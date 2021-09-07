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Оформити ліцензію на бізнес і дарчу на нерухомість можна буде на сайті "Платформа Центрів Дія", - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Оформити ліцензію на бізнес і дарчу на нерухомість можна буде на сайті

У Міністерстві цифрової трансформації створили портал "Платформа Центрів Дія". Новий портал акумулює всю інформацію про Центри надання адміністративних послуг (ЦНАУ). Із наступного року через нього можна буде записатися на прийом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дом.

Тільки за перше півріччя 2021 року українці понад 10 млн разів скористалися сервісами центрів надання адмінпослуг. В уряді вирішили зробити їх максимально зручними і перевести роботу центрів у цифру.

"На "Платформі Центрів Дія" з'явиться можливість для кожного з вас знайти найближчий центр надання адміністративних послуг, подивитися, які послуги надають саме в цьому центрі, знайти інформацію про доступність громадського транспорту і, звичайно, отримати інформацію про безбар'єрність центру, який ви хочете відвідувати для того, щоб отримати необхідну послугу", - сказала заступник міністра цифрової трансформації України Людмила Рабчинська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У 2022 році українці зможуть записуватися в ЦНАП онлайн, - Мінцифри

Також на сайті є можливість зв'язатися з контакт-центром, залишити відгук про якість обслуговування і відправити резюме для роботи в центрі. Для співробітників є розділ із навчальними матеріалами та зворотним зв'язком з експертами міністерства.

"Ми працювали з Центрами надання адміністративних послуг, щоб зробити їх більш інклюзивними, більш привітними, більш дружніми. Щоб поліпшити процеси всередині, поліпшити доступ до інформації для громадян. Ми бачили обидві сторони. Ми бачили, що громадянам потрібна інформація про центри, а ось адміністраторам, керівникам установ потрібна інформація про те, як надавати послуги, потрібні лайфхаки, потрібні приклади", - розповіла заступник директора проєкту "Супровід урядових реформ в Україні" Дарина Седіги-Волченко.

Ті, хто не освоїв інтернет, уже зараз можуть записуватися на прийом у ЦНАП по телефону, а з 2022 року таку функція з'явиться і на сайті "Платформа Центрів Дія". Також розробники планують пов'язати її з додатком "Дія", щоб синхронізувати всі документи українців.

Також читайте: У МВС пояснили, що робити, якщо в застосунку "Дія" не відображається водійське посвідчення
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Топ коментарі
+9
Та пшлі ви нах, афєрісти зєльониє зі своєю дією! Завтра виявиться, що зі мною в моїй хаті пів кривого рогу мешкає!)
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07.09.2021 22:10
+6
Как развернутся аферисты Оформить лицензию на бизнес и дарственную на недвижимость можно будет на сайте "Платформа Центрів Дія", - Минцифры - Цензор.НЕТ 9787
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07.09.2021 21:55
+6
Да, может оказацца, что ваша мама подарила свою недвижимость юзику из квартала. Ему просто пространства не хватает...)))
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07.09.2021 22:27
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Как развернутся аферисты Оформить лицензию на бизнес и дарственную на недвижимость можно будет на сайте "Платформа Центрів Дія", - Минцифры - Цензор.НЕТ 9787
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07.09.2021 21:55 Відповісти
ИДИТЕ ВЫ НА... СО СВОЕЙ ДИ...
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07.09.2021 21:57 Відповісти
Придурки какое онлайн дарственная это нотариальное удостоверение действа по правилам договора купли продажи..мда Малюска и его Минюст превратились в еврейский бордель...
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08.09.2021 07:00 Відповісти
поставил дию на фон, тату зелох на лоб...
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07.09.2021 21:58 Відповісти
контора Ди пилит бабки не скрываясь, не то что Большое крадивництво, но тоже ничего...
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07.09.2021 21:59 Відповісти
казлы дийовые
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07.09.2021 22:01 Відповісти
ещё предстоит расследовать кто пилить дийово так бабло...
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07.09.2021 22:02 Відповісти
корупція корупція корупція
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07.09.2021 22:01 Відповісти
Ці дві новини, так доповнюють одна одну. СоУпаденіє?

- Зарегистрированы первые коллекторские компании, - НБУ. СПИСОК
- Оформить лицензию на бизнес и дарственную на недвижимость можно будет на сайте "Платформа Центрів Дія", - Минцифры
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07.09.2021 22:03 Відповісти
Я пришел в модный центр предоставления послуг за бумажной (мля) справкой о прописке, и меня послали или говорят в центр миграции или как его там... ПОШЛИ ВЫ НА СО СВОЕЙ ДИ...
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07.09.2021 22:04 Відповісти
министерство цифровой профанациии... не стыдно бабки с бюджета пилить?
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07.09.2021 22:07 Відповісти
Та пшлі ви нах, афєрісти зєльониє зі своєю дією! Завтра виявиться, що зі мною в моїй хаті пів кривого рогу мешкає!)
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07.09.2021 22:10 Відповісти
Хорошо бы только из Кривого Рога, а может и часть лугандонии и сидельцы всякие...
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07.09.2021 22:15 Відповісти
А вот это- не просто пугает. Как мне кажется- тут Огромные Перспективы, для нае.ать. Жаль, нельзя материться тут... Потому, попробую мягенько: я, эту цифровую штуку, которая мужской половой орган- имел в район отверстия, которое находится ниже носа голов зеленых. Не знаю как дорого мне этот половой орган обойдется. Тут уместно: женщина, которая дает бесплатно.
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07.09.2021 22:23 Відповісти
та не! там же ленка будет в придачу!
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07.09.2021 23:47 Відповісти
Это просто поразительно! У меня лично, как раз назрел этот вопрос: дарственная моей мамы, мне, на недвижимость. Именно сегодня назрел!!! Ну, Цензор, вы меня что, прослушиваете? Оформити ліцензію на бізнес і дарчу на нерухомість можна буде на сайті "Платформа Центрів Дія", - Мінцифри - Цензор.НЕТ 3851 . Понятно- шучу, но- совпало... Бывает же.
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07.09.2021 22:16 Відповісти
Да, может оказацца, что ваша мама подарила свою недвижимость юзику из квартала. Ему просто пространства не хватает...)))
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07.09.2021 22:27 Відповісти
Легко! В этом- всё и дело! Вы правы, на все 300%.
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07.09.2021 22:38 Відповісти
Что только не придумают зеленые уроды чтобы заманить людей на их .бучую дию!
А потом скажут: ну вот, куча людей в этой дие и давайте будем голосовать онлайн!
Казлы квартальные, чтоб вы сдохли в страшных муках!
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07.09.2021 22:28 Відповісти
Ну если презик- дебил, то кто у него в друзяках?! Такие же. Аферисты со своими диями и жонами-сепаршами. Хотя, д'ерьмак, похоже, не по жонам...)))
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07.09.2021 22:36 Відповісти


свічка

А пам'ятаєте ,як ми з свнсбак сміялися? Урочисте перерізання стрічки на відкритті металевої автобусної зупинки в с. Ушні на Чернігівщині , депутатом облради від «Слуг народу» Олександром Левицьким.

Оформити ліцензію на бізнес і дарчу на нерухомість можна буде на сайті "Платформа Центрів Дія", - Мінцифри - Цензор.НЕТ 9395
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07.09.2021 22:58 Відповісти
Это типа утюг на пузо, и по интернету будем недвижимость дарить?.
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07.09.2021 23:28 Відповісти
"лицензию на бизнес" - єто есть такой документ?
дайте два
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08.09.2021 08:52 Відповісти
Я до последнего думала что останусь у нас в стране, а потом поняла что тут становится все хуже. Цены растут, а доход нет. Сейчас думаю инвестировать в недвижимость в Турции https://stayproperty.com/ru/ , тут нашла очень заманчивые предложения. Посмотрим что из этого получится
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20.11.2021 09:27 Відповісти
 
 