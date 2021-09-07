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Підліток із Маріуполя піде під суд за те, що спалив прапор України

Новини Цензор.НЕТ Події

Підліток із Маріуполя піде під суд за те, що спалив прапор України

17-річному хлопцю загрожує від штрафу в 850 грн до позбавлення волі на 3 роки.

Про це інформує прокуратура Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"7 серпня 2021 року 17-річний хлопець у кущах неподалік від загальноосвітньої школи знайшов Державний Прапор України і підпалив його. Зазначені протиправні дії правопорушник зняв на камеру мобільного телефону і виклав фото в одну із соціальних мереж", - сказано в повідомленні.

Проти нього відкрили справу за статтею про публічну наругу над державними символами. Справу направили до суду.

Покарання за цією статтею варіюється від штрафу в розмірі до 850 грн або арешту на строк до шести місяців до позбавлення волі на строк до трьох років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє підлітків підпалили в Києві прапор України. ВIДЕО

Кримінальна відповідальність загрожує особам, яким на момент скоєння злочину виповнилося 16 років.
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Топ коментарі
+39
Занадто малий штраф за паплюження національних символів.
Хлоп не поважає країну в якій живе
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07.09.2021 21:37
+32
ЭТО ЕГО ПАПА НАШЛО ЕГО В КУСТАХ. ВОЗЛЕ ПОМОЙКИ. 17 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД. ТАМ ЕГО МАМА ОПОРОСИЛАСЬ ЭТИМ ВЫКИДИШЕМ.
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07.09.2021 21:49
+24
МАЛО ТОГО, ЧТО ОНО ВАТНО-ПАРАШНОЕ, ТАК ОНО ЕЩЁ И ДУРНОЕ, ОТ РОЖДЕНИЯ. НАДО ЖЕ, ТВОРИТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СНИМАТЬ ЕГО НА ТЕЛЕФОН ДА ЕЩЁ И ВЫЛОЖИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СВОЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ВСЕОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ.
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07.09.2021 21:47
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Занадто малий штраф за паплюження національних символів.
Хлоп не поважає країну в якій живе
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07.09.2021 21:37 Відповісти
хіба, назвавши його переростком, можна разділити країну?
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08.09.2021 09:36 Відповісти
Нашел в кустах,интересная формулировка.
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07.09.2021 21:38 Відповісти
Это отмазка, типа "я заранее не готовился к надругательству, случайно получилось как-то, да и видосик в соцсети сам попал"
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07.09.2021 21:42 Відповісти
ЭТО ЕГО ПАПА НАШЛО ЕГО В КУСТАХ. ВОЗЛЕ ПОМОЙКИ. 17 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД. ТАМ ЕГО МАМА ОПОРОСИЛАСЬ ЭТИМ ВЫКИДИШЕМ.
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07.09.2021 21:49 Відповісти
Отлично сказано!
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08.09.2021 07:37 Відповісти
17 лет это не подросток, тем более из Мариуполя.
Год минимум и никаких штрафов
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07.09.2021 21:40 Відповісти
Ну да, 17 лет это уже на «малолетке» побывал, из ПТУ выпустился, получил «путевку в жизнь»…Азовсталь или Ильича за ним уже плачет
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07.09.2021 22:30 Відповісти
ну если ему пакет градов нравится больше флага... то он зебил
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07.09.2021 21:41 Відповісти
Теперь у него есть дипломированный адвокат, кандидат наук Кива.
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07.09.2021 21:47 Відповісти
МАЛО ТОГО, ЧТО ОНО ВАТНО-ПАРАШНОЕ, ТАК ОНО ЕЩЁ И ДУРНОЕ, ОТ РОЖДЕНИЯ. НАДО ЖЕ, ТВОРИТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СНИМАТЬ ЕГО НА ТЕЛЕФОН ДА ЕЩЁ И ВЫЛОЖИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СВОЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ВСЕОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ.
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07.09.2021 21:47 Відповісти
НУ ДА, ЛЁЧИТЬ НАДО, А НЁ ШТРАФОВАТЬ!
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07.09.2021 21:50 Відповісти
но сначала руки выдернуть
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08.09.2021 00:42 Відповісти
Теперешняя молодежь вся такая тупая .
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07.09.2021 22:00 Відповісти
Mike Redford.если ты про свою ********, то таки да, там молодежь-тупая
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08.09.2021 00:43 Відповісти
Майк,згоден на 100%.Воно дурне "хайпонуло",а тепер буде вибачатися,як і доця судьї,як ще багато инших в Україні.А Україна все пробачає...
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08.09.2021 07:03 Відповісти
Бо знає вафльониш, що достатньо принести публічні вибачення і нічого йому за це не буде. У нас же найгуманніший суд і всепрощаючий наріт. Прециденти уже ж були від губожопих покацаплених дуреп, то й наразі теж прокатить, ще й плюс слава "крутого" блогера.
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08.09.2021 00:29 Відповісти
Це його "аусвайс" на переїзд до **********.
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08.09.2021 02:29 Відповісти
от якщоб 20 років дали... ніхто б більше нічого б не палив... а штраф за цю падлюку москалі виплатять..
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07.09.2021 21:50 Відповісти
Дати максимально можливий термін аби іншим була наука, бо зовсім знахабніли від повної безкарності.
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07.09.2021 21:50 Відповісти
В Туреччині сто мільйонів прапорів висить і вроді ніхто не палить(бо штрафом не обійдуться)
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07.09.2021 21:51 Відповісти
"Так он весь день в дерьмо и нирял..." !!!)))
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07.09.2021 22:02 Відповісти
Підліток із Маріуполя піде під суд за те, що спалив прапор України - Цензор.НЕТ 5422 Пидаросток..
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07.09.2021 21:53 Відповісти
особый статус этой особи
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07.09.2021 21:56 Відповісти
Раздеть его до трусов и распять к чертовой матери .
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07.09.2021 21:59 Відповісти
Підліток із Маріуполя піде під суд за те, що спалив прапор України - Цензор.НЕТ 369
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08.09.2021 00:49 Відповісти
Отправить в фонд для обмена - в тюрьму.
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07.09.2021 22:00 Відповісти
снял на камеру мобильного телефона и выложил фото в одну из социальных сетей - его не судить, а лечить надо. Явно с головой не в порядке - мало, что совершил преступление (думал наверное, что подвиг), да еще и сам выставил доказательства. Идиот полный.
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07.09.2021 22:14 Відповісти
Заплатили ублюдку недоделанному , как и другому , облившему зеленкой Порошенко за 800$
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08.09.2021 00:17 Відповісти
Отпороть и выложить в соцсеть! А иначе будет жертвой хунты....
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07.09.2021 22:19 Відповісти
А что делал Государственный Флаг Украины « в кустах неподалеку от общеобразовательной школы»? Хотя, это же Мариуполь…
Ничего ему не будет….«а судьи кто?»
Там все такие, тихо ненавидят Украину.
Кивын электорат.
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07.09.2021 22:20 Відповісти
Не, не все. Хотя паскуд хватает. Ношо Вы таки хотите...пролетариат!
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08.09.2021 07:40 Відповісти
Може він не знав, що це державний прапор, бо думав, що України вже нема. Тут таких дуройобів багато. Найкраще застосування таких організмів - це розмінування територій методом улюбленого ними маршала Жукова.
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07.09.2021 22:24 Відповісти
На кол его ...делов то.
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07.09.2021 22:26 Відповісти
Підліток із Маріуполя піде під суд за те, що спалив прапор України - Цензор.НЕТ 7104
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08.09.2021 00:50 Відповісти
це частка від 73% зебілів.
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07.09.2021 22:27 Відповісти
Воно ще не голосувало.
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07.09.2021 22:48 Відповісти
Зміна підросла !!))
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07.09.2021 22:51 Відповісти
не, берите глубжее - то будущий опэзежопець, а если проще - рыг малолетний
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08.09.2021 09:28 Відповісти
Этот презерватив-Никто. Ошиваясь на ресурсах моего Мариуполя, я ни разу не встретил человека, который бы его знал лично. Ни единого! Не встретил. А ещё я вам так скажу: ну, придурок. Бывает. Всё очень плохо... всё настолько плохо, что я вижу, как красивые женщины, выходя из подъезда, с мусорным пакетом, не идут к мусорке, до которой 30-35 метров. Они просто бросают эти пакеты где угодно, просто, в процессе движения. А я вижу всё это, как раз котов своих кормлю дворовых... И- тихонечко хренею... Так там- взрослые и реотно внешне- красивые женщины... А тут- урод сраный.
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07.09.2021 22:36 Відповісти
Що поробиш ,це донбасити ,окремий етнос,годувальники всіх і вся !!!)))
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07.09.2021 22:50 Відповісти
Читал книгу немецкого писателя жаль, не не запомнил его фамилию, о том, как Гитлер приучал немцев к порядку. Когда шла война, пойманного на гарячем вора полицай расстреливал на месте , за порчу уличных скамеек или мусорных урн нарушитель попадал в концлагерь , за появление в пьяном виде на улице нарушителя ожидали принудительные работы. Надругательство над государственными символами расценивалось как го сударственная измена и часто каралась смертным приговором суда. Российский рейхсфюрер Путин однажды назвал Гитлера выдающимся менеджером , с чем и я согласен. Вот такого менеджера и в Украине не мешало бы хоть на год -два, чтобы всякая мразь научилась мусор бросать в мусорный ящик, не превращать свой подьезд в туалет, чтобы чтила государственную атрибутику и запомнила, что за нарушение законна следует немедленная ответственность. К сожалению , у нас не фюрер, а клоун правит и его свита юродивых.
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07.09.2021 23:13 Відповісти
Да-да... я подписываюсь, под вашим комментарием. С удовольствием. Но... без всяких перспектив, к сожалению.
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07.09.2021 23:39 Відповісти
У каждой палки есть два конца. Вы хотите, чтоб вас на улице расстрелял полицай, а вы потом с облачка доказывали, что не виноваты?
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08.09.2021 00:01 Відповісти
Який штраф??? Максимальне покарання для того уйобка буде справедливим.
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07.09.2021 22:41 Відповісти
В тюрягу.
Штраф не дійде.
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07.09.2021 23:36 Відповісти
Пока не примут закон о колоборантах эта муйня будет длится долго.Нужно действовать жестко,лишить гражданства и выслать за поребрик.
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08.09.2021 00:05 Відповісти
Пусть попробует , что ему будет за такие действия с флагом Московской федерации
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08.09.2021 01:05 Відповісти
Кацапеня дурне...
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08.09.2021 02:32 Відповісти
этому угребку не надо выносить судебный приговор... его просто надо лишить детородного органа, чтобы аналогичных себе дебилов не воспроизводил в свет... а дальше он сам себя оформит на тот свет, так как станет никому ничем не нужен...
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08.09.2021 05:24 Відповісти
штраф неймовірно малий - це лише два робочих дні різнороба, а то і один. За таке мінімум треба місяць суспільних робіт давати.
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08.09.2021 07:21 Відповісти
 
 