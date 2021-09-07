Понад 17 тисяч гірників уже виїхали з окупованих територій Донбасу до РФ, - правозахисники

Шахтарі масово виїжджають з окупованих районів Донецької та Луганської областей на роботу в Російську Федерацію.

За даними "Східної правозахисної групи", інформує Цензор.НЕТ, це пов'язано з кількома причинами:

- Заробітну плату гірники в ОРДЛО отримують із затримками, як це і було раніше, незважаючи на зміну компанії ВТС;

- Зарплата вкрай низька, і в ОРДЛО на неї прожити неможливо. Середня зарплата гірників становить 250-300 у.о.;

- Відсутність законодавства і неможливість через суд стягнути борг по заробітній платі;

- Жахливі умови охорони праці на шахтах ОРДЛО.

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"НЗФ "ЛНР" і "ДНР" не дбають про безпеку робіт у шахтах, тому грошові кошти не вкладаються в розвиток охорони праці на шахтах ОРДЛО. З огляду на всі ці проблеми, гірники з ОРДЛО масово виїжджають на роботу до РФ. За нашими підрахунками, на роботу до РФ уже виїхало 17,3 тисячі шахтарів з ОРДЛО. Перед виїздом до РФ шахтарі оформляють паспорт РФ, щоб не мати проблем із міграційною службою", - йдеться в повідомленні.