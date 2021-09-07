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Новини Події
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Вілкул Олександр (303) Кривий Ріг (810) обшук (1342) Нацполіція (13918) Вілкул Юрій (33) Павлов Костянтин (28)

В обох Вілкулів, старшого і молодшого, провели обшуки у справі про загибель мера Кривого Рогу Павлова, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

В обох Вілкулів, старшого і молодшого, провели обшуки у справі про загибель мера Кривого Рогу Павлова, - ЗМІ

Поліцейські обшукали житло в.о. мера Кривого Рогу Юрія Вілкула та його сина Олександра у справі про смерть мера міста Костянтина Павлова.

Про це повідомляють із посиланням на джерело в правоохоронних органах "Українські новини", інформує Цензор.НЕТ.

"Були обшуки в нього сьогодні. Також обшуки були в його сина", - повідомило джерело про Вілкула-старшого.

За його словами, обшуки проводилися в рамках розслідування справи про загибель Павлова.

Також співробітники поліції провели обшуки вдома в заступників мера Кривого Рогу Олександра Катриченка та Євгена Удода.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Основні версії загибелі мера Кривого Рогу Павлова - самогубство і доведення до самогубства, - Нацполіція

Криворізький телеканал "Перший міський" доповнює, що під час обшуків не знайшли нічого протизаконного, але вилучили телефони і комп'ютери.

Усього за день 7 вересня поліцейські провели у справі про загибель Павлова 16 обшуків, повідомив на брифінгу заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк.

"Сьогодні було проведено 16 обшуків. Раніше також проводилися обшуки. Але проведення обшуків - це один із видів отримання доказів, тому, можливо, це не останній", - сказав Батюк.

Він додав, що всього в цьому кримінальному провадженні допитали вже понад 180 людей.

"Це особи з числа його знайомих, близьких, родичів, колег по роботі, а також інших осіб, у яких, за даними попереднього розслідування, могла бути якась інформація про можливі мотиви скоєння цього вчинку Павловим або інші дані, які могли б сприяти органу досудового розслідування", - сказав поліцейський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загибель мера Кривого Рогу: в мережі опубліковано відео останніх годин життя Павлова. ВIДЕО

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Слідчі спочатку розглядали три версії - про вбивство, самогубство і необережне поводження зі зброєю. Пізніше основними версіями стали самогубство і доведення до самогубства.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що перевірка виявила серйозні зловживання в бюджеті Кривого Рогу. У Криворізькій міськраді кажуть про політичне замовлення проти них із боку центральної влади.

Вибори нового міського голови відбудуться не раніше березня 2022 року. До цього обов'язки мера виконує місцевий депутат від партії "Українська перспектива" Юрій Вілкул.
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Топ коментарі
+29
Нашли зацелованный портрет путина
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07.09.2021 20:23
+19
единственные выгодоприобретатели смерти Павлова, это сепаратисты Вилкулы..
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07.09.2021 20:24
+15
И шо, нашли третьего вилкула?
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07.09.2021 20:21
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И шо, нашли третьего вилкула?
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07.09.2021 20:21 Відповісти
Нашли зацелованный портрет путина
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07.09.2021 20:23 Відповісти
не, нашли доказательства инцеста между вилкулом и вилкуленком.
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07.09.2021 22:53 Відповісти
единственные выгодоприобретатели смерти Павлова, это сепаратисты Вилкулы..
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07.09.2021 20:24 Відповісти
зеленский против того, чтобы вилкулы были единственные
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07.09.2021 20:30 Відповісти
Чому, вони ж з одної жопи?
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07.09.2021 20:34 Відповісти
У який спосіб? В обох Вілкулів, старшого і молодшого, провели обшуки у справі про загибель мера Кривого Рогу Павлова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8178
Відомо, що Юрій Вілкул знятися з другого туру виборів мера на користь загиблого
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07.09.2021 21:03 Відповісти
Вилкул старший снялся с выборов в связи с операцией на сердце в период выборов, при этом кандидаты №2 и №3 были выдвиженцами Вилкула.. Павлов был №2.. а ЦИК имени Зеленского, ГБР, МВС и СБУ пропустили тот беспредел на выборах.. я полагаю, за очень крупную сумму..
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07.09.2021 21:08 Відповісти
Ну, відсутність Кернеса в Україні і важка хвороба не завадила йому обратися мером Харкова
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07.09.2021 21:26 Відповісти
оо!.. это Богоявленное чудо электронной подписи Святага Кернеса и архангела його Фукса..
Руководство ГБР до сих пор переваривает те деньги, которые Фукс заплатил за закрытие уг дела по подделке элк подписи дохлого Кернеса..
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07.09.2021 21:31 Відповісти
Целовали надеюсь во всевидящее о.ко?
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07.09.2021 20:25 Відповісти
Срервятники на мертвечину злетілися?
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07.09.2021 20:28 Відповісти
наконец-то лед тронулся...
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07.09.2021 20:32 Відповісти
а розовый туман криворожья уже рассосался???
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07.09.2021 20:40 Відповісти
А вот застрелился бы какой Вася, простой слесарь - никаких допросов или обысков нигде не проводили бы. А тут - хозяин жизни сам мер Кривого Рога!
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07.09.2021 20:44 Відповісти
Дык, Вася поди соотносится к 73%.
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07.09.2021 20:49 Відповісти
мЭр
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19.12.2021 17:25 Відповісти
Навіщо обшуки, оприлюдніть записи останніх хвилин цього самогубці, і все стане на свої місця. Таке враження що його замовили ці сепари.
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07.09.2021 20:48 Відповісти
Ви шо , з каазлабадii?
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07.09.2021 20:58 Відповісти
Знайшли привід покошмарити вікулів. От і все.
Я не прихильник цієї сімейки, але тут усе шито зеленими нитками. Хочуть частину посадити, частину залякати, ну, щоб на малій батьківщині «одного із найвеличніших лідерів світу» були тільки його прихильники
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07.09.2021 20:58 Відповісти
Ага, ТарелкульІ сидели и ждали когда к ним соизволят прийти и найти на них компромат.
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07.09.2021 21:17 Відповісти
надо было еще пару месяцев подождать. А то вдруг не успели все улики замести
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07.09.2021 21:38 Відповісти
В нормальній країні ці виродки сиділи б у в'язниці, а їх майно було б конфісковане, але у нас вони ще й беруть участь у виборах, заробляють величезні гроші і співпрацюють з окупантами. Не дивно, що в країні така велика кількість антиукраїнської погані.
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07.09.2021 22:00 Відповісти
Так а зачем у них обыски проводили, если мер самоубился? Или инфа подаваемая в СМИ сильно отличается от реалий следствия.
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07.09.2021 22:20 Відповісти
Мне кажется, если бы он прям самоубился, то думаю все же бы попытался кому то этим насолить или подставить кого то. Записки были бы. А так, реально похоже на тупость в обращении с оружием.
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07.09.2021 22:50 Відповісти
А в їхніх анусах шукали ??? ОТОЖ !!!
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08.09.2021 00:10 Відповісти
 
 