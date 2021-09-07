УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4504 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
1 494 24
Європа (857) клімат (111) погода (757)

Літо цього року в Європі стало найспекотнішим за всю історію спостережень, - Служба з контролю за зміною клімату

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Літо цього року в Європі стало найспекотнішим за всю історію спостережень, - Служба з контролю за зміною клімату

Середня температура повітря в червні-серпні була майже на 1,0°C вище середнього показника за 1991-2020 роки.

Про це повідомила Служба з контролю за зміною клімату (C3S) програми Copernicus Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ЄЦСПП), створена з ініціативи Європейської комісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters. Попередні найспекотніші літа 2010-го і 2018-го були холодніші на 0,1°C.

При цьому в глобальному масштабі серпень 2021 року разом із серпнем 2017 року став третім за висотою температури за всю історію спостережень - трохи більше ніж на 0,3°C тепліше, ніж у середньому за 1991-2020 роки.

Для Європи серпень 2021 року був близьким до середнього значення за 1991-2020 роки, але з різними умовами по всьому континенту. До них належать рекордні максимальні температури в країнах Середземномор'я, температури вище середнього на сході і, як правило, нижчі за середні на півночі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від +27 до різких заморозків: кліматолог розповіла, якою буде погода в Україні цієї осені
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
а осінь - самою холодною?
показати весь коментар
07.09.2021 19:30
+3
"Служба по контролю за изменением климата" Вот уже где раздолье для бездельников . создайте службу контроля за ветром или солнцем .
показати весь коментар
07.09.2021 19:49
+3
але згадайте...літо (в центральній Україні) у перші місяці було не надто жарким - бо дощі не припинялись... от серпень...можливо... і то поливало і градом, розмір від вишні до горіха, било..
хіба ні?....ну а вересень...бррр... шось дуже вже класичний осінній ))) і шо буде далі??
показати весь коментар
07.09.2021 20:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Згоден. Якесь дуже зуйове літо було цього року.
показати весь коментар
07.09.2021 19:29 Відповісти
але згадайте...літо (в центральній Україні) у перші місяці було не надто жарким - бо дощі не припинялись... от серпень...можливо... і то поливало і градом, розмір від вишні до горіха, било..
хіба ні?....ну а вересень...бррр... шось дуже вже класичний осінній ))) і шо буде далі??
показати весь коментар
07.09.2021 20:13 Відповісти
неделя жары была... ерунда... бывало и +42 в Днепре, а в этом году еле еле до 35 дотянули... и куча дождей.
показати весь коментар
07.09.2021 21:17 Відповісти
а осінь - самою холодною?
показати весь коментар
07.09.2021 19:30 Відповісти
Не знаю...но ,реально,раньше было жарче)в этом году я ,в июле ,не купалась все время в море-кипятке,как раньше
показати весь коментар
07.09.2021 19:34 Відповісти
Готов поспорить- следующее лето будет значительно жарче! Настолько жаркое, что мне в башку не приходит. Я об этом законе № 5153, о налоговой "амнистии". До 01.09.2022 надо заплатить этим чертям прывладным, какие-то, совершенно немыслимые суммы. Лето этого года в Европе стало самым жарким за всю историю наблюдений, - Служба по контролю за изменением климата - Цензор.НЕТ 8006 . Ню-ню... Будет не просто жарко. Будет кроваво жарко. Тут- без вариантов.
показати весь коментар
07.09.2021 19:34 Відповісти
а зимой в Даласе было -10 мороза, это побережье Мексиканского залива на широте субтропиков, и ЮАР этим летом замерзала от морозов
показати весь коментар
07.09.2021 19:43 Відповісти
...да и хер на них Літо цього року в Європі стало найспекотнішим за всю історію спостережень, - Служба з контролю за зміною клімату - Цензор.НЕТ 492
показати весь коментар
07.09.2021 23:59 Відповісти
Пам'ятаю як в Києві років 15 назад, в серпні так жарило, що хоч вішайся. Цього року реально спекотних днів було не так багато, можливо тиждень за все літо.
показати весь коментар
07.09.2021 19:46 Відповісти
В 1994-му в серпні-вересні ще було за +30 і ми по дорозі з роботи виходили в Гідропарку купатися, бо спека добивала.
показати весь коментар
07.09.2021 19:49 Відповісти
На кінець тижня і прогнозують +28-30
показати весь коментар
07.09.2021 19:52 Відповісти
Але вода вже холодна. Все одно не те...
показати весь коментар
07.09.2021 20:39 Відповісти
"Служба по контролю за изменением климата" Вот уже где раздолье для бездельников . создайте службу контроля за ветром или солнцем .
показати весь коментар
07.09.2021 19:49 Відповісти
Класна робота, дивитись за термометром, майже те ж саме що дивитись як ростуть оливки, які плодоносять через 40 років.
показати весь коментар
07.09.2021 19:51 Відповісти
Сразу виден человек, который провел замечательный отдых в Стране Оливок... Літо цього року в Європі стало найспекотнішим за всю історію спостережень, - Служба з контролю за зміною клімату - Цензор.НЕТ 1209 Чес слово, друже, ты молодца! Моя зависть- белая, поверь.
показати весь коментар
07.09.2021 19:56 Відповісти
Блін, там взагалі жесть, йдеш, збоку гранат росте, інжир, під ногами в пилюці розмарін, лаврушка, оливки на кожному кроці, дикі кози бігають, в море закинеш гачок з креветкою, за півгодини натягаєш на вечерю, реально тому Гераклу треба було шукати ворогів.
показати весь коментар
07.09.2021 19:59 Відповісти
З цими медузами і блохами в нашіх морях всі, хто міг, тікають другий рік подалі. Майже за ті ж гроші. Ми теж думаємо днів на 5 ще мотнути, поки всіх знов не позакривали.
показати весь коментар
07.09.2021 20:03 Відповісти
Цікава точка зору.
Навіть замислився, як умовному неандертальцю пояснити роботу вченого, студента, програміста?
показати весь коментар
07.09.2021 21:51 Відповісти
А щодо строку історії спостережень - це смішно, аж з 1991-го. Разом з розвалом совка раптом почали спостерігати. І наспостерігали ж таки.
показати весь коментар
07.09.2021 20:08 Відповісти
Мне кажется или они пиз.ят, примерно на 0.3, а может и на все 0.5 градуса. В Одессе самое жаркое, по ихнему, лето что-то не очень, ну а осень, прям сейчас яйца стынут!
показати весь коментар
07.09.2021 23:40 Відповісти
"чуть более чем на 0,3°C теплее, чем в среднем за 1991-2020 годы" - ну все, капец теперь Літо цього року в Європі стало найспекотнішим за всю історію спостережень, - Служба з контролю за зміною клімату - Цензор.НЕТ 723
показати весь коментар
07.09.2021 23:57 Відповісти
Вообще упоролись, реально самый дубарь был за последние три года, я в футболке почти не выходил из-за ветра
показати весь коментар
08.09.2021 07:33 Відповісти
 
 