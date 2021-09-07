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Пандемія COVID-19 вийшла на плато без зростання і зниження кількості хворих, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Пандемія COVID-19 вийшла на плато без зростання і зниження кількості хворих, - ВООЗ

Експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керхове заявила, що зараз світ вийшов на плато щодо захворюваності коронавірусом, яке, однак, преребуває на досить високому рівні.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Укрінформ".

"Ми вже вийшли на плато, однак воно перебуває на досить високому рівні. Ситуація викликає стурбованість. Особливо з урахуванням того, що пандемія триває вже 20 місяців і в нас є інструменти для боротьби з пандемією", - зазначила експерт ВООЗ.

Марія Ван Керховена також наголосила, що в світі щодня фіксують близько 4,5 мільйона нових випадків зараження COVID-19 і майже 72-78 тисяч летальних випадків.

Водночас у ВООЗ додають, що ситуація з пандемією в різних регіонах світу помітно відрізняється.

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У світі станом на ранок 7 вересня зафіксували 221 978 794 випадки зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 4 588 888 смертей, одужали 198 583 498 осіб. Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (40865794), Індія (33057320) і Бразилія (20899933).
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Топ коментарі
+8
Слушай, туварисч, я ведь тебя уже пару недель, бота барановирусного- не трогаю. Ибо вижу: ты простейший бот местный. Не надо меня трогать, ладно? Я плевал на всю эту вашу бодягу. Слюной. И ты- это знаешь.
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07.09.2021 21:23
+8
Пандемія COVID-19 вийшла на плато без зростання і зниження кількості хворих, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5133
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07.09.2021 22:08
+6
Ковид победят только тогда когда Фаизер Модерна Астрозенека станут триллионерами и все население Земли будет постоянно носить антиковидную клизму и капельницу , три маски на лице и соблюдать дистанцию 100метров . А Valery Greff получит свой процент от продажи шмурдяка в Украине . ..
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07.09.2021 21:48
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Навіть перших не маю.
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07.09.2021 23:05 Відповісти
И фото отличное - ипанутая мама уродует своей дочери дыхалку. Молодец. Нарид увидит и сделает.
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07.09.2021 22:09 Відповісти
Фото настолько же нормальное для 2021 года, как люди в одежде, например.

У верен, что ношение нижнего белья и чистка зубов в свое время у отсталых вызывала такое же неприятие.
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07.09.2021 22:11 Відповісти
Думайте глубже, продвинутый)) Или работайте тоньше, бот.
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07.09.2021 22:25 Відповісти
Сравнение крайне неудачно. Никто никого не заставляет носить нижнее белье и чистить зубы. Штрафов за невыполнение этих действий не предусмотрено.

Фото ненормальное, ибо пользы от маски НОЛЬ. А вреда несколько больше.
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07.09.2021 22:26 Відповісти
Ну попробуй прийти на работу в офис голый с вонью изо рта.

Быстро узнаешь есть ограничения или нет.
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07.09.2021 22:27 Відповісти
Зачем это кому-то может быть нужно? Попробуй выпрыгнуть в окно с 20 этажа. Суть твоей "рекомендации" та же.
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07.09.2021 22:28 Відповісти
Это не рекомендация, а демонстрация того, что ты не понимаешь, что говоришь.
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07.09.2021 22:30 Відповісти
Ты сравниваешь хер с пальцем, а не понимаю я? Чудесно.
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07.09.2021 22:30 Відповісти
Попробуйте объяснить пользу маски , её КПД, не тыкая оппонету, с некоммерческой точки зрения,
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07.09.2021 22:34 Відповісти
Вот чисто из жалости к дегенерату, который уже 1,5 года варится в собственном соку.
https://youtu.be/He6jyfcDNRo

Таким образом ученые зафиксировали, что голова в хлопковой маске «вдыхала» на 40% меньше частиц вируса, чем голова без маски. Респиратор N95, который используют профессиональные медики, как выяснили исследователи, обеспечил еще большую защиту: он блокировал до 90% инфекции.
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07.09.2021 22:46 Відповісти
Надеюсь, ученые британские, социопат - хамурик?)) Обесценивание нужно еще научиться правильно применять. Типа жалость=слабенькая мания величия. В детстве не жалели\пеленки не меняли во время. Вышел псих.
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07.09.2021 22:58 Відповісти
Ты чтению не обучен или в гугле забанен, кугут дремучий?

Это японцы. Они это конечно же делали делали исключительно, чтобы обмануть тебя, ненаглядного и драгоценного.
Весь Мир думает, как бы обмануть тупорылых колхозников из Украины.
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08.09.2021 01:08 Відповісти
Пусть меня и тут забанят, переживу, но ты ******* ничто, умеющее только хамить в интернете , потому что без последствий. Вот на хрена оно тебе надо, такому умному, образованному и успешному ? Релакс под пиво?
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08.09.2021 22:17 Відповісти
где ссылка на это научное исследование?
пока что смахивает на очередную новость от "британских ученых" (или китайских, неважно) в желтой прессе
может, ты еще и сватов с лигойсмеха смотришь и все, что там говорят, принимаешь на веру?
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07.09.2021 22:58 Відповісти
На ютюбчик же меня ссылкой послал))
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07.09.2021 23:20 Відповісти
На тлі всього, що відбувається, (та й без цього) я критично ставлюся до будь-якої інформації, але - зі свіженького
https://www.newsmax.com/newsfront/n95-facemask-cloth-coverings/2021/08/22/id/1033332/?fbclid=IwAR2IppeKj_gUQ9YPn66f8KdaQqY68rh2nVgJ6_YZY4dnJOy6SzKIcEr0wjE

A new study examining masks effectiveness in protecting against COVID-19 infection finds N95-style masks to be more effective than surgical masks or other cloth coverings, adding scientific backing to the argument masks do provide some level of protection.
The University of Waterloo study published July 21 found "standard surgical and three-ply cloth masks" only "filter at apparent efficiencies of only 12.4% and 9.8%," while KN95 and N95 masks have "substantially higher apparent filtration efficiencies (60% and 46% for N95 and KN95 masks, respectively).
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08.09.2021 00:16 Відповісти
Подібні дослідження використовують певні моделі, методи імітації та припущення, які не завжди відповідають реальним ситуаціям... Наприклад, дихання імітується апаратом.
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08.09.2021 00:24 Відповісти
Звичайно. Я ж не претендую на точність наведених даних і не захищаю їх.
Просто пам*ятаю, скільки тут постили картинку з шаленими цифрами =ефективності=.
Потім ще була можель від японців, потім ще дослідження і т.д. Кожне кричить своє.

Я писала про це минулого року: щойно влітку почали впроваджувати примусові маски, я натрапила на великий і серйозний пост американця, який є членом професійного корпусу (тут є -орден- бухгалтерів, інженерів і т.д.), який об*єднує представників певних регламентованих спеціальностей, йшлося про щось пов*язане з домішками і чистотою повітря. Я його скопіювала, але, видно забула зберегти і вночі ноут робив update, текст пропав і я не змогла його ні знайти потім, ні відновити. Він багато років в даній галузі і розповів про три категорії масок, однозначно заявивши, що ті маски, які нав*язали людям з погрозою штрафів та інших санкцій - це ні про що.
Але, мені здається, притомна людина і без цього розуміє, що шмата з тканини чи оте китайське барахло з аптеки, в якому реально задихаєшся, захищає від вірусу. Вона ж навіть не прилягає щільно до обличя ні на щоках, ні біля носа, під очима. Вірусу місця повно. + очі.

Тут не лише на підборіддях носять, а натягують до ліктя. Підходять до магазину / кафе - стягують з руки і беруть уже на обличчя. В машині лишають і т.д. Про що мова ?
Але =рекомендації= виконуються.
Профанація.
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08.09.2021 00:42 Відповісти
Відомо, що віруси поширюються з аерозольними краплями. Так от досліджено, що розмір аерозольних крапель, що утворюються при диханні, розмові, чханні тощо, на 98-99% менше 1 мікрометра. Вірусні частинки ще менші. З іншого боку практичними дослідами перевірено, що ті блакитні ганчірки, якими "захищається" переважна більшість населення, не здатні затримувати частинки, що менші 5 мікрометрів. Далі можна зробити очевидний висновок. Дійсно - профанація.
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08.09.2021 00:55 Відповісти
Ой, *не захищає
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08.09.2021 00:59 Відповісти
Ви краще ось цю статтю гляньте: исследования показывают, что маски ослабляют вас и не защищают
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08.09.2021 19:04 Відповісти
Дякую. Обов*язково прочитаю. Так само можу колись скинути Вам своє, бо читаю, зберігаю.
Я в курсі (просто вже зайве не ставлю на форумі, бо труть, банять, а в коментаторів зашкалює агресія і прокльони).
Тут люди від початку писали, що болить голова, слабкість через тривале перебування в масці. Інші з них сміялися і казали, що то все вигадки. Але вони ще й діток примушуть цілий Божий день бути в масці в школі. Я не знаю, що потім буде з ними і з тими, хто, бідненький, мусить бути в масці на роботі.
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09.09.2021 04:16 Відповісти
Никто никого не заставляет носить нижнее белье и чистить зубы.



Не заставляют. Но голого и вонючего на работу не возьмут.
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07.09.2021 22:31 Відповісти
При здравом смысле никто не станет искать работу голым и вонючим. Как и надевать маску, которая не способна влиять на распространение вирусом.
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07.09.2021 22:35 Відповісти
Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия продолжается уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией", - отметила эксперт ВОЗ.20 месяцев грабежа мировых финансов на инструменты для борьбы с пандемией, но инструменты до лампочки ,так как за 20 месяцев пандемия ,которая придумана теми же,которые придумали инструменты , существовала и существует как и до шумихе о ней
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07.09.2021 22:31 Відповісти
На потеплении столько бы не заработали.
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07.09.2021 22:36 Відповісти
Да-да... вызывает обеспокоенность. Вот честно: в моей семье- только у меня вызывает. Причина: никто не шарится в инете, как я, придурок. Даже мама и теща, которые смотрят ТВ- понятия не имеют о том, что Ляшко- это не тот, который что-то там сосал, а это- уже другой. Блин, я им всем- завидую.
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07.09.2021 22:48 Відповісти
Руководители отдела вакцин FDA, американского агентства по контролю за безопасностью и эффективностью лекарств, одновременно подали в отставку. Марион Грубер, начальник отдела (Office of Vaccines Research & Review), и ее заместитель Фил Краузе объявили об этом сотрудникам. Намекается, что причина постоянное вмешательство чиновников, а последней каплей стало решение администрации Байдена начать бустерную вакцинацию от COVID-19, не получив заключение FDA. Никто не слышал, их уже обозвали антиваксерами? Или в СМИ молчок? (с)
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07.09.2021 23:02 Відповісти
Повне схвалення ними пфайзера - теж скандальне. Може, і це вплинуло.

Нічого нема щодо potential long-term health outcomes.
Вони тільки пообіцяли дослідити дію на вагітних, яких вже обштрикали, та відповідно - немовлятах, народжених від цих жінок.
І щодо міокардитів / перикардитів: аж внесли в списочок застережень. Але можливі наслідки для здоров*я через довший час - ЩЕ не відомі. Тому фда люб*язно їх попросила провести дані пост-маркетингові дослідження для оцінки ризику міокардиту / перикардиту. Бо окремі опинилися в інтенсивній терапії через вакцинку.
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine
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08.09.2021 00:03 Відповісти
Правительство Великобритании намерено игнорировать рекомендацию государственного британского научного комитета по вакцинации и привить детей от 12 до 15 лет. - Не чиновники рулят уколизацией, говорите? (с)
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07.09.2021 23:03 Відповісти
Задрали уже и с ковидом своим и с лохдаунами и с вакцинами заодно. К тому же вакцины не очень -то и работают
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07.09.2021 23:03 Відповісти
Национальный «специалист» по коронавирусу в Израиле призвал страну начать подготовку к введению четвертой дозы вакцины против Covid-19. На прошлой неделе министерство здравоохранения Израиля объявило, что зеленый паспорт истекает через шесть месяцев после инъекции дозы вакцины. Одного не могу понять : какого результата они добиваются?

Что случилось со знаменитым еврейским умом? Или тоже подвержены пропаганде.. Или принцип стада. (с)
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07.09.2021 23:06 Відповісти
А шо, вони - не люди?
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07.09.2021 23:12 Відповісти
Но они то тронулись ваще не падецки. Подростков дубасить за маски.
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07.09.2021 23:28 Відповісти
Статистика (или высер по Фрейду) минздрава Израиля - 57% умерших от Ковида были не привиты !!!..хм.. тогда выходит что 47% умерших были привиты !!!... колитесь лохи..
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07.09.2021 23:36 Відповісти
+ вони з 12.09. одночасно колотимуть ковідні вакцинки з протигрипозними.
Причому ж самі зазначають, що протигрипозна дійсна проти 4 штамів, а про ковідні тріщать, що вони ефективні проти всіх: і теперішніх, і майбутіх.
https://www.vesty.co.il/main/article/skkbzsqft
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07.09.2021 23:53 Відповісти
А тут все як завжди, побрехеньки антиваксерів. Пандемія COVID-19 вийшла на плато без зростання і зниження кількості хворих, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8811

І не втомлюються ж, курви, кожного дня людям мозок промивати.
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08.09.2021 00:09 Відповісти
Як там в Ізраїлі та інших країнах-лідерах з вакцинації?
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08.09.2021 00:25 Відповісти
В Ізраїлі хороша погода, сонечко, тепло. У Швеції холодніше. У Новій Зеландіі відловили одного хворого на дельту та посадили всю країну на карантин. Працюють лише крамниці та аптеки. А як там в Німеччині?
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08.09.2021 00:58 Відповісти
Ізраїль на першому місці по захворюваності на мільйон населення. Про це Ви забули написати. Це при тому що бустерну дозу колють повним ходом.

"У Новій Зеландіі відловили одного хворого на дельту та посадили всю країну на карантин. Працюють лише крамниці та аптеки"

Хіба це не маразм?
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08.09.2021 01:01 Відповісти
Не хвилюйтесь за Ізраїль, для них життя кожної людини - це велика цінність, вони знають що роблять.

А мені байдуже, маразм це чи нє, мені головне, щоб вдруге не захворів мій чоловік та я. А усі інщі нехай самі вирішують, що їм робити і де носити маску, у кишені чи на носі.

Як там у Німеччині з вакцинами та шо вам прогнозують на майбутнє ?
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08.09.2021 01:26 Відповісти
Я вижу ты себя считаешь очень умной и просвещённой.Пора спуститься с небес на землю:
https://www.globalresearch.ca/sucharit-bhakdi-covid-19-vaccination-greatest-threat-humanity-ever-faced/5753894
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08.09.2021 19:16 Відповісти
Пандемія COVID-19 вийшла на плато без зростання і зниження кількості хворих, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2666
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08.09.2021 19:34 Відповісти
Очень интеллектуальный ответ.И тебя читает 28 человек?Я им сочувствую.
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08.09.2021 19:39 Відповісти
Зебіл! Шо нада?
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08.09.2021 19:43 Відповісти
После того,как ты обозвала меня зебилом,не зная моих политических предпочтений(тем самым показав свой низкий уровень критического мышления),уже ничего. Пандемія COVID-19 вийшла на плато без зростання і зниження кількості хворих, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 815
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08.09.2021 19:50 Відповісти
Тебе читають 5 зебілів! То хто ж ти тоді, як не зебіл?
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08.09.2021 20:01 Відповісти
Пусть читают,мне не жалко.А Зеленскому место в тюрьме.
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08.09.2021 20:06 Відповісти
Я з вами, довбоЗЕбами, взагалі не спілкуюсь. Пішов на Пандемія COVID-19 вийшла на плато без зростання і зниження кількості хворих, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4595
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08.09.2021 20:11 Відповісти
"щоб вдруге не захворів мій чоловік та я"

Вакцина ніяк з цим не допоможе.
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08.09.2021 20:29 Відповісти
Ну то не вакцинуйся. Хто тебе примушує?
Скажи ще, що ковіду не існує і розмову закінчуємо.
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08.09.2021 20:32 Відповісти
Мене ніхто. А тебе хто примушує?
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08.09.2021 21:20 Відповісти
Мене теж ніхто не примушує.
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08.09.2021 21:57 Відповісти
Тоді навіщо зробила безглузде щеплення субстанцією, яка до 2023 року буде ще клінічно досліджуватися, зокрема на безпечність? Здається, тебе взяли у заручники.
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08.09.2021 22:04 Відповісти
Я не робила щеплення ніякою субстанцією. В заручники мене теж ніхто не брав.

Які ще у тебе фантазії що до мене?
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08.09.2021 22:26 Відповісти
Мария Ван Керхове также подчеркнула, что в мире ежедневно фиксируют около 4,5 миллиона новых случаев заражения COVID-19 и почти 72-78 тысяч летальных случаев.Источник: https://censor.net/ru/n3286923

Цензор, исправьте очепятку, должно быть "еженедельно".
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08.09.2021 07:15 Відповісти
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