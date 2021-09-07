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Українська фарміндустрія лідирує за показником приросту серед усіх секторів економіки, - дані дослідження

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Українська фарміндустрія лідирує за показником приросту серед усіх секторів економіки, - дані дослідження

Фармацевтична індустрія України наразі відчуває значний підйом – не тільки тому, що специфіка діяльності дозволила їй легше пройти через випробування 2020 року, але й завдяки впровадженню перспективних технологій виробництва та менеджменту.

Про це йдеться в в довіднику "Фармацевтика України 2021", який компанія Top Lead підготувала у партнерстві з фармацевтичною компанією "Дарниця" та за підтримки аналітичного проєкту Business Views, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з матеріалами довідника, двадцятка найбільших компаній галузі у 2020 році змогли підвищити продажі продукції, а понад половини з них збільшили свою присутність на ринку лікарських засобів. Станом на початок поточного року обсяг цього ринку оцінювався в 4 мільярди доларів. Середньорічний темп приросту аптечного сегмента, який до початку пандемії складав 12,6%, незначно сповільнився – до 7,9%. Але на тлі інших секторів економіки це стало ледве не рекордним показником.

На думку голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, своєю стійкістю до глобальних економічних потрясінь фармацевтика – як в Україні, так і взагалі – зобов’язана високому ступеню впровадження інновацій. Перед початком пандемії українські фармакологічні компанії інвестували в автоматизацію виробництва та диджиталізацію управлінських процесів загалом 1,5 млрд грн, що дозволило значно підвищити ефективність праці та запобігти дефіциту ліків під час локдауну.

Виконавчий директор Top Lead Станіслав Шум підкреслив, що фарма займає одну з лідерських позицій серед інших галузей за продуктивністю: на одного працівника припадає майже 1,4 млн грн ВВП. Через це робота у фармацевтичній індустрії залишається однією з найкраще оплачуваних, а це, своєю чергою, приваблює висококласні кадри.

За таких сприятливих умов частка лікарських засобів українського виробництва, як свідчать дані з довідника "Фармацевтика України 2021", за останні 10 років зросла з 28% до 37% в грошовому еквіваленті. Крім того, хоча імпорт ліків переважає у сфері зовнішньої торгівлі, з 2015 року обсяги експорту також суттєво збільшилися та сягнули 235 млн доларів.

Окрім позитивних тенденцій в суто економічному розрізі, автори довідника відзначають також підвищення рівня цифровізації сервісної складової. Цей напрямок також став більш інвестиційно привабливим на тлі карантинних обмежень 2020 року. Зокрема, йдеться про перехід на електронний документообіг, поступове впровадження електронних рецептів, популяризацію роздрібної інтернет-торгівлі лікарськими засобами. За прогнозами експертів, наведених у дослідженні "Дарниці" та Business Views, до 2026 року частка цифрової комерції в цій сфері сягне щонайменше 15%.

Автори довідника наголошують, що за умови дотримання певного курсу – поглиблення законодавчої інтеграції з ЄС, реформи системи охорони здоров’я, розвитку державно-приватного партнерства – українська фармацевтична галузь продовжить реалізацію свого потенціалу.
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Топ коментарі
+8
это типа врвпкмя продать средсва защиты,а затем на ажиотажном спросе броситься усиленно выпускать,загнав цены в поднебесье?ну чо,перспективная технология и менеджмент...девяностопятиквартальная.
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07.09.2021 20:15
+5
Производители фуфломицына нынче на коне.
Воды и мела хватит еще на долго.
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07.09.2021 20:29
+4
Вот что ковид животворящий делает!)
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07.09.2021 20:38
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ну это не на долго . инвестиционные няньки доберутся и до них Украинская фарминдустрия лидирует по показателю пророста среди всех секторов экономики, - данные исследования - Цензор.НЕТ 4051
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07.09.2021 20:12 Відповісти
это типа врвпкмя продать средсва защиты,а затем на ажиотажном спросе броситься усиленно выпускать,загнав цены в поднебесье?ну чо,перспективная технология и менеджмент...девяностопятиквартальная.
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07.09.2021 20:15 Відповісти
Колеса толкать - дело прибыльное...
Не зря рекламы всяких желтых долгитов - пруд пруди..
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07.09.2021 20:19 Відповісти
Реклама Дарниці ))
А я від неї не у захваті. Нічого особливого не виробляють. Але завод і обладнання не гірше ніж у крка
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07.09.2021 20:19 Відповісти
думаю это из-за паники коронавирусной, когда выгребалось все, о чем только кто-то намекал в СМИ, что это помогало не умереть - от аскорбинки и парацетамола (цены сразу взлетели в разы) до таблеток от ревматизма, малярии и пр. (которые пропали из аптек мгновенно)
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07.09.2021 20:27 Відповісти
Производители фуфломицына нынче на коне.
Воды и мела хватит еще на долго.
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07.09.2021 20:29 Відповісти
Украинская фарминдустрия лидирует по показателю пророста
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07.09.2021 20:31 Відповісти
показатель пророста? 8-\ что вы там курите, то что проросло?
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07.09.2021 20:34 Відповісти
Вот что ковид животворящий делает!)
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07.09.2021 20:38 Відповісти
Ковід довше, але за "свинячого грипу" аптеки вичистили від залежалого товарк краще!
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07.09.2021 20:43 Відповісти
на здоровье украинского народа ,во времья вирусной шумихи ,подняли монету повышая цены
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07.09.2021 20:42 Відповісти
Аптека - дверь к здоровью! (Лозунг). Не очень верится, что с помощью химических препаратов можно приобрести здоровье!
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07.09.2021 20:45 Відповісти
Пить кока-колу или аналог и быть здоровым?.Нонсенс.Все смолоду укорачивают себе жизнь стараниями рекламы.
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07.09.2021 20:59 Відповісти
Кругом сговор.Бизнес по зеленски..Засрали природу синтетикой напрочь! От футболки до шприца!Одно спасение- природная пенька.Масло,семя,мешки,сумочки,бумажные пакеты и тд.50 лет назад все было биоразлагаемое.Моль исправно уничтожала шерсть.Нет же появились нейлоновые рубашки,целлофановые пакеты,кульки .И погнало -поехало.Изгадили планету напрочь.
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07.09.2021 21:07 Відповісти
Зараз самий вигідний бізнес це аптеки та надання ритуальних послуг Українська фарміндустрія лідирує за показником приросту серед усіх секторів економіки, - дані дослідження - Цензор.НЕТ 3219
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07.09.2021 21:22 Відповісти
Фармацевтика - самая успешная отрасль аферистов. Слава КОВИД-19.
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07.09.2021 22:28 Відповісти
...как правило фамацевтическая мафия всегда идет нога в ногу с продажей оружия, наркотой и проституцией...
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08.09.2021 05:14 Відповісти
 
 