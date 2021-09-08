УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4779 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
2 583 20
відпочинок (210) туризм (781) Туреччина (2252)

Анталію цього року відвідали понад 1 млн українців - більше, ніж до пандемії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Анталію цього року відвідали понад 1 млн українців - більше, ніж до пандемії

Україна стала єдиною країною, з якої в Анталію в 2021 році приїхало більше туристів, ніж до пандемії коронавірусу.

Про це пише турецька преса, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Україна стала єдиною країною, яка перевищила показники періоду до пандемії, і стала другим за величиною ринком збуту в Анталії", - зазначає видання Turizm Gazetesi.

Усього з 10 січня по 30 серпня Анталія прийняла 4 978 036 туристів, які прибули на 28 071 літаку. Рекордним для Анталії став допандемічний 2019 рік, коли її відвідали 19 млн туристів, у тому числі 596 тис. українців.

Читайте: С 6 сентября в Турции вступают в силу новые правила карантина: для посещения публичных мест надо будет сдавать ПЦР-тест

Порівняно з 2020 роком кількість туристів з України зросла на 220% і сягнула понад 859 тис. осіб.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Знаєте, я готовий відпочивати в Україні, якщо буде такий ж рівень сервісу і за такою ж ціною (я не прошу дешевше!), як в Анталії чи Мармарисі! Ну немає у нас в Затоці чи Коблєво ол-інклузів 5 зірок із власним пляжем!
показати весь коментар
08.09.2021 00:12
+9
Потому что там стало меньше свинособак.
показати весь коментар
07.09.2021 23:53
+5
а вообще сравнить например море в Затоке и море в Олюденизе, та тут даже нельзя сравнивать несравнимое)))
показати весь коментар
08.09.2021 01:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потому что там стало меньше свинособак.
показати весь коментар
07.09.2021 23:53 Відповісти
Такі да. Був у санремо в кінці серпня - кількість лаптєногих там зашкалює...
показати весь коментар
08.09.2021 02:20 Відповісти
Епоха бідності закінчилась?
показати весь коментар
07.09.2021 23:57 Відповісти
якраз тому що пандемія. Грошей мало, треба економити. Бо в тій же самій Одесі ціни не менші при гіршому сервісі та засиллі кацапської говірки.
показати весь коментар
08.09.2021 07:24 Відповісти
отвезли тупо эрдогану пол-лярда бабла)
показати весь коментар
07.09.2021 23:59 Відповісти
почему "тупо"?
показати весь коментар
08.09.2021 00:01 Відповісти
потому что нужно инвестировать в свою экономику
показати весь коментар
08.09.2021 00:06 Відповісти
Знаєте, я готовий відпочивати в Україні, якщо буде такий ж рівень сервісу і за такою ж ціною (я не прошу дешевше!), як в Анталії чи Мармарисі! Ну немає у нас в Затоці чи Коблєво ол-інклузів 5 зірок із власним пляжем!
показати весь коментар
08.09.2021 00:12 Відповісти
Поддержу, хотя сам в Анталию и не летал, летал в Даламан, более Западная Турция как то больше и интересна))
показати весь коментар
08.09.2021 01:07 Відповісти
а вообще сравнить например море в Затоке и море в Олюденизе, та тут даже нельзя сравнивать несравнимое)))
показати весь коментар
08.09.2021 01:09 Відповісти
єто даже не хер с пальцем))))
показати весь коментар
08.09.2021 21:33 Відповісти
ну что ж...видимо в мире миллиарды "тупых" которые путешествуют в иные страны, а не инвестируют в свою экономику)))
показати весь коментар
08.09.2021 21:35 Відповісти
каков %% из стран с отрицательным сальдо внешней торговли?
показати весь коментар
09.09.2021 14:40 Відповісти
А зачем
показати весь коментар
08.09.2021 00:58 Відповісти
І не говоріть . Зубожіння чорне . Знайомі їздили в Албанію , кажуть там всі пляжі і ресторани забиті зубожілими з України .
показати весь коментар
08.09.2021 07:33 Відповісти
И зачем так подло врать?! Это, что каждый 32, 36, или 42-й
Мозги хоть включите....
показати весь коментар
08.09.2021 08:31 Відповісти
Так це турки рахували, пишить Ердогану.
показати весь коментар
08.09.2021 08:37 Відповісти
Кроме Турции украинцы отдыхали в Египте, Болгарии, Черногории, Хорватии, Албании, Доминикане, Мальдивы ...
Получается, каждый 2-й украинец отдыхал в этом году за границей!
Анталію цього року відвідали понад 1 млн українців - більше, ніж до пандемії - Цензор.НЕТ 5450
показати весь коментар
08.09.2021 09:34 Відповісти
 
 