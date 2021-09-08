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В Україні за добу від COVID-19 померли 60 осіб, зафіксовано 2772 нові випадки зараження, 1411 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 60 осіб, зафіксовано 2772 нові випадки зараження, 1411 осіб одужали

В Україні зафіксовано 2772 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 8 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 7 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2772 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 254, медпрацівників – 46).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 60 осіб, зафіксовано 2772 нові випадки зараження, 1411 осіб одужали 01 госпіталізовано – 1017 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 60 осіб, зафіксовано 2772 нові випадки зараження, 1411 осіб одужали 01 летальних випадків – 60;

В Україні за добу від COVID-19 померли 60 осіб, зафіксовано 2772 нові випадки зараження, 1411 осіб одужали 01 одужало – 1 411 осіб.

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 60 осіб, зафіксовано 2772 нові випадки зараження, 1411 осіб одужали 01 методом ПЛР – 28 990 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 60 осіб, зафіксовано 2772 нові випадки зараження, 1411 осіб одужали 01 методом ІФА – 8110 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 60 осіб, зафіксовано 2772 нові випадки зараження, 1411 осіб одужали 01 експрес-тестами – 30 291 особа.

Читайте: Пандемія COVID-19 вийшла на плато без зростання і зниження кількості хворих, - ВООЗ

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 60 осіб, зафіксовано 2772 нові випадки зараження, 1411 осіб одужали 01 захворіло – 2 303 276 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 60 осіб, зафіксовано 2772 нові випадки зараження, 1411 осіб одужали 01 одужало – 2 216 017 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 60 осіб, зафіксовано 2772 нові випадки зараження, 1411 осіб одужали 01 летальних випадків – 54 114;

В Україні за добу від COVID-19 померли 60 осіб, зафіксовано 2772 нові випадки зараження, 1411 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 12 160 175.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 60 осіб, зафіксовано 2772 нові випадки зараження, 1411 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 60 осіб, зафіксовано 2772 нові випадки зараження, 1411 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 60 осіб, зафіксовано 2772 нові випадки зараження, 1411 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 60 осіб, зафіксовано 2772 нові випадки зараження, 1411 осіб одужали 14

Автор: Наталя Джума
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4% от числа заболевших умерло получается .
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08.09.2021 08:28 Відповісти
какаяразница?
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08.09.2021 08:49 Відповісти
Это много, или мало?
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08.09.2021 08:58 Відповісти
 
 