421 громадянин України перебуває в незаконному ув'язненні в РФ і на окупованих територіях, - Денісова

На сьогодні вже 421 громадянин України перебуває в незаконному ув'язненні в РФ і на територіях тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей.

Про це український омбудсмен Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже приємно отримувати сьогодні телефонні дзвінки і квіти від звільнених із російського полону два роки тому українських військовополонених моряків, політв'язнів і їхніх рідних. Народження дітей, професійне зростання, нові захоплення. Життя триває!

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Але не забуваймо, що якнайшвидшого звільнення чекає 421 громадянин України, який перебуває в незаконному ув'язнені в РФ і на територіях тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей", - написала Денісова.

Вона наголосила, що Україна докладе максимум зусиль, щоб повернути українських громадян із російського полону.