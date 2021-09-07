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Влада Грузії пробачила громадянам штрафи на $25 млн за порушення карантину

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Влада Грузії пробачила громадянам штрафи на $25 млн за порушення карантину

Від відповідальності звільнили понад 245 тис. громадян і 344 юридичні особи.

Таке рішення прийняв парламент Грузії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини-Грузія".

Ідеться про несплачені штрафи за порушення правил ізоляції, карантину і носіння масок на суму приблизно в 76 мільйонів ларі (близько 25 мільйона доларів).

З ініціативою провести амністію для ковід-порушень виступив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

У Грузії в період пандемії були встановлені штрафи за порушення чинних обмежень.

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Зараз у країні діє обов'язковий масковий режим. За порушення правил носіння масок штрафують у розмірі 20 ларі (близько 6 доларів), а за повторну появу в громадських місцях без маски - на 40 ларі.

У Грузії також обмежена робота об'єктів харчування. Ресторани та кафе-бари приймають клієнтів до 23 години. У країні заборонено проведення весіль, урочистостей, поминок, фестивалів та інших масових заходів. Також до 13 вересня не працює громадський транспорт у п'яти великих містах країни - Тбілісі, Руставі, Зугдіді, Кутаїсі та Батумі.

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Все страны стараются помочь своим гражданам на фоне эпидемии. Кто как может. Только у нас на фоне эпидемии поднимают налоги и тарифы. Впрочим это правильно. Может так дойдет, что нужно думать при голосовании !!! Дави их Вова ! (с)
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07.09.2021 23:42 Відповісти
кричит чувак, который кричит - I can not breathe! Кого ты там давить собрался, чепушило?!
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07.09.2021 23:50 Відповісти
Открылась новая сессия Верховной Рады. Звездой нынешнего сезона будет законопроект №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" по которому планируется резкое повышение налогообложения бизнеса и населения совокупного размена около 50 млрд. гривен в год. Кто то же должен вернуть в бюджет деньги подаренное олигархам добрыми "слугами народа" и лично Зеленским ? (с)
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07.09.2021 23:44 Відповісти
Влада Грузії пробачила громадянам штрафи на $25 млн за порушення карантину - Цензор.НЕТ 8757 но не признали себя идиотами!
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07.09.2021 23:48 Відповісти
Тобто пробачили те чого і не було. З пустого в порожнє.
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08.09.2021 00:01 Відповісти
А чого ? Як же затята "боротьба" і "турбота" ?
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08.09.2021 00:24 Відповісти
Не можна віддавати наказ якщо ви не готові за будь яку ціну домогтися його виконання. Не виконаний наказ перетворює начальника в посміховисько і обєкт для жартів та глузування. Щось в Грузії пішло не так...
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08.09.2021 01:31 Відповісти
Теперь только дебил будет штрафы платить
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08.09.2021 09:35 Відповісти
 
 