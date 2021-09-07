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Новини Політика України
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421 громадянин України перебуває в незаконному ув'язненні в РФ і на окупованих територіях, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

421 громадянин України перебуває в незаконному ув'язненні в РФ і на окупованих територіях, - Денісова

На сьогодні вже 421 громадянин України перебуває в незаконному ув'язненні в РФ і на територіях тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей.

Про це український омбудсмен Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже приємно отримувати сьогодні телефонні дзвінки і квіти від звільнених із російського полону два роки тому українських військовополонених моряків, політв'язнів і їхніх рідних. Народження дітей, професійне зростання, нові захоплення. Життя триває!

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Але не забуваймо, що якнайшвидшого звільнення чекає 421 громадянин України, який перебуває в незаконному ув'язнені в РФ і на територіях тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей", - написала Денісова.

Вона наголосила, що Україна докладе максимум зусиль, щоб повернути українських громадян із російського полону.
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Зечерт выдал срашке всех кого они хотели, по вагнеровцам вообще все слил урод. Теперь никаких обменов нет и не будет. Спасибо зебилам
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07.09.2021 19:05 Відповісти
Уважаемая госпожа Денисова , польза от Крымской Платформы только в том, что фашисты репрессировали ее участников из Крыма , а все 40 стран участников что предпринимают? Озабочены?
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07.09.2021 19:06 Відповісти
"фашисты" следует читать РАШИСТЫ
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07.09.2021 19:07 Відповісти
Обмен сигналами. Что прикрывают учения "Запад-2021" и при чем здесь визит американских конгрессменов в Киев

самая бурная тема у ************ сегодня - был как раз визит этих конгрессменов ...
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07.09.2021 19:09 Відповісти
Людмила предстоит поездка в солнечный Таиланд за курьерами, забей на все остальное.
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07.09.2021 20:01 Відповісти
 
 