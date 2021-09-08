Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог застосовував гранатомети і здійснював дистанційне мінування забороненими ПОМ-2, - штаб ООС

За минулу добу, 7 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у напрямку населеного пункту Залізне російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Зайцевого та Новомихайлівки окупанти застосували стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту Водяне ворог застосував гранатомети різних систем.

Біля Причепилівки та Новолуганського окупанти здійснили обстріли позицій ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Окрім того, російські найманці здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянки місцевості біля населеного пункту Катеринівка.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танки, "Гвоздики", "Васильки" та "Жаби": місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 53 одиниці техніки російських окупантів поза лінією відведення. КАРТА

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7:00 ранку 8 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.