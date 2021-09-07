Пандемія COVID-19 вийшла на плато без зростання і зниження кількості хворих, - ВООЗ

Експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керхове заявила, що зараз світ вийшов на плато щодо захворюваності коронавірусом, яке, однак, преребуває на досить високому рівні.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Укрінформ".

"Ми вже вийшли на плато, однак воно перебуває на досить високому рівні. Ситуація викликає стурбованість. Особливо з урахуванням того, що пандемія триває вже 20 місяців і в нас є інструменти для боротьби з пандемією", - зазначила експерт ВООЗ.

Марія Ван Керховена також наголосила, що в світі щодня фіксують близько 4,5 мільйона нових випадків зараження COVID-19 і майже 72-78 тисяч летальних випадків.

Водночас у ВООЗ додають, що ситуація з пандемією в різних регіонах світу помітно відрізняється.

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У світі станом на ранок 7 вересня зафіксували 221 978 794 випадки зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 4 588 888 смертей, одужали 198 583 498 осіб. Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (40865794), Індія (33057320) і Бразилія (20899933).