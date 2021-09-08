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Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог застосовував гранатомети і здійснював дистанційне мінування забороненими ПОМ-2, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог застосовував гранатомети і здійснював дистанційне мінування забороненими ПОМ-2, - штаб ООС

За минулу добу, 7 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у напрямку населеного пункту Залізне російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Зайцевого та Новомихайлівки окупанти застосували стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту Водяне ворог застосував гранатомети різних систем.

Біля Причепилівки та Новолуганського окупанти здійснили обстріли позицій ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Окрім того, російські найманці здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянки місцевості біля населеного пункту Катеринівка.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7:00 ранку 8 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.

Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог застосовував гранатомети і здійснював дистанційне мінування забороненими ПОМ-2, - штаб ООС 01

Автор: Наталя Джума
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Отныне и вовеки веков Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог застосовував гранатомети і здійснював дистанційне мінування забороненими ПОМ-2, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3543
Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог застосовував гранатомети і здійснював дистанційне мінування забороненими ПОМ-2, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4689
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08.09.2021 07:37 Відповісти
Я в 2014г. этим идиотам говорил что будет так и будет, смеялись, кидали в меня камни. Одна такая падаль теперь в подмосковных ипенях строит курятники. Теперь смеюсь я.
Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог застосовував гранатомети і здійснював дистанційне мінування забороненими ПОМ-2, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6668
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08.09.2021 07:52 Відповісти
найскорішого одужання пораненому воїну і повного відновлення...
втомленим від війни і сліпо-глухо-німим керманичам і командувачам гикавки до задухи...
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08.09.2021 09:19 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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08.09.2021 10:48 Відповісти
Так вже повелось, війна пиходить туди де уускій ізік ! Розповсюджуйте, поширюйте війну! язик.
Як цьому протистоять в Казахстані.
Казахстан не ваш !

Кремль уже там хоче встановити «руцкійімір» Поширюючи язік - зовете його защітніков!
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08.09.2021 12:31 Відповісти
Земля йому склобетоном!: Глава МНС московії загинув на навчаннях

Новини, Світ 8 вересня 2021, 13:00 News UA
Міністр з надзвичайних ситуацій московії Євген Зіничев загинув на навчаннях в місті Норильську 👍🏼👍🏼👍🏼😀
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08.09.2021 13:11 Відповісти
ВСУ - ну вы - сепарам хоть фигу в ответ показали?
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08.09.2021 17:30 Відповісти
 
 