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НАБУ проведе перевірку використання державних коштів у рамках "Великого будівництва", - Ситник
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Національне антикорупційне бюро України проведе перевірку використання державних коштів при реалізації президентського проєкту "Велике будівництво".
Про це директор НАБУ Артем Ситник сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це великий проєкт, пов'язаний з освоєнням великих бюджетних коштів, і в будь-якому випадку всі органи правоохоронні, в тому числі Антикорупційне бюро, будуть змушені провести відповідну роботу, дати оцінку всьому і відповіді на питання, чи є там щось протиправне, чи ні", - зазначив він.
Водночас Ситник акцентував, що зараз не час робити якісь заяви. "Це політична дискусія, а не правоохоронна", - додав він.
Топ коментарі
+11 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар07.09.2021 19:55
+11 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар07.09.2021 20:11
+9 marusia klimova
показати весь коментар07.09.2021 20:02
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Будь ласка, зачекайте...
А маладая ********* кладе на ідеальну житомирську трасу 1 см. асфальту
Уявляю, скільки на тому можна вкрасти, якщо записати "ремонт".
а кто это у нас на нтв? а откуда он там? его же наши разведчики выкрали и притащили как псину в Киев. а как так получилось?
Вот тогда повеселимся!
Так что ждём-с ещё немного!
Провести то оно проведет, только кто же ему позволит???
Румынская сотня
@latiniano
·3 сент.
Молдова, следующий пошёл Адриана Бецишор, вице-шеф Антикоррупционной прокуратуры, дело передано в суд: - коррупция в особо крупных размерах - злоупотребление служебным положением - вмешательство и препятствие правосудию зачистка юстиции от старых мафиозных кадров началась..
такой хороший проект такого челавека... если все фирмы свои и финансирование рекой, то можно строить что угодно по кругу
интересно, кто нибудь видел экономическое обоснование этого проекта? я тоже радовался когда в моем квартале постелили дорогу, бордюрчики там, а через 4 года она как-то пошла волнами... теперь опять через 4 года слить ещё один фонд на перекладку накладеного? золотое дно для своих фирмочек, и черная дыра для бюджета