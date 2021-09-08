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Глава ВАКС Танасевич: Один із нардепів запропонував обрати конкретний запобіжний захід підозрюваному. Відразу звернулася у ВРП і Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава ВАКС Танасевич: Один із нардепів запропонував обрати конкретний запобіжний захід підозрюваному. Відразу звернулася у ВРП і Офіс Генпрокурора

Глава Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич заявляє, що вперше за два роки роботи їй надійшла "пропозиція" від одного з народних депутатів обрати конкретний запобіжний захід підозрюваному, після чого вона звернулася до генпрокурора і до Вищої ради правосуддя.

Про це Танасевич заявила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про те, чи зверталися за два роки роботи суду до неї особисто як до голови суду з проханням сприяти розгляду справи для конкретного результату, Танасевич сказала: "До недавнього часу, ні, і так має бути".

"Але в серпні 2021 року надійшло звернення народного депутата України до мене, як голови суду, з пропозицією про обрання конкретного запобіжного заходу у межах зазначеного кримінального провадження стосовно ідентифікованої ним особи", - зазначила вона.

За словами глави ВАКС, її реакція на такі дії не забарилася.

"Як того вимагає закон, я негайно звернулася до Вищої ради правосуддя і до генерального прокурора з повідомленням про втручання в діяльність правосуддя", - підкреслила Танасевич.

ВРП, розглянувши її повідомлення, ухвалила рішення звернутися до Верховної Ради "для вжиття заходів щодо недопущення дій, які можуть бути розцінені як втручання в діяльність суддів під час здійснення правосуддя".

За даними джерела Інтерфакс-Україна, до глави ВАКС звертався нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук у контексті кримінального провадження за підозрою колишнього голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна в одержанні неправомірної вигоди. Йшлося про підозрюваного - приватного підприємця, який, за попередньою інформацією, давав хабар, ця людина є свідком у справі Мунтяна.

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Автор: Наталя Джума
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Да, Ури Камельчук. Чувак с диагнозом шизофрения, он даже не отдает себе отчет в своих действиях. Ну был номер, он и позвонил.
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08.09.2021 09:48 Відповісти
В парламентах нормальних країн засідають люди з юридичною та фінансово-економічною освітою які знають як діють закони в суспільстві і як ними користуваться …А у нас засідають випускники "Трускавецької академії" які вміють тільки потрібні кнопки натискать "по свистку зверху" і отримувать за це гроші!
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08.09.2021 09:56 Відповісти
не только, много так же юристов с Окружной, некоторые уже дохтора наук
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08.09.2021 10:23 Відповісти
Так то вже "продовження і розвиток освіти" Починали ж вони всі з "Трускавця"!!!
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08.09.2021 10:27 Відповісти
цей Комельчук чомусь вважає себе журналістом по основній спеціальності... Тьху!
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08.09.2021 10:16 Відповісти
А он не признается в каких изданиях служил журналистом. Есть предположение, что работал в стенгазете, во время обучения в школе.
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08.09.2021 10:31 Відповісти
... во время обучения в школе, во время лечения на дурке.
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08.09.2021 11:06 Відповісти
 
 