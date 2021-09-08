Байден продовжив на рік указ про санкції за втручання у вибори в США

Президент США Джо Байден продовжив дію указу, що дозволяє запроваджувати санкції у зв'язку з іноземним втручанням у вибори в країні. Дію документа, який набув чинності у вересні 2019 року і неодноразово продовжувався, збільшено ще на рік.

Про це повідомляє Білий дім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"12 вересня 2018 року виконавчим указом 13848 президент оголосив надзвичайний стан у країні відповідно до закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (...) в зв'язку з незвичайною і надзвичайною загрозою національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів, яку представляє небезпека іноземного втручання або підрив суспільної довіри до виборів у США", - йдеться в заяві Байдена, поширеній Білим домом.

"Я продовжую на один рік національний режим надзвичайної ситуації, оголошений указом 13848 щодо загрози іноземного втручання у вибори США або підриву довіри громадськості до виборів у Сполучених Штатах", - додав Байден.

У влади США немає доказів того, що іноземна держава змінила результати голосування на будь-яких виборах у США, зазначається в заяві. Проте, наголошується, що "іноземні держави історично прагнули використовувати вільну і відкриту політичну систему Америки".

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"В останні роки поширення цифрових пристроїв і інтернет-комунікацій створило значні уразливості і збільшило масштаби та інтенсивність загрози іноземного втручання. Здатність осіб, які перебувають повністю або значною частиною за межами Сполучених Штатів, втручатися у вибори в США або підривати довіру громадськості до них, зокрема за допомогою несанкціонованого доступу до інфраструктури виборів і кампаній або прихованого поширення пропаганди та дезінформації, продовжує представляти незвичайну і надзвичайну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів", - йдеться в заяві Байдена.