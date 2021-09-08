УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15389 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
5 493 10
Байден (2320) візит (1294) Зеленський (17420) США (14460) Вершбоу (54)

"Мінськ" не згадується в заяві президентів США і України не випадково, і це позитивний сигнал для Києва, - Вершбоу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Спільній заяві президентів України і США за підсумками зустрічі в Білому домі не згадуються "Мінські домовленості". І це не випадково.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив колишній посол США в Росії та ексзаступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу на Zoom-конференції "Зеленський нарешті отримав свій візит у Білий дім - Що тепер?" у вівторок, 7 вересня.

Американський дипломат позитивно оцінив той факт, що згадки про "Мінськ" немає в документі.

"Це позитивний сигнал для України, - зазначив Вершбоу - на відміну від згадок про "формулу Штайнмаєра", що грає більше на користь росіянам, або тривалої "мантри" про те, що лише Мінські домовленості мають бути основою для мирного врегулювання".

На думку посла, Сполучені Штати усвідомлюють, що необхідна певна модифікація "Мінська", для того щоб він дійсно міг привести до стійкого миру.

Також читайте: США повинні збільшити оборонну допомогу Україні, - Вершбоу

У спільній заяві Зеленського і Байдена за підсумками переговорів сказано, що США підтверджують повну підтримку міжнародних зусиль, включаючи Нормандський формат, щодо врегулювання збройного конфлікту в Донбасі, розв'язаного Російською Федерацією. За словами Зеленського, він запропонував Байдену новий формат врегулювання ситуації в Донбасі за активної участї США.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Сплошные сигналы. Этот- позитивный(с). Но, не мощный(с). Мощные сигналы Кулеба везде видит, у него, наверное- зрение отличное, хотя и в очках.
показати весь коментар
08.09.2021 08:37
+3
Спецоперация "Минск" - детище Суркова, долгосрочной целью операции является развал Украины, о чем Сурков говорил в открытую. США решили выбросить эту ритульную дохлую кобылку "минск" из отношений с Украиной, и это здорово - это маркер того, что нынешня администрация США глубоко понимает ситуацию и заинтересованл в Украине...Все остальное балачки, это не достижении Кулебы и тем более петрушки Зе, это позиция Госдепа
показати весь коментар
08.09.2021 09:25
+1
Т.е. США от минска открестились.
показати весь коментар
08.09.2021 09:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба ще запропонувати рашці перенести перемовини до Баку, хай розуміють чим жопа тхне.
показати весь коментар
08.09.2021 08:34 Відповісти
Сплошные сигналы. Этот- позитивный(с). Но, не мощный(с). Мощные сигналы Кулеба везде видит, у него, наверное- зрение отличное, хотя и в очках.
показати весь коментар
08.09.2021 08:37 Відповісти
" вы маг и чародей, профессор "
показати весь коментар
08.09.2021 08:52 Відповісти
"Минск" не упоминается в заявлении президентов США и Украины не случайно, и это позитивный сигнал для Киева... в отличие от упоминаний о "формуле Штайнмайера", которая играет больше в пользу россиянам, или длительной "мантры" о том, что только Минские договоренности должны быть основой для мирного урегулирования".
показати весь коментар
08.09.2021 08:56 Відповісти
Т.е. США от минска открестились.
показати весь коментар
08.09.2021 09:02 Відповісти
Пусті балачки.
показати весь коментар
08.09.2021 09:12 Відповісти
Спецоперация "Минск" - детище Суркова, долгосрочной целью операции является развал Украины, о чем Сурков говорил в открытую. США решили выбросить эту ритульную дохлую кобылку "минск" из отношений с Украиной, и это здорово - это маркер того, что нынешня администрация США глубоко понимает ситуацию и заинтересованл в Украине...Все остальное балачки, это не достижении Кулебы и тем более петрушки Зе, это позиция Госдепа
показати весь коментар
08.09.2021 09:25 Відповісти
 
 