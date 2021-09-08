УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15389 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
772 5
вакцина (3528) карантин (16095) МОЗ (3881) статистика (2134) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 149 618 осіб, загалом - 5 666 019, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 149 618 осіб, загалом - 5 666 019, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 4 407 024 людини.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку кампанії з вакцинації зроблено понад 10 млн щеплень від COVID-19! 149 618 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 07 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 47 221 людина, повністю імунізовані - 102 397 людей.

Протягом доби працювали: 968 мобільних бригад, 2986 пунктів щеплення; 335 центрів вакцинації.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 60 осіб, зафіксовано 2772 нові випадки зараження, 1411 осіб одужали

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 666 019 людей, з них отримали одну дозу – 5 666 017 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 407 024 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 073 041 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 149 618 осіб, загалом - 5 666 019, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 149 618 осіб, загалом - 5 666 019, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 149 618 осіб, загалом - 5 666 019, - МОЗ 03

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если принять во внимание, что 25% - это около 10 миллионов, то надо еще стока же... 73% - убежденные антиваксеры, им не надо.
показати весь коментар
08.09.2021 09:03 Відповісти
А навіщо? Ми чемпіони як сказало їхнє божество.
показати весь коментар
08.09.2021 09:08 Відповісти
Так ото ж За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 149 618 человек, всего - 5 666 019, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7715 Может еще и премию получат... Дарвина...
показати весь коментар
08.09.2021 09:09 Відповісти
всего - 5 666 019

Лучше бы 6 666 666
показати весь коментар
08.09.2021 09:19 Відповісти
Лучше бы 40 млн.
показати весь коментар
08.09.2021 10:18 Відповісти
 
 