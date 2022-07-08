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Новини Політика України
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НАБУ (3425) Ситник (772) Велике будівництво (718)

НАБУ проведе перевірку використання державних коштів у рамках "Великого будівництва", - Ситник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАБУ проведе перевірку використання державних коштів у рамках

Національне антикорупційне бюро України проведе перевірку використання державних коштів при реалізації президентського проєкту "Велике будівництво".

Про це директор НАБУ Артем Ситник сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це великий проєкт, пов'язаний з освоєнням великих бюджетних коштів, і в будь-якому випадку всі органи правоохоронні, в тому числі Антикорупційне бюро, будуть змушені провести відповідну роботу, дати оцінку всьому і відповіді на питання, чи є там щось протиправне, чи ні", - зазначив він.

Водночас Ситник акцентував, що зараз не час робити якісь заяви. "Це політична дискусія, а не правоохоронна", - додав він.

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Топ коментарі
+11
о, сколько нам открытий чудных....(с)
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07.09.2021 19:55
+11
Бариги будували корисні дороги, от наприклад Тернопіль-Львів, яка 30 років стояла в ямах.
А маладая ********* кладе на ідеальну житомирську трасу 1 см. асфальту
Уявляю, скільки на тому можна вкрасти, якщо записати "ремонт".
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07.09.2021 20:11
+9
Так, у цьому 'Великому наїпательцтві'-такі є, шо перевірити. Але трошки пізніше. Ми ж терплячі...))) Вава, як тобі водичка в ванні? Тепла? Чи горяченької піддати, чморидло криворогате?!)))
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07.09.2021 20:02
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о, сколько нам открытий чудных....(с)
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07.09.2021 19:55 Відповісти
САПовцев бакановци бусіками заблокірують та й по тому.
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07.09.2021 19:56 Відповісти
Фошизди...
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07.09.2021 19:56 Відповісти
Так, у цьому 'Великому наїпательцтві'-такі є, шо перевірити. Але трошки пізніше. Ми ж терплячі...))) Вава, як тобі водичка в ванні? Тепла? Чи горяченької піддати, чморидло криворогате?!)))
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07.09.2021 20:02 Відповісти
Піддати, смоли
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07.09.2021 20:04 Відповісти
З пір'ям!)
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07.09.2021 20:07 Відповісти
Даже НАБУ столько не вывезет, Я так думаю.
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07.09.2021 20:02 Відповісти
какая неприятность...
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07.09.2021 20:03 Відповісти
Бариги будували корисні дороги, от наприклад Тернопіль-Львів, яка 30 років стояла в ямах.
А маладая ********* кладе на ідеальну житомирську трасу 1 см. асфальту
Уявляю, скільки на тому можна вкрасти, якщо записати "ремонт".
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07.09.2021 20:11 Відповісти
Велике крадівництво. Там тільки копни..
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07.09.2021 20:11 Відповісти
Ключеве слово проведе, і так у всьому, а віз і нині там
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07.09.2021 20:26 Відповісти
упс
а кто это у нас на нтв? а откуда он там? его же наши разведчики выкрали и притащили как псину в Киев. а как так получилось?

НАБУ проведе перевірку використання державних коштів у рамках "Великого будівництва", - Ситник - Цензор.НЕТ 9743
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07.09.2021 20:29 Відповісти
Можно, конечно, и сейчас проверять Зедебила и его банду, но основные, и, что самое важное - качественные, проверки начнутся, когда Президент вернётся в Администрацию.
Вот тогда повеселимся!
Так что ждём-с ещё немного!
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07.09.2021 20:35 Відповісти
Бесплодная гора родит мышь засушенную.Проплаченный.
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07.09.2021 21:16 Відповісти
І все буде добре!!! Для кожного з нас... (с) партія Зелених Почвар
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07.09.2021 22:28 Відповісти
НАБУ проведет проверку...
Провести то оно проведет, только кто же ему позволит???
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07.09.2021 22:32 Відповісти








Румынская сотня

@latiniano

·3 сент.

Молдова, следующий пошёл Адриана Бецишор, вице-шеф Антикоррупционной прокуратуры, дело передано в суд: - коррупция в особо крупных размерах - злоупотребление служебным положением - вмешательство и препятствие правосудию зачистка юстиции от старых мафиозных кадров началась..
НАБУ проведе перевірку використання державних коштів у рамках "Великого будівництва", - Ситник - Цензор.НЕТ 2305
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07.09.2021 22:58 Відповісти
перспективное дело, даже очень=)
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07.09.2021 23:26 Відповісти
будут вынуждены (с)
такой хороший проект такого челавека... если все фирмы свои и финансирование рекой, то можно строить что угодно по кругу

интересно, кто нибудь видел экономическое обоснование этого проекта? я тоже радовался когда в моем квартале постелили дорогу, бордюрчики там, а через 4 года она как-то пошла волнами... теперь опять через 4 года слить ещё один фонд на перекладку накладеного? золотое дно для своих фирмочек, и черная дыра для бюджета
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08.09.2021 09:30 Відповісти
 
 