Україна вийшла на 3,5 млн щеплень проти коронавірусу на місяць. Є ресурс для зростання, головне - ваше бажання вакцинуватися, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Україні зробили більш як 10 млн щеплень проти коронавірусу. Понад 5,6 млн українців вже отримали хоча б одну дозу, а 4,4 млн осіб - дві дози антиковідної вакцини.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Як і говорив, обіцянку виконав всього з тижневою затримкою. Вважаю це хорошим результатом, адже мали кілька днів святкових вихідних, на які традиційно йде спад бажаючих вакцинуватися. (От нічого не поробиш з цим нашим "після свят")", - зазначив міністр.
"Сьогодні ми вийшли на 3,5 млн щеплень на місяць, які ще у травні виглядали нереальними, як і доступ до вакцини усіх бажаючих. Але завдяки роботі наших медичних працівників, у нас ще є ресурс для зростання, головне тепер ваше бажання прийти до пункту щеплення", - додав Ляшко.
За його словами, станом на цей момент в Україну доставили понад 20 млн доз вакцин різних виробників, з них майже 12,6 млн доз закуплені за рахунок держбюджету, понад 4,3 млн доз поставлені в межах ініціативи щодо рівного доступу до антиковідних вакцин COVAX, а більш ніж 3,3 млн отримані як гуманітарна допомога від країн ЄС.
"Запевняю, сьогодні вакцинуватися може кожен", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Это не возможно сделать, так как при внесении данных о вакцинации, доктор подписывает своим юридическим Ключем и его данные передаются в ЕСОЗ.
В ДИЕ данные появляются фактически сразу и если не совпадает серия вакцины то не возможно ее увидеть в системе
Зы. вчера и позавчера работал в мобильной бригаде по вакцинации по Киеву. Было сделано 280 доз второй модерной
Судя по тому, кто сейчас президент, естественному отбору в Украине работать и работать.
53 тысячи украинцев уже отправились на тот свет. Но надо больше и быстрее.
Не вакцинируйтесь ни в коем случае!!!! Так будет лучше для всех.
Недоразвитых должен выкашивать естественный отбор (в данном случае вирус). Иначе они будут не заслуженно занимать чье-то место под солнцем.
Ваше право не прививаться
https://detaly.co.il/minzdrav-podtverzhdaet-bolshinstvo-gospitalizirovannyh-proshlo-polnuyu-vaktsinatsiyu/
Коли ви плануєте почати спалювати невіруючих єректиків живцем?
У широкому сенсі, як суспільний інститут, релігія - це сукупність вірувань і віровчень, наявних у суспільстві. Вона включає до свого складу сукупність звичаїв, обрядів, правил життя і поведінки людей і т. д.
Для кожної релігії властиве пояснення створення світу та загробного життя. Як і де це пов"язано з вакцинами?
Молитви з назвами вакцинам є?
Не поможет. Манипуляции оставте для себя.
"Уверуйте в Господа нашего вседержителя или будете ввергнуты в гигиену ежедневную!"
А факт: імунна система людини дуже складна. Має велику кількість зворотних зав'язків, що не дають можливості передбачити, з якоюсь припустимою похибкою, її реакцію на введення сторонніх речовин. І вакцина введена напряму у кров не може задіяти весь комплекс захисних механізмів організму людини. Шлях потрапляння вірусу в організм має дуже велике значення для коректної роботи імунної системи.
Ваша віра це Ваша справа. Але дуже прошу не плутати сліпу віру телевізору зі знаннями.
У старому радянському фільмі є пісенька зі словами:
"Правд, как людей на свете много, а истина всегда одна."
1. клітини донори для побудови вакцини.
2. транспортні домішки.
3. імунологічне навантаження на організм.
4. алергічне навантаження на організм.
Всього 4 питання, які має знати споживач перш ніж приймати рішення про вакцинацію.
І на майбутнє не принижуйте свого опонента відсутністю в нього специфічних знань про побудову вакцин, якщо Ви самі повний профан в даному питанні. А профан Ви тому що не здатні навіть зрозуміти, які питання необхідно задати для прийняття рішення споживачу, а не розробнику вакцин.
Счасливо залишатись у своїй ВІРІ.