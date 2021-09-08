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Україна в ООН закликала світ реагувати на затримання Джеляла в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Україна в ООН закликала світ реагувати на затримання Джеляла в окупованому Криму

Українська делегація в ООН закликає міжнародну спільноту реагувати на затримання в окупованому Криму п'яти кримських татар, зокрема першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Про це з трибуни Генасамблеї ООН на Форумі високого рівня з питань культури миру заявив заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Тиск на релігійні громади залишається повсякденністю" для жителів тимчасово окупованих територій, ідеться в заві української делегації, зачитаної Вітренком. Інструментарій окупаційної влади включає часті поліцейські рейди, знесення культових споруд, необґрунтовані вимоги реєстрації, які впливають на правовий статус і права власності, погрози та переслідування щодо вірних Православної церкви України, мусульманських організацій, Свідків Єгови, зазначив дипломат.

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"Десятки мирних мусульман були засуджені за сфабрикованими звинуваченнями в, нібито, належності до ісламістських організацій, - ідеться в заяві. – Останній жахливий випадок - політично вмотивоване переслідування та незаконне затримання в Криму російською окупаційною владою п’яти кримських татар, у тому числі першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова. Ми закликаємо міжнародну спільноту до дій!"

За словами Вітренка, репресивні практики з боку Російської Федерації, зокрема в релігійній та культурній сферах, "продовжують залишатися сумною реальністю" на тимчасово окупованих територіях України. Складні обставини пандемії COVID-19 тільки посилили наявні тривожні тенденції, додав він.

Читайте: Кулеба про переслідування кримських татар: З цього починалися геноциди, Росію потрібно зупинити

Автор: Наталя Джума
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Краще пукніть. Більший ефект буде.
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08.09.2021 01:19 Відповісти
А как там знаменитая ЗЕленая Крымская платформа? Помогает?

Можете там бумажных журавликов сложить и отправить. Открыточки подписать. В форточку что-нить крикнуть можно от имени знаменитой Крымской платформы.
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08.09.2021 01:20 Відповісти
Кримька платформа --це сила!!!!А якщо ще голосно пукнути....
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08.09.2021 01:33 Відповісти
Крымская платформа могла бы брифинги о своих делах раз в неделю делать - ее же для чего-то создавали ? Зарплату и офис из налогов украинцев выделили
А вот какой план действий ?
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08.09.2021 08:40 Відповісти
Ага. Брифинги - это мощный инструмент и результат.

Говорю же - лучше бумажных журавликов посылать с логотипом ЗЕ.
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08.09.2021 08:45 Відповісти
Світові вже обридло "реагувати".
То навальний, то тихановська тепер ще якийсь джелял.
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08.09.2021 04:49 Відповісти
 
 