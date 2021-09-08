Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог застосовував гранатомети і здійснював дистанційне мінування забороненими ПОМ-2, - штаб ООС
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
За минулу добу, 7 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, у напрямку населеного пункту Залізне російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Зайцевого та Новомихайлівки окупанти застосували стрілецьку зброю.
В районі населеного пункту Водяне ворог застосував гранатомети різних систем.
Біля Причепилівки та Новолуганського окупанти здійснили обстріли позицій ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Окрім того, російські найманці здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянки місцевості біля населеного пункту Катеринівка.
"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Станом на 7:00 ранку 8 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
втомленим від війни і сліпо-глухо-німим керманичам і командувачам гикавки до задухи...
війну!язик.
Як цьому протистоять в Казахстані.
Казахстан не ваш !
Кремль уже там хоче встановити «руцкійімір» Поширюючи язік - зовете його защітніков!
Новини, Світ 8 вересня 2021, 13:00 News UA
Міністр з надзвичайних ситуацій московії Євген Зіничев загинув на навчаннях в місті Норильську 👍🏼👍🏼👍🏼😀