Це нечесно, аморально і продовжує пандемію: ВООЗ засудила багаті країни за накопичення запасів вакцин від COVID-19
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
ВОЗ засудила багаті країни за створення великих запасів вакцини від COVID-19, а також ліків та засобів захисту. В організації підкреслили, що провал чесного розподілу цих ресурсів "підживлює" спалахи коронавірусу по всьому світу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН з посиланням на CNBC.
Так, провідні епідеміологи ВООЗ озвучили свої міркування в ході прямої онлайн-трансляції, на якій відповідали на запитання.
У ВООЗ стурбовані глобальною нерівністю у вакцинації. Поки в бідних країнах процес імунізації від коронавірусу застопорився, деякі багаті країни вже вакцинували більшу частину свого населення і нещодавно почали надавати бажаючим третю, додаткову дозу вакцини.
"Це не просто нечесно, не просто аморально, це продовжує пандемію... і в результаті люди продовжують вмирати",- заявила Марія Ван Керкхове, експерт ВООЗ з COVID-19.
У серпні ВООЗ закликала розвинені країни призупинити проведення "бустерних" щеплень принаймні на два місяці і направити надлишки вакцини бідним країнам. Організація позначила дедлайн - до грудня в усьому світі має бути вакциновано 40% населення.
У США, де повну імунізацію пройшли вже 53% населення, третє щеплення від COVID отримали вже 1,3 млн осіб. В ЄС повністю вакциновані 57% населення. Додаткове щеплення вводиться у Франції і Великій Британії.
Водночас, в Африці повністю вакциновані всього 3% населення. З нинішніми темпами вакцинації, 80% африканських країн будуть нездатні хоча прищепити б 10% свого населення, найбільш вразливого для коронавірусу.
"З риторикою все добре - вона про те, щоб ділитися, про справедливість. Але в реальності, коли доходить до справи, ці продукти доступні, вони накопичуються в країнах, їх не поширюють", - висловився директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуація Майк Райан.
Тиждень тому повідомлялося, що в США аптечні мережі і місцева влада з 1 березня цього року викинули не менше 15,1 млн доз вакцин від коронавірусу. у звіті аптечної компанії Walgreens повідомляється про 2,6 млн невикористаних доз, CVS - про 2,3 млн, аптек корпорації Walmart - про 1,6 млн, компанії Rite Aid - про 1,1 млн. Також вакцини викидали і Міністерства охорони здоров'я Штатів, але в менших обсягах.
Будь ласка, зачекайте...
сами сперва Китай выгораживали и говорили что - Товарищи справятся, так шо поводов для того шоб обосраться - ноль.
А потом: (кто это нам в штаны наложил, а?)
а вот ВОЗ напрямую виновна в пандемии и еще поучает.
впрочем я выше написал
Valery Greff
Т.е. ты за накопление вакцин богатыми странами и против передачи этих вакцин бедным странам?
08.09.2021 09:07
ну да, это похоже на то ли ультиматум, то ли на приказ извиниться перед тем шо видите ли, буржуи не хотят бомжам дать много, но дают мало.
нё знаю что и как ты думаешь, но видно шо ты за то шо при вспышке кому то там не хватит, зато у нас, ну, то есть где-то в Гвинее - всем будет хватать. и как выглядит то шо ты написал? ну ок, не нытье, требование - так легче?
Вон:
это вроде тогда когда Киев был, если был, то деревянный.
это только окончание стены, ну, 100 м. из 5000км. или скока там. Азия, дикая чо
но то шо там и порох и шелк и арбалеты и даже бумажные доспехи и фарфор - так это шо - дикость?
тогда шо такое цивилизация ?
самураи это не тупо два княжества обосрались, там домов сотни
Раньше мы все в шкурах ходили и жили до 30 лет максимум.
України хлинули сотні тисяч мігрантів до ЕС то я вас запевняю дали б країні не 1-2 млрд євро гуманіт. а сотні мільярдів,а санкції проти Москви були б куди жорсткіші,але але ж,коли ти сам запевняєшь що стримуешь агресора голими руками то навіщо вони будуть витрачатися..