади.
Будь ласка, зачекайте...
Так то да, ГУиКС прямо предписывает открывать огонь в случае нападения на режимный объект.
Про те, що вони "не готові були стріляти" не треба говорити - усі вони лишились на службі після березня 2014 р., крім тих, що стали зрадниками за фактом окупації.
Умеет ведь, когда хочет...
думаю население Украины (которое не-73%) скинулось бы в размере своей годовой зарплаты