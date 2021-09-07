Головні новини 7 вересня: відкриття сесії Ради, "слуги" не можуть знайти бажаючих стати міністрами

Парламент почав шосту сесію, влада півтора місяця не може знайти бажаючих стати міністрами, Україні загрожує найнижча народжуваність за 30 років, - головні новини 7 вересня.

Відкриття сесії Ради

Депутати "на екваторі": половина терміну роботи поточного скликання парламенту вже позаду. Сьогодні відкрилася шоста сесія Ради: під час неї планують розглянути пенсійну і земельну реформи, а також законопроєкти, необхідні для отримання траншу МВФ.

Відразу ж запланували і позачергове засідання: на ньому депутати мають намір звернутися до США з проханням надати Україні статус основного союзника поза НАТО. Правда, посол України в Штатах Маркарова - проти: вона каже, що цей статус дають тільки тим, хто не вступить до НАТО, а раз так, то Україні він не потрібен.

Який вигляд мав перший день шостої сесії ВР - можна подивитися тут.

Свіжі рейтинги

Від групи "Рейтинг": за Зеленського готові проголосувати 31,1% українців, за Порошенка - 13,3%, за Бойка - 10,9%, за Тимошенко - 9,2%.

Рейтинг партій такий: "Слуга народу" - 25,8%, "ЄС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батьківщина" - 10,6%. Решта партій не долають прохідного бар'єру.

"Слуги народу" не можуть знайти бажаючих стати міністрами

"Більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються йти в міністерства і продовжують займатися бізнесом. Кажуть: у мене все добре, у мене хороша репутація, мене у Фейсбуці люди лайкають, що не матюкаюся і т.д. Як тільки стаю чиновником - на ранок я вже конкретно, так скажемо, погана людина. Тому багато людей не хочуть", - розповів Арахамія.

НАБУ перевірить використання грошей під час "Великого будівництва"

"Це великий проєкт, пов'язаний з освоєнням великих бюджетних коштів, і в будь-якому випадку всі органи правоохоронні, в тому числі Антикорупційне бюро, будуть змушені провести відповідну роботу, дати оцінку всьому і відповіді на питання, чи є там щось протиправне, чи ні", - заявив директор НАБУ Артем Ситник.

Розслідування загибелі мера Кривого Рогу

Правоохоронці сьогодні відзвітували про хід розслідування: основні версії зараз - самогубство і доведення до самогубства. У крові Павлова не знайшли наркотиків та алкоголю, в будинку нікого не було, постріл, від якого загинув мер Кривого Рогу, був зроблений із близької відстані.

Сьогодні поліцейські провели в Кривому Розі по цій справі 16 обшуків, у тому числі вдома в обох Вілкулів, старшого і молодшого.

Найнижча народжуваність за 30 років

Може бути в Україні за підсумками 2021 року. Найгірша народжуваність за 30 років була зафіксована в 2020 році, але за перше півріччя 2021-го народилося ще менше малюків, ніж у першій половині 2020-го. Приріст населення востаннє спостерігався в 1990 році.

Кива склав іспит на адвоката

Іспит він склав ще в січні в Закарпатській області, але відомо про це стало тільки зараз. Тепер цей статус нардепа ОПЗЖ має схвалити Рада адвокатів.