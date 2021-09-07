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Зеленський увів до складу Координаційної ради з протидії COVID-19 Монастирського, Кубракова і Кузіна

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Зеленський увів до складу Координаційної ради з протидії COVID-19 Монастирського, Кубракова і Кузіна

Президент України Володимир Зеленський своїм указом вніс зміни до персонального складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський увів до складу Координаційної ради міністра інфраструктури Олександра Кубракова, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна і голову Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Також, згідно з документом, затверджені в персональному складі Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Виведено з персонального складу Координаційної ради колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, ексміністра охорони здоров'я Іллю Ємеця, ексміністра інфраструктури Владислава Криклія, колишнього головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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Сезонна міграція гельмінтів ,все природньо !!!)))
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07.09.2021 20:52 Відповісти
Так ці придурки (особливо Монастирський) "санацію" від "санкції" відрізнить не здатні!!!
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07.09.2021 20:53 Відповісти
Какаяразніца? Головне, буде отримувати доплату, за "труди тяжкие".
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07.09.2021 21:02 Відповісти
А папу шуру з бабой Бенєй, шо-такі нє ввьол?!) Ти диви, який антікорупціонер! Я в восхіщєнії!)))
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07.09.2021 21:29 Відповісти
Зеленський увів до складу Координаційної ради з протидії COVID-19 Монастирського, Кубракова і Кузіна - Цензор.НЕТ 4271
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07.09.2021 21:35 Відповісти
Шо там с ковидом в Афгане, Белорусии? Фины молчат, швеция...
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07.09.2021 21:48 Відповісти
А лысый (кошевой) где? Почему этого клоуна не трудоустроили в какое-то снбо?
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07.09.2021 22:29 Відповісти
дружно продолжим выполнять противоэпидемические меры, которые за полтора года нигде нихрена не помогли
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07.09.2021 22:48 Відповісти
 
 