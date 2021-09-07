Понад 17 тисяч гірників уже виїхали з окупованих територій Донбасу до РФ, - правозахисники
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Шахтарі масово виїжджають з окупованих районів Донецької та Луганської областей на роботу в Російську Федерацію.
За даними "Східної правозахисної групи", інформує Цензор.НЕТ, це пов'язано з кількома причинами:
- Заробітну плату гірники в ОРДЛО отримують із затримками, як це і було раніше, незважаючи на зміну компанії ВТС;
- Зарплата вкрай низька, і в ОРДЛО на неї прожити неможливо. Середня зарплата гірників становить 250-300 у.о.;
- Відсутність законодавства і неможливість через суд стягнути борг по заробітній платі;
- Жахливі умови охорони праці на шахтах ОРДЛО.
"НЗФ "ЛНР" і "ДНР" не дбають про безпеку робіт у шахтах, тому грошові кошти не вкладаються в розвиток охорони праці на шахтах ОРДЛО. З огляду на всі ці проблеми, гірники з ОРДЛО масово виїжджають на роботу до РФ. За нашими підрахунками, на роботу до РФ уже виїхало 17,3 тисячі шахтарів з ОРДЛО. Перед виїздом до РФ шахтарі оформляють паспорт РФ, щоб не мати проблем із міграційною службою", - йдеться в повідомленні.
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знайшлися на дамбасі
Но и те уже лыжи вострят...
нам нужны безлюдные территории Донбасса, а не лугондоны
Погано ж було, при клятих бандерівцях - не відпускали до Якутії...
На морду краще😜.
Собрали манатки и с концами! Со всеми выродками и тещами!!!
взяли лопаты и поехали
копать арматы
почему бы нашим шахтменам- туды не махнуть ?
Ми лєтім три часа
А внізу всьо тайга і тайга
Ми лєтім три часа
А внізу всьо тайга і тайга
17 000 горняков? шахтеров - кротов обосцАнных (говнюков), а не горняков! Терпилы, валите хоть в Уганду со Сьерра Леоне...вам там будут рады! 17 000 это же полный ... , как же нас имели и пытаются иметь эти кроты с их бюджетной составляющей!