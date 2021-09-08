За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 149 618 осіб, загалом - 5 666 019, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 4 407 024 людини.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку кампанії з вакцинації зроблено понад 10 млн щеплень від COVID-19! 149 618 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 07 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 47 221 людина, повністю імунізовані - 102 397 людей.

Протягом доби працювали: 968 мобільних бригад, 2986 пунктів щеплення; 335 центрів вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 666 019 людей, з них отримали одну дозу – 5 666 017 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 407 024 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 073 041 щеплення", - розповіли в МОЗ.





