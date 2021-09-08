В Україні за добу від COVID-19 померли 60 осіб, зафіксовано 2772 нові випадки зараження, 1411 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 2772 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 8 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 7 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2772 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 254, медпрацівників – 46).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1017 осіб;
летальних випадків – 60;
одужало – 1 411 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 28 990 осіб,
методом ІФА – 8110 осіб,
експрес-тестами – 30 291 особа.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 303 276 осіб;
одужало – 2 216 017 осіб;
летальних випадків – 54 114;
проведено ПЛР-тестувань – 12 160 175.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях", - розповіли в МОЗ.
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