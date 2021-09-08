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Анталію цього року відвідали понад 1 млн українців - більше, ніж до пандемії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Україна стала єдиною країною, з якої в Анталію в 2021 році приїхало більше туристів, ніж до пандемії коронавірусу.
Про це пише турецька преса, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Україна стала єдиною країною, яка перевищила показники періоду до пандемії, і стала другим за величиною ринком збуту в Анталії", - зазначає видання Turizm Gazetesi.
Усього з 10 січня по 30 серпня Анталія прийняла 4 978 036 туристів, які прибули на 28 071 літаку. Рекордним для Анталії став допандемічний 2019 рік, коли її відвідали 19 млн туристів, у тому числі 596 тис. українців.
Порівняно з 2020 роком кількість туристів з України зросла на 220% і сягнула понад 859 тис. осіб.
Топ коментарі
+12 Африкан_Свиридович
показати весь коментар08.09.2021 00:12
+9 Артур Пирожков 0437828b
показати весь коментар07.09.2021 23:53
+5 Сергей Сердюк 1bca1db0
показати весь коментар08.09.2021 01:09
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Мозги хоть включите....
Получается, каждый 2-й украинец отдыхал в этом году за границей!