Влада Грузії пробачила громадянам штрафи на $25 млн за порушення карантину

Від відповідальності звільнили понад 245 тис. громадян і 344 юридичні особи.

Таке рішення прийняв парламент Грузії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини-Грузія".

Ідеться про несплачені штрафи за порушення правил ізоляції, карантину і носіння масок на суму приблизно в 76 мільйонів ларі (близько 25 мільйона доларів).

З ініціативою провести амністію для ковід-порушень виступив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

У Грузії в період пандемії були встановлені штрафи за порушення чинних обмежень.

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Зараз у країні діє обов'язковий масковий режим. За порушення правил носіння масок штрафують у розмірі 20 ларі (близько 6 доларів), а за повторну появу в громадських місцях без маски - на 40 ларі.

У Грузії також обмежена робота об'єктів харчування. Ресторани та кафе-бари приймають клієнтів до 23 години. У країні заборонено проведення весіль, урочистостей, поминок, фестивалів та інших масових заходів. Також до 13 вересня не працює громадський транспорт у п'яти великих містах країни - Тбілісі, Руставі, Зугдіді, Кутаїсі та Батумі.

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