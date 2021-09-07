Підліток із Маріуполя піде під суд за те, що спалив прапор України

17-річному хлопцю загрожує від штрафу в 850 грн до позбавлення волі на 3 роки.

Про це інформує прокуратура Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"7 серпня 2021 року 17-річний хлопець у кущах неподалік від загальноосвітньої школи знайшов Державний Прапор України і підпалив його. Зазначені протиправні дії правопорушник зняв на камеру мобільного телефону і виклав фото в одну із соціальних мереж", - сказано в повідомленні.

Проти нього відкрили справу за статтею про публічну наругу над державними символами. Справу направили до суду.

Покарання за цією статтею варіюється від штрафу в розмірі до 850 грн або арешту на строк до шести місяців до позбавлення волі на строк до трьох років.

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Кримінальна відповідальність загрожує особам, яким на момент скоєння злочину виповнилося 16 років.