В обох Вілкулів, старшого і молодшого, провели обшуки у справі про загибель мера Кривого Рогу Павлова, - ЗМІ

Поліцейські обшукали житло в.о. мера Кривого Рогу Юрія Вілкула та його сина Олександра у справі про смерть мера міста Костянтина Павлова.

Про це повідомляють із посиланням на джерело в правоохоронних органах "Українські новини", інформує Цензор.НЕТ.

"Були обшуки в нього сьогодні. Також обшуки були в його сина", - повідомило джерело про Вілкула-старшого.

За його словами, обшуки проводилися в рамках розслідування справи про загибель Павлова.

Також співробітники поліції провели обшуки вдома в заступників мера Кривого Рогу Олександра Катриченка та Євгена Удода.

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Криворізький телеканал "Перший міський" доповнює, що під час обшуків не знайшли нічого протизаконного, але вилучили телефони і комп'ютери.

Усього за день 7 вересня поліцейські провели у справі про загибель Павлова 16 обшуків, повідомив на брифінгу заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк.

"Сьогодні було проведено 16 обшуків. Раніше також проводилися обшуки. Але проведення обшуків - це один із видів отримання доказів, тому, можливо, це не останній", - сказав Батюк.

Він додав, що всього в цьому кримінальному провадженні допитали вже понад 180 людей.

"Це особи з числа його знайомих, близьких, родичів, колег по роботі, а також інших осіб, у яких, за даними попереднього розслідування, могла бути якась інформація про можливі мотиви скоєння цього вчинку Павловим або інші дані, які могли б сприяти органу досудового розслідування", - сказав поліцейський.

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Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Слідчі спочатку розглядали три версії - про вбивство, самогубство і необережне поводження зі зброєю. Пізніше основними версіями стали самогубство і доведення до самогубства.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що перевірка виявила серйозні зловживання в бюджеті Кривого Рогу. У Криворізькій міськраді кажуть про політичне замовлення проти них із боку центральної влади.

Вибори нового міського голови відбудуться не раніше березня 2022 року. До цього обов'язки мера виконує місцевий депутат від партії "Українська перспектива" Юрій Вілкул.