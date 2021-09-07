Літо цього року в Європі стало найспекотнішим за всю історію спостережень, - Служба з контролю за зміною клімату

Середня температура повітря в червні-серпні була майже на 1,0°C вище середнього показника за 1991-2020 роки.

Про це повідомила Служба з контролю за зміною клімату (C3S) програми Copernicus Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ЄЦСПП), створена з ініціативи Європейської комісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters. Попередні найспекотніші літа 2010-го і 2018-го були холодніші на 0,1°C.

При цьому в глобальному масштабі серпень 2021 року разом із серпнем 2017 року став третім за висотою температури за всю історію спостережень - трохи більше ніж на 0,3°C тепліше, ніж у середньому за 1991-2020 роки.

Для Європи серпень 2021 року був близьким до середнього значення за 1991-2020 роки, але з різними умовами по всьому континенту. До них належать рекордні максимальні температури в країнах Середземномор'я, температури вище середнього на сході і, як правило, нижчі за середні на півночі.

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